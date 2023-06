Fête de la Musique : notre sélection tech pour une soirée réussie

La Fête de la Musique est l'occasion idéale de partager un bon moment ensemble et en musique. Toutefois, les foyers ne sont pas toujours bien équipés en la matière. Pour vous aider à passer la meilleure soirée possible, voici une sélection d'équipements tech.

Tous les ans le 21 juin, la Fête de la Musique se tient un peu partout en France. C’est l’occasion, dans la plupart des villes et des villages de France, de faire la fête en écoutant de la musique. Si vous souhaitez faire votre propre soirée musique/karaoké, il faut un équipement un peu plus spécifique pour profiter au mieux de votre bibliothèque musicale. Entre les enceintes Sono, les micros, les lumières d’ambiance ou encore les logiciels de karaoké, voici une sélection de produits qu’il vous faut. Envoyez la musique !

Enceinte sono Bluetooth : la véritable vedette de la soirée

C’est le produit idéal pour profiter de la musique en extérieur ou depuis votre jardin. Dans notre sélection d’enceintes Sono Bluetooth, la plupart des modèles sont prêts à l’emploi soit grâce à une batterie autonomie, soit via une prise secteur. En matière de son et d’enceintes, la marque JBL est l’une des références et c’est encore une fois le cas avec cette PartyBox 310. Cette dernière développe une puissance de 240 Watts, à utiliser avec parcimonie sous peine de déranger le voisinage… Pour atteindre ce niveau, il faut tout de même que celle-ci soit branchée sur secteur. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez tout de même vous appuyer sur une belle autonomie de 18 heures. En termes de son, l’enceinte bénéficie de la signature typique de chez JBL pour optimiser l’écoute. La connectique est aussi bien fournie avec une entrée et une sortie mini-jack, deux entrées jack 6,35 mm pour un micro et même un port 12 V pour relier les PartyBox entre elles. L’ensemble peut être contrôlé via l’application JBL PartyBox. Celle-ci peut se dénicher pour 579 euros.

Les points forts de la JBL PartyBox 310 :

Une belle puissance pour un format plutôt compact

Deux entrées micro

Aisément déplaçable

L’alternative : JBL Boombox 3 WiFi

Si vous avez autant de budget, mais ne souhaitez pas investir dans une enceinte Sono certes encombrante, le catalogue des enceintes JBL est truffé d’alternatives. Par exemple la Boombox 3 Wi-Fi est quasiment au même tarif tout en étant plus compacte que sa cousine PartyBox. L’addition à 549 euros reste tout de même salée… Notre test de la JBL Boombox 3 Wi-Fi est à votre disposition pour en apprendre plus.



L’enceinte Bluetooth JBL Xtreme 3 : la baroudeuse à l’aise en intérieur et extérieur

Pour ceux désirant une soirée un peu plus cosy, mais toujours en musique, les enceintes Bluetooth plus modestes restent tout à fait crédibles. Parmi elles, la JBL Xtreme 3 a pour avantage d’être aussi douée en extérieur qu’en intérieur. L’ajout d’une sangle à passer sur l’épaule permet de transporter cette dernière un peu partout. Surtout, grâce à sa construction, celle-ci est capable de délivrer une puissance totale de 100 W. Elle se révèle être très polyvalente, peu importe le type de musique mis en avant. La gestion par l’application est bien pensée et il est possible d’y recharger un smartphone grâce à des ports USB-A et USB-C. Côté autonomie, comptez 15 heures d’endurance. En termes de prix, la JBL Xtreme 3 s’affiche à 249 euros. Notre test complet de la JBL Xtreme 3 est disponible à la lecture.

Les points forts de la JBL Xtreme 3 :

Un fort volume toujours équilibré

Solide et étanche

L’excellente autonomie



L’alternative : LG Xboom RP4

Les adeptes de l’esthétisme et du son pourront quant à eux trouver leur compte avec l’enceinte LG Xboom RP4. En termes de design, celle-ci ressemble à un luminaire d’extérieur, mais est aussi une enceinte diffusant à 360 degrés. Un système d’éclairage est aussi en place pour participer à l’ambiance de la pièce. Au niveau de l’autonomie, comptez 10 heures sans souci. L’enceinte LG est affichée à 399 euros chez Boulanger.

Le Tosing 04 : un micro sans fil pour le karaoké

L’accessoire indispensable si vous souhaitez transformer votre Fête de la Musique en soirée karaoké, c’est le micro. Or, n’allez pas croire que ceux destinés aux podcasts ou au streaming feront l’affaire. Le Tosing 04 est un produit à l’excellent rapport qualité/prix. Ce dernier propose trois types de connexions : USB, filaire et Bluetooth. Pour l’usage, vous avez droit à 10 heures d’autonomie, ce qui est assez rare pour cette tranche de prix. Ce micro délivre une puissance de 10 W, très bien pour un comité réduit ou une petite pièce. En extérieur, le Tosing 04 souffrira un peu s’il y a des nuisances sonores. Au contraire des micros de karaoké professionnels, ce modèle est un peu plus accessible. Il peut s’acheter au prix de 61,99 euros sur le site d’Amazon.

Les points forts du micro Tosing 04 :

10 heures d’autonomie

3 types de connectique

La puissance de 10W

Un luminaire adapté pour changer l’ambiance de la soirée

Avoir un luminaire adapté à l’ambiance musicale est une donnée importante. Malgré les jours qui s’allongent, la Fête de la musique est l’occasion d’en profiter jusqu’au bout de la nuit. Sans aller jusqu’à vous demander d’acheter une ribambelle d’ampoules connectées, il est possible d’avoir un luminaire d’appoint de qualité pour votre soirée. Vous pouvez ainsi acheter des rubans LED de 10 ou 20 mètres sur Amazon. Une fois le ruban installé, il faudra télécharger l’application Ksipze de la marque pour contrôler à loisir, afin d’avoir une ambiance correspondant au moment de la soirée. Le ruban peut même s’adapter aux sons environnants pour une tranquillité d’esprit totale. Pour le modèle de 20 mètres, celui-ci est disponible au prix de 29,99 euros sur le site d’Amazon.

Les points forts du ruban LED Ksipze :

Connectique Bluetooth

20 mètres de ruban

S’adapte au son en cours

Quelle plateforme musicale choisir ?

Qui dit Fête de la Musique dit… musique bien évidemment. Si vous ne voulez pas voir vos morceaux être réduits en une bouillie inaudible, il vous appartient de choisir quelle plateforme de streaming musicale, vous souhaitez utiliser. Sachez que Spotify est la plateforme avec le plus de compatibilités, excepté HomeKit. YouTube Music dispose du catalogue le plus fourni. Enfin, si vous vous rendez sur notre comparatif, vous pourrez aussi voir quelles sont les plateformes les moins chères, ou bien celles qui vous proposent un essai gratuit pour découvrir l’offre pendant la Fête de la Musique.

Si vous souhaitez orienter votre soirée autour d’un karaoké, nous vous conseillons le logiciel Karafun, disponible sur PC, smartphones, tablettes et TV. Ce dernier dispose de 54 000 titres avec la possibilité d’organiser le rythme des chansons à l’avance au besoin. Il existe une offre gratuite, sinon la version Premium est facturée à 7,99 euros par mois. Chez Frandroid, c’est en tout cas le logiciel que nous utilisons en cas de karaoké sauvage dans les locaux…

