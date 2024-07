Du gros son avec ces 3 enceintes Bluetooth puissantes signées Fender et Teufel

La célèbre marque de guitares Fender s'associe à Teufel pour lancer trois nouvelles enceintes Bluetooth haut de gamme de la série Rockster, alliant qualité sonore et design vintage. Cela va de l’enceinte ultra compacte nomade Rockster Go 2 à l’enceinte de fête qui peut servir d’ampli à guitares Rockster Air 2 en passant par la Rockster Cross, résistante aux éclaboussures.

Fender Musical Instruments Corporation, renommée pour ses guitares et amplificateurs, et Lautsprecher Teufel, spécialiste des enceintes, viennent d’annoncer une collaboration inédite avec la série Fender x Teufel Rockster. Cette gamme comprend trois enceintes Bluetooth promettant une qualité sonore de haut niveau et de multiples possibilités d’usage chez moi ou en mode balade.

Rappelons que depuis sa fondation en 1946, Fender s’est imposé sur le marché des guitares électriques avec des modèles iconiques comme la Telecaster et la Stratocaster. Cette dernière célébrant son 70e anniversaire cette année, la marque a transformé le monde de la musique.

De son côté, Teufel, créée en 1979 à Berlin, a quant à elle bâti sa réputation sur des haut-parleurs et des produits audio de haute performance, reconnus de par le monde. Sous le slogan « Here to be Heard », cette collaboration entre Fender et Teufel met en avant l’expérience de Teufel en matière de fabrication d’enceintes et le design classique de Fender.

La série Fender x Teufel Rockster

Les trois modèles de la série, à savoir Rockster Air 2, Rockster Cross et Rockster Go 2, sont conçus pour répondre à divers besoins d’écoute, que ce soit à domicile ou en déplacement. Tout d’abord, l’enceinte Rockster Air 2 est un gros modèle qui peut être utilisé aussi bien pour les fêtes que pour les événements live.

Elle est plutôt imposante avec des dimensions de 32,3 x 58,9 x 34,4 cm pour un poids d’un peu plus de 14 kg.

Notez que la marque propose un système « sac à dos » pour la transporter facilement.

Enceinte Fender x Teufel Air 2 // Source : Teufel

Grâce à sa batterie, elle promet non seulement une facilité de déplacement et d’utilisation très intéressante, mais cela lui permet également de proposer plusieurs heures de lecture à volume maximal dans toutes les circonstances, en intérieur, comme en extérieur (jusqu’à 58 heures, selon la marque à volume moyen). Elle propose une sortie XLR et une prise AUX ainsi qu’une entrée Jack 6,3 mm. Elle est Bluetooth compatible AAC, aptX et aptX-HD. Il y a également une entrée micro XLR. Elle peut jouer le rôle de batterie externe.

Pour le son, l’enceinte Rockster Air 2 est équipée d’un tweeter de 25 mm de diamètre en polypropylène et d’un haut-parleur de graves de 25 cm de diamètre avec un système bass-reflex pour une puissance totale de 80 watts, selon la marque. L’enceinte Fender x Teufel Rockster Air 2 est proposée à 699,99 €.

Enceinte Fender x Teufel Air 2 // Source : Teufel

Rockster Cross et Rockster Go 2, pour les balades

Proposée à 349,99 €, la Rockster Cross est aussi dotée d’une batterie (15h d’autonomie en moyenne) qui se regarde via port USB-C et peut résister aux éclaboussures grâce à sa certification IPX5. Elle combine donc portabilité et un son stéréo puissant, grâce à la technologie Dynamore de Teufel afin de proposer une scène dynamique particulièrement large. Elle est équipée d’une sangle de guitare Fender pour un transport facile. Comptez sur des dimensions de 38 x 16 x 13 cm et un poids de 2,4 kg.

Bluetooth, elle est compatible aptX, Amazon Echo, Google Home et embarquant un microphone, elle peut servir de kit mains libres. Pour la partie audio, elle est équipée de 2 tweeters en tissu avec un haut-parleur de graves de 12 cm de diamètre.

Enceinte Fender x Teufel Cross // Source : Teufel

Enfin, la Rockster Go 2, à 149,99 € représente le modèle le plus compact de la série. Elle profite d’un boîtier antichoc et s’avère donc parfaite pour les aventures en plein air. En outre, grâce à une certification IP67, elle est totalement protégée contre la poussière et l’eau. Teufel promet un son puissant et riche en basses malgré sa taille réduite de 21 x 11 x 6 cm pour un poids de seulement 734 grammes.

Enceinte Fender x Teufel Go 2 // Source : Teufel

Elle s’appuie sur une configuration 2.0 avec deux haut-parleurs de 50 mm de diamètre ainsi qu’une membrane passive de 64 mm de diamètre. L’enceinte est Bluetooth et peut jouer le rôle de carte son pour les PC.