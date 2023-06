Comment brancher sa guitare, son clavier électrique et son micro sur ordinateur ?

Vous souhaitez brancher votre guitare, votre micro ou bien votre instrument favori sur votre ordinateur ? Voici tout ce qu'il faut savoir pour connecter votre instrument sur PC ou Mac, mais aussi les astuces à savoir et quels produits il vous faut.

Il existe plusieurs avantages à connecter sa guitare, son micro ou son instrument sur un ordinateur portable. Le premier est la possibilité de s’enregistrer, et donc de compenser ses erreurs, puis conserver des morceaux qui vous auront plus satisfaits que d’habitude. L’autre avantage est de pouvoir, via votre PC portable, ajouter des effets sonores supplémentaires sans avoir à payer des prix fous sur des produits. Si vous avez une guitare électrique ou une guitare acoustique, l’équipement sera différent. Ainsi, pour des moments de scène comme lors de la Fête de la Musique, votre performance pourra être mieux remarquée.

Comment brancher sa guitare électrique sur son PC/Mac ?

Le tout premier conseil à vous donner est de ne pas brancher votre guitare directement sur votre PC à moins que la carte son en son sein soit capable de gérer le jack 6.35 mm. Si ce n’est pas le cas, investir dans un adaptateur 6,35 mm vers 3,5 mm est une mauvaise idée. C’est le meilleur moyen d’abîmer votre carte son et par extension votre PC portable.

Comme évoqué plus tôt, la carte son externe est la solution la plus simple, mais encore faut-il bien la choisir. Outre votre guitare, la carte son externe est tout aussi efficace pour l’enregistrement de son capté par un micro ou d’un clavier électronique. Il s’agit d’une interface audio entre votre instrument et votre ordinateur pour le traitement du son et cela vous permet de gérer la qualité de votre enregistrement.

La Focusrite Scarlett 3e Gen : la recommandation de Frandroid pour une interface audio pour votre guitare ou votre instrument

La rédaction de Frandroid compte plusieurs mélomanes qui recommandent presque tous l’interface audio de Focusrite : la Scarlett 3 ᵉ gen. Cette carte son externe a comme premier avantage d’avoir une prise USB-C, ce qui signifie qu’elle peut se connecter à un PC et un MacBook sans le moindre problème. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir le nombre de sorties simultanées. Une version est disponible en 4×4 tandis que les deux autres versions sont en 2×2 compatibles jack 6,35 mm. Ainsi la carte son externe est capable de sortir des sons d’une résolution de 24 bits/192 kHz. Outre l’enregistrement d’instruments, elle se révèle être très efficace si vous souhaitez tenir un podcast. Cerise sur le gâteau, quelques logiciels sont inclus pour prendre en main la maîtrise du son. Parmi eux : une version lite d’Ableton.

Comment enregistrer ma guitare acoustique sur PC ou Mac ?

Pour les instruments de musique un peu plus « traditionnels », il est évident que vous n’avez aucun câble à brancher sur votre PC portable. Impossible donc de vous recommander une carte son externe ou une interface audio pour votre musique. La solution, si vous possédez une guitare acoustique ou bien tout autre instrument, est de passer par un micro USB ou bien XLR. Les premiers sont moins coûteux tandis que les seconds sont performants dans la captation sonore. C’est pourquoi Frandroid vous recommande deux modèles différents.

Le Rode NT USB : le micro polyvalent pour la musique et les podcasts

La marque Rode spécialisée dans l’audio propose un micro USB de type cardioïde, ce qui signifie qu’il enregistre principalement les sons provenant face au micro. Pour la gestion du son, il faut passer par le logiciel PC pour augmenter ou diminuer le gain audio. Une fois que vous aurez trouvé la calibration idéale, vous pourrez enregistrer vos sons sans peine. Ce micro USB est aussi bon pour l’enregistrement de podcast, de streaming ou bien même de musique selon vos besoins. Il se déniche au prix de 159 euros sur Amazon.

Le Shure SM57 : le micro XLR pour instrument de musique

Ce microphone Shure se présente sous un aspect plutôt simple. Il est surtout terriblement efficace dans la captation de voix et d’instruments. Lui aussi se définit comme cardioïde et grâce à sa prise XLR, il est possible de le brancher directement sur une carte son externe pour faciliter vos enregistrements sur PC. La fréquence d’enregistrement du micro oscille entre 40 Hz et 15 kHz avec une impédance de sortie à 310 Ohms. Le Shure SM57 est l’une des références qu’il vous faut si vous êtes un musicien, aguerri ou non. Il est aussi bon pour capter les guitares acoustiques, les instruments à vent ou bien même à percussion. En revanche, pour l’enregistrement des voix, ce n’est pas le plus recommandable. Le produit peut s’acheter seul, mais nous vous recommandons de le prendre avec quelques accessoires pour avoir un équipement complet.

Quels logiciels PC pour jouer de la guitare ou autres instruments de musique ?

Outre l’enregistrement ou la performance live, il est nécessaire d’avoir un bon logiciel de traitement sur votre machine. Que ce soit sur PC ou bien mac, avoir un logiciel adapté vous permettra de mettre en valeur votre enregistrement, d’ajouter des effets ou bien d’éditer plusieurs morceaux.

Pour ce faire, c’est le guitariste Paul Pavillon qui a pu nous orienter.

Garage Band : le logiciel idéal pour Mac, iPhone et iPad

Le logiciel Garage Band a pour premier avantage d’être totalement gratuit aussi bien sur iPhone, iPad ou même Mac. Pour Paul Pavillon c’est la suite logicielle idéale pour tous ceux qui débutent : »La suite Apple est très intuitive, surtout au début avec le micro de ton iPhone, ton iPad ou ton Mac, tu peux faire directement quelques enregistrements et les exploiter rapidement. Bien sûr tu n’as pas la même qualité qu’avec un micro, mais c’est un bon début. » Avec Apple Cloud, tous vos appareils synchronisés pourront ainsi recevoir votre travail. Si quelques fonctionnalités manquent à l’appel, il est toujours possible de passer à la version Pro. Il faudra investir ainsi 229 euros pour le logiciel Logic Pro et est recommandé pour les professionnels en la matière. D’autant plus que vous pourrez récupérer votre travail initial sur Garage Band. Toutefois, sachez que Garage Band dans sa version gratuite est déjà extrêmement satisfaisant si vous êtes un musicien en herbe ou non.

Les compatibilités requises :

Pour iPhone : nécessite iOS 16.0 ou version ultérieure

Pour iPad : nécessite iPadOS 16.0 ou version ultérieure

Pour Mac : nécessite macOS 12.3 ou version ultérieure

Reaper PC : presque aussi efficace que des logiciels professionnels

Pour les logiciels cotés Windows, notre recommandation se porte sur le logiciel Reaper, surtout depuis qu’il est passé dans sa version 6.0. Il est assez complet au niveau des options — même parfois à l’excès. Si vous êtes un novice, il faudra un peu de temps pour prendre entièrement l’outil en main. Quelques options peuvent en effet être peu intuitives au niveau de l’ergonomie. La table de mixage est cependant très complète et permet des corrections rapides. Vous aurez ainsi la possibilité de personnaliser presque à outrance chacune de vos pistes. Toutefois, une fois Reaper maîtrisé, vous aurez en main un outil de travail très complet permettant de travailler vos sons de manière très efficace… Cerise sur le gâteau : Reaper est entièrement gratuit.

Les compatibilités requises :

Pour Mac : nécessite macOS 10.15+

Pour Windows : nécessite au minimum Windows XP

Pour Linux : nécessite Linux x86-64/AMD64 64-bit

Quels sont les autres accessoires à choisir pour l’enregistrement ?

Outre les performances en live, vous avez aussi besoin de quelques accessoires pour compléter votre équipement. En premier lieu vous devez posséder un PC, portable ou un fixe. Assurez-vous d’avoir une machine suffisamment puissante pour vous accompagner et qui soit en adéquation avec votre budget. Si vous avez un MacBook, pas de problème, sinon un PC portable à moins de 1000 euros fera aussi l’affaire. Voici quelques produits indispensables à l’enregistrement de vos sons.

L’Audio Technica M50xBT2 : un casque fermé idéal pour enregistrer et écouter sa musique

Avoir un excellent casque audio est un incontournable pour un musicien, quel qu’il soit. L’une des recommandations en la matière est l’Audio Technica M50xBT2. Il s’agit d’un casque fermé, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous isoler totalement pour travailler. Le casque est capable de reproduire des fréquences de 15 Hz à 28 kHz et dispose d’une impédance de 38 Ohms. Il dispose aussi d’une entrée analogique jack de 3,5 mm. Ce casque audio est donc excellent pour travailler vos sons, mais aussi pour les écouter ensuite. Le seul point faible constaté, ce sont les boutons de contrôle peu intuitifs. Sa polyvalence est un véritable atout. Pensez bien à l’utiliser en version filaire pour travailler votre son plutôt que le Bluetooth pour ne pas altérer le signal. Nous avons testé le casque Audio Technica M50xBT2 sur Frandroid.

Il est important que choisir sa version filaire en XLR ou bien en USB. Le premier vous permet de le brancher sur votre carte son directement, alors que le second permet de l’utiliser en USB.



L’enceinte de monitoring : la Yamaha HS5

Si l’objectif pour vous est de vous créer un mini Home Studio nous vous déconseillons de choisir une enceinte Bluetooth. Il faut choisir un produit possédant une sortie casque et une connectique filaire. L’enceinte Yamaha HS5 est une excellente référence pour l’entrée de gamme. Ces derniers se distinguent par une excellente qualité sonore notamment pour les aigus. Les basses sont parfois un peu faibles auquel cas, il est possible d’investir dans un caisson de basses. La construction empêche les résonances ainsi que les sons parasites. Pour les pièces exiguës comme les chambres, le son est suffisamment intéressant pour être exploité. L’enceinte dispose de deux entrées XLR. C’est un excellent rapport qualité/prix pour une bonne configuration même si ce n’est pas l’enceinte idéale.

Pour compléter l’enceinte, nous vous conseillons d’acheter un câble XLR vers XLR, pour brancher l’enceinte à votre carte son récemment achetée.

