Casques, écouteurs, enceintes : connaissez-vous Teufel, le spécialiste berlinois de l’audio ?

Spécialisé dans le matériel audio, et bien connue des amateurs de beau son, Teufel se démarque grâce à la qualité de ses produits, et la force de ses valeurs. On vous explique tout sur cette marque berlinoise pas comme les autres.

Fabricant et vendeur de matériel audio depuis plus de 40 ans, Teufel est de ces marques dont le nom circule entre fins connaisseurs. Et c’est dommage, car le constructeur allemand propose depuis ses débuts une large gamme de produits qui allient inventivité, qualité de production et surtout, le son si particulier de la scène berlinoise.

Distribués uniquement en ligne sur le site de la marque, ou dans quelques boutiques physiques disséminées en Europe, les produits Teufel couvrent tous les domaines de l’audio : casque, enceintes connectées, kits d’enceintes et autres barres de son et écouteurs. Actuellement, Teufel propose de nombreuses promotions sur son catalogue. Voici une petite sélection des meilleures offres.

Des produits audio pensés par des amoureux du son

Teufel : la passion du beau son avant toute chose

Depuis sa création Teufel revendique avant toute chose son amour du beau et juste son. C’est pourquoi la marque porte toujours un soin particulier à la conception de ses produits de la simple paire d’écouteurs au plus évolué des kits d’enceintes. Et avec plus de quarante années d’expérience au compteur, autant vous dire que Teufel est loin d’être un amateur en la matière.

Le son Teufel, qui se revendique comme l’expression même du son Berlinois, allie richesse, puissance, mais aussi subtilité lorsque cela est nécessaire, afin de proposer un son équilibré, qui sait s’adapter à tous les genres. Que vous vouliez écouter de rock, du jazz ou de la musique classique, que vous regardiez un film ou jouiez à un jeu vidéo, le son sortant des appareils Teufel sera toujours impeccable.

Afin de pousser l’expérience encore plus loin, les appareils made in Teufel sont tous hautement paramétrables grâce à leurs applications dédiées, qui vous permettront d’obtenir le son qui vous correspond le mieux.

Un design robuste et une garantie étendue

La philosophie de Teufel en matière de design repose essentiellement sur deux choses : la fonctionnalité et la durabilité. Le constructeur privilégie autant que faire se peut des matériaux durables pour ses produits (plastiques rigides, faux cuirs résistants) pour assurer la longévité de leurs produits. C’est pour cela que Teufel propose une garantie sur ses produits pouvant aller jusqu’à 12 ans.

Mais Teufel ne s’arrête pas là. Afin d’être assuré de proposer à ses clients des produits conformes à leurs désirs, le constructeur propose pour chacun des produits du catalogue une période d’essai. Que vous achetiez une paire d’écouteurs ou bien un kit d’enceinte, vous pourrez les tester huit semaines durant, et le rendre si jamais il ne convenait pas.

Qualité et conseil : une chaîne de production maîtrisée de A à Z

Contrairement à de nombreuses autres marques, Teufel a fait le choix de la distribution directe, ce qui apporte de nombreux avantages pour les consommateurs. À commencer, très simplement, par de sérieux avantages financiers. En se passant d’intermédiaires, Teufel est capable de proposer ses produits à un coût bien inférieur à la concurrence, sans pour autant rogner sur la qualité.

Autre avantage à ce système : la proximité. Si jamais vous avez un souci avec un produit Teufel, vous traiterez directement avec la marque et ses spécialistes. Une nouvelle fois, l’absence d’intermédiaire permet de fluidifier le processus afin de proposer un service de qualité.

Casques, écouteurs, enceintes Bluetooth : voici les produits phares de Teufel

Les écouteurs AIRY TRUE WIRELESS : le son Teufel en toute légèreté

Avec ses AIRY TRUE WIRELESS, Teufel s’attaque au marché des écouteurs intra-auriculaires sans fil de la plus belle des manières. Sobres et peu encombrants, ils bénéficient de tout le savoir-faire de la marque en matière de son pour proposer des basses profondes et des aigus doux à l’oreille.

Compatibles avec tous les smartphones Android et iPhone, ces AIRY TRUE WIRELESS peuvent compter sur un Bluetooth 5.0 qui leur assure une connectivité hors pair. Teufel propose en outre le retour synchronisé sur ses écouteurs afin d’éviter tout décalage de son lorsque vous regardez une vidéo ou jouez.

Certifié IPX5 (résistant aux projections d’eau), les AIRY TRUE WIRELESS vous accompagneront durant vos sorties grâce à une autonomie de 6 heures, pouvant grimper jusqu’à 25 heures grâce au boîtier de charge. Ces écouteurs sont actuellement proposés à 99,99 euros sur la boutique en ligne de Teufel.

Les écouteurs AIRY SPORTS TWS : le confort dans l’effort

Dernière itération en date des Airy Sport, ces AIRY SPORTS TWS se destinent à tous ceux qui souhaitent profiter du son Teufel durant leur pratique sportive. Grâce à ses haut-parleurs linéaires, ces écouteurs profitent d’un son puissant avec une très large gamme de fréquences, assurant un son précis en toutes circonstances.

Afin de vous suivre durant l’effort, ces AIRY SPORTS TWS possèdent un crochet en caoutchouc s’enroulant autour de l’oreille, ainsi que des embouts adaptés aux différentes tailles de pavillons auditifs. Ils sont aussi certifiés IPX3 contre la saleté, la pluie et les poussières.

Avec une autonomie de 7 heures par recharge, et pouvant aller jusqu’à 31 heures grâce à leur boîtier de rangement, ces écouteurs ont de sérieux arguments en leur faveur. Ils sont actuellement vendus 149,99 euros.

Le casque SUPREME ON : autonomie et puissance

Le SUPREME ON est un casque supra-auriculaire doté de caractéristiques pour le moins impressionnantes, dans la droite lignée des exigences de Teufel. Robuste, il est capable de résister sans problème à des chutes d’un mètre cinquante grâce à son arceau en acier flexible, et ses matériaux très résistants.

Côté son, le SUPREME ON est équipé de deux haut-parleurs linéaires HD de 40 mm composés de bobines mobiles en aluminium cuivré et d’aimants en néodyme. De quoi lui assurer une sonorité alternant graves puissants, aigus détaillés et voix claires et limpides.

Reposant sur la technologie Bluetooth 5, le SUPREME ON dispose du retour synchronisé pour éviter les décalages, et s’avère compatible avec les codecs AAC et apt X pour une restitution du son optimale. Le Supreme On est actuellement vendu à 129,99 euros.

L’enceinte Bluetooth BOOMSTER : un classique remis au goût du jour

Créée en 2014, la première BOOMSTER avait su séduire les clients de Teufel grâce un son de qualité qui misait sur la puissance. Sept ans plus tard, c’est une nouvelle itération de cette même BOOMSTER qui débarque sur les linéaires de Teufel. Modernisée, cette enceinte Bluetooth possède de solides arguments en sa faveur.

À commencer par une puissance encore plus importante. Avec environ 50W de puissance, cette enceinte repose sur deux tweeters, deux médiums et un caisson de grave front-firing qui profitent à plein de la technologie Dynamore 2.1 pour offrir un son stéréo qui se diffuse très largement.

La BOOMSTER nouvelle génération cache bien son jeu, car en plus de diffuser les contenus de votre (ou vos) smartphone(s) via sa connexion Bluetooth 5.0, elle dispose aussi d’un tuner FM et numérique (via DAB+). Son Bluetooth multipoint lui permet aussi de s’apparier à une autre BOOMSTER pour profiter d’une puissance sonore flirtant avec les 100 W.

Grâce à sa certification IPX5, qui la protège des aspersions, la BOOMSTER sera capable de vous suivre partout. Facile à transporter en dépit de sa puissance, elle profite aussi d’une batterie qui lui permet de fonctionner jusqu’à 18 heures. Elle est actuellement vendue 369,99 euros sur la boutique en ligne Teufel.

Teufel, spécialiste berlinois du son depuis 1979

Fondée en 1979 en Allemagne, et plus précisément à Berlin, Teufel produit et commercialise du matériel audio depuis maintenant plus de 40 ans. Spécialisée au départ dans la vente de haut-parleurs en kits, elle a très vite su évoluer au gré des dernières avancées technologiques et tendances du moment.

En 1995 par exemple, Teufel est le premier constructeur européen à proposer un ensemble 5.1, le THEATER 2, pour profiter pleinement de la qualité sonore offerte par le DVD. En 2012, Teufel se lance dans le matériel Bluetooth avec différents modèles d’enceintes. Ce qui débouche en 2015 sur la sortie de son modèle phare, le ROCKSTER.

Vendue uniquement en ligne ou dans les boutiques physiques ouvertes depuis 2014, la marque a depuis diversifié son offre à grand renfort d’enceintes connectées, de casques à réduction de bruit active et autres écouteurs Bluetooth. Elle collabore aussi régulièrement avec des personnalités européennes comme l’acteur Frédéric Lau, l’athlète paralympique Ali Lacin, la designeuse Buki Akomolafe ou plus récemment, la chanteuse Suzanne afin de promouvoir ses valeurs : la tolérance, l’ouverture et la pluralité culturelle.