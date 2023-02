Quel matériel choisir pour créer un podcast ? Notre sélection

Vous souhaitez créer un podcast ? Nous avons sélectionné le meilleur matériel possible pour se lancer dans la grande aventure. Micro, casque, ordinateur, logiciel, vous connaîtrez tout dans les moindres détails.

Ça y est, vous la tenez enfin votre idée de podcast ! Vous avez décidé de vous lancer, mais voilà, vous ne savez pas quel équipement choisir… Entre le micro, le casque ou encore le logiciel de montage, c’est un monde inconnu qui s’ouvre à vous.

Pas de panique, nous n’allons pas laisser votre idée s’échouer sur la plage des projets abandonnés. Nous vous avons préparé un guide pour vous aider à vous plonger sereinement dans l’univers du podcast. Et si vous préférez la vidéo, pas de soucis, nous avons un guide dédié au streaming sur Twitch et YouTube.

Quel micro choisir pour le podcast ?

Le point le plus important lorsqu’il s’agit de choisir un microphone, bien avant le rapport qualité-prix, est d’en connaître le type pour en déterminer l’usage. En effet, en fonction de la manière dont ils capturent le son, les microphones peuvent se classer en trois grandes familles. Notre sélection complète des meilleurs micros du marché pourra vous orienter au mieux.

Les micros dits « omnidirectionnels » pour commencer, captent le son dans toutes les directions. Un choix judicieux si vous souhaitez enregistrer plusieurs personnes qui s’expriment en même temps dans une pièce. Attention, il captera également tous les bruits parasites. Un microphone « bidirectionnel » récupère lui, comme son nom l’indique, le son provenant de deux directions différentes. Là encore, les éventuels bruits parasites seront de la partie.

Le type de directivité le plus répandu dans le podcast est la « cardioïde ». Les microphones captent ainsi les sons provenant d’une seule direction, ce qui limite drastiquement l’interférence des bruits parasites.

Le Bird UM1 : pour les sédentaires

Dans le cas où votre podcast ne nécessite aucun déplacement de votre part, nous vous conseillons d’opter pour un micro Bird UM1. Déjà présenté dans notre guide du streameur débutant, ce microphone cardioïde est plug’n’play et compatible aussi bien avec les PC Windows que macOS. Excellent rapport qualité-prix, avec un tarif n’excédant pas les 60 euros, le Bird UM1 reste un bon choix pour démarrer. On vous invite également à opter pour une perche articulée, vendue environ 30 euros, afin d’annuler les éventuelles vibrations, et un filtre anti-pop à 15 euros pour supprimer les bruits parasites.

Blue Yeti : plus de polyvalence

Si vous n’avez pas peur de casser votre tirelire, alors le Blue Yeti de Logitech sera votre choix de prédilection. Vendu 140 euros prix public, ce micro fixe dispose non seulement d’une excellente qualité de son, mais il se paye également le luxe de proposer les trois directivités différentes. La possibilité de le connecter directement à un ordinateur à l’aide d’un port USB en fait un microphone simple d’utilisation.

Si vous avez quelques euros de plus à investir, le Blue Yeti X est une bonne alternative. Il est légèrement meilleur en audio, avec notamment un enregistrement 24 bits et une suite logicielle plus facile à prendre en main. Il vous en coûtera environ 150 euros.

Shure MV7 : passez aux choses sérieuses

Si vous souhaitez passer au niveau supérieur en matière de qualité audio, il va falloir investir. Et ce MV7 ne déçoit pas avec son excellente qualité de fabrication et son rendu audio au top. De conception cardioïde, il se connecte au choix en XLR ou en USB. On apprécie tout particulièrement le long câble USB de 3 m livré ! Attention tout de même, il ne dispose pas de pied, ce qui le rend peu mobile. On vous recommande d’investir dans un pied de bureau réglable. Cela dit, on ne trouve pas mieux à ce prix.

Le Olympus WS-835 pour les podcasteurs mobiles

Il se peut que vous ayez à conduire des interviews ou capter des sons extérieurs pour les besoins de votre podcast. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous tourner vers un dictaphone, notamment l’Olympus WS-853. En effet, ce dernier, comme la plupart des dictaphones, est capable d’atténuer le bruit ambiant. Il bénéficie d’une qualité sonore correcte, et reste assez simple à prendre en main. On regrette juste l’absence d’un écran rétroéclairé. Sans parler de son prix, plutôt abordable, puisqu’il gravite autour des 75 euros.

Pour les interviews, le micro-cravate reste une alternative correcte. Le Rode SmartLavPlus reste un bon choix, surtout pour un micro-cravate vendu sous la barre des 50 euros qui parvient à capter correctement le son.

Quel casque audio choisir pour un podcast ?

Le Audio-Technica M50xBT2

Aussi bien pour le retour son lors de l’enregistrement que pour le montage, un casque audio est indispensable pour la création d’un podcast. En plus d’avoir un rendu sonore bien équilibré, afin de distinguer clairement chaque voix et identifier les bruits parasites, votre futur casque doit être confortable. En effet, vous risquez de le porter de longues heures durant. Tous ces critères, le casque Audio-Technica M50xBT2 les remplit.

Il s’agit d’un excellent modèle à moins de 200 euros. Ses oreillettes peuvent pivoter à l’horizontale et à la verticale, ce qui le rend particulièrement adapté à l’enregistrement d’une émission. Il s’agit d’un casque Bluetooth multipoint, qui peut néanmoins être connecté en filaire grâce à son port jack. Son autonomie impressionnante le rend aussi très pratique.

Vous pouvez retrouver notre test du casque ici. Et si vous voulez savoir ce qui se fait d’autre dans ce domaine, consultez nos recommandations des meilleurs casques.



Anker Soundcore Life Q30

Si votre budget est plus limité, le Anker Soundcore Life Q30 fait aussi du bon travail. Il est relativement confortable, léger, et doté d’un câble stéréo standard amovible. Si le rendu est un peu plastique, le casque a le bon goût d’être vendu sous la barre des 100 euros.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Soundcore Life Q30.



N’hésitez pas à jeter un œil sur notre guide des meilleurs casques à moins de 100 euros.

Quel ordinateur choisir pour le podcast ?

Pour enregistrer un podcast, le mieux est encore de le faire via un ordinateur. Heureusement, l’exercice ne demande pas un nombre important de ressources, même pour le montage. Ce qui signifie que vous n’êtes pas obligé de vous ruiner pour une machine haut de gamme. Mais nous vous conseillons tout de même de choisir un PC suffisamment puissant pour que l’opération soit plus agréable pour vous.

Si vous comptiez profiter du lancement de votre futur podcast pour changer d’ordinateur, nous vous invitons alors à faire un tour sur notre comparatif des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros pour trouver l’ordinateur qui correspondra le mieux à vos besoins. Si vous voulez le top, nous avons aussi un guide plus large des meilleurs PC portables.

Un mini studio de production

Si vous êtes sérieux ou sérieuse sur votre projet de podcast, vous aurez tout intérêt à investir, en plus, dans une solution tout-en-un, en l’occurrence le RØDECaster Pro. Cette interface peut fonctionner de manière autonome et enregistrer directement votre podcast sur une carte microSD, mais aussi fonctionner comme une interface audio lorsqu’elle est connectée à un PC. Elle est dotée de quatre entrées micro avec des préamplis, de canaux smartphone, USB et Bluetooth, ainsi que de huit pads sonores pour lire de la musique et activer directement des effets sonores en un clic. Certes, tout ceci a un prix… mais vous aurez directement accès à une qualité studio.

Quel logiciel pour monter son podcast ?

Autre élément important de tout bon podcast : le logiciel de montage. Il existe bien entendu des logiciels professionnels payants, comme Reaper (60 à 225 dollars, en fonction de la version) ou encore Adobe Audition (facturé 24 dollars par mois).

Mais le logiciel le plus répandu reste Audacity. Et bonne nouvelle, il est gratuit ! Si son interface est d’une austérité sans nom, il n’en demeure pas moins facile à prendre en main. Vous pourrez aussi bien découper vos pistes comme bon vous semble, qu’y ajouter de nombreux effets sonores.

Pensez toutefois à créer plusieurs pistes (une par voix et une par son) pour un meilleur contrôle lors du montage. Reste un souci de fond : l’entreprise a été rachetée il y a quelques mois et le tournant pris par les nouveaux propriétaires, notamment en matière de données collectées, en inquiète plus d’un. Pour les adeptes du logiciel libre, on vous recommande donc d’aller vers Sneedacity, son fork libre de droits.

J’ai tout le matériel, comment créer un podcast ?

Que dois-je savoir avant l’enregistrement ?

Soyons complètement honnêtes avec vous : nous n’avons pas la formule magique qui permet de réaliser le podcast parfait. Les ingrédients que l’on retrouve le plus souvent dans des podcasts appréciés sont évidemment le ou les sujets abordés (ont-ils, d’une manière ou d’une autre, tous un rapport entre eux ? Sinon, s’enchaînent-ils bien les uns et les autres ?), le ton employé par les intervenant(e)s (jovial, sérieux, chaleureux) et le soin apporté à l’écriture.

Avant d’enregistrer votre podcast, vous devrez vérifier que le nom que vous avez choisi n’a pas été déposé, ou s’il n’est pas déjà utilisé par un tiers. Pour ce faire, commencez par taper le nom de votre podcast dans la barre de recherche Google pour voir quels résultats remontent. Si le champ vous semble libre, entrez de nouveau le nom de votre podcast, mais cette fois dans la base de données de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). En fonction du résultat, vous pouvez commencer à enregistrer ou trouver un autre nom.

Comment colorer son podcast ?

Vous avez réussi et tout marche comme sur des roulettes. Votre podcast est écrit et, grâce à votre nouveau matériel, il est enregistré et sur le point d’être monté. Pour donner de la couleur à votre podcast, nous vous conseillons l’intégration de musique.

Attention cependant, vous ne pouvez pas prendre n’importe quelle chanson populaire à la volée, même trente secondes, sans l’autorisation de ses ayants droit. Si vous n’avez pas le budget pour louer de la musique ni la possibilité de la composer vous-même, vous devrez vous tourner vers de la musique dite « libre de droits ». Il existe heureusement plusieurs bibliothèques gratuites en ligne comme Freesound, Au bout du fil, Filmstro (qui vous permet même de créer votre propre soundtrack), ou l’Audiolibrary de YouTube.

Où héberger son podcast ?

Ça y est, l’heure est enfin arrivée : il est temps de publier votre podcast. Commence alors un exercice qui peut sembler laborieux, mais qui reste néanmoins nécessaire.

La première étape consiste à trouver un endroit où héberger son podcast. Cela semble évident, mais pour qu’il touche un maximum de monde, il faut que votre œuvre soit enregistrée sur une plateforme en ligne. Il existe des services payants comme Ausha (11 euros par mois, stockage illimité) ou LibSyn (5 euros par mois, 50 Mo de stockage) qui prennent en charge l’hébergement et la création du flux RSS de votre podcast.

Une autre solution consiste à passer par des hébergeurs comme OVH, mais vous devrez mettre les mains dans le cambouis. Il vous faudra alors passer par un logiciel FTP (File Transfer Protocol) pour créer un dossier contenant non seulement le fichier .mp3 de votre podcast, mais également un fichier. xml comprenant toutes ses informations comme le nom, le logo, un cours résumé, etc.

Comme publier son podcast ?

Une fois votre flux RSS en main, ne reste plus qu’à le rendre disponible sur les plateformes de diffusion. La plateforme de prédilection est sans doute Soundcloud, qui permet de télécharger directement le podcast sur son site. Spotify, lui, a rendu l’exercice on ne peut plus simple, puisqu’il suffit de se rendre sur sa section dédiée aux podcasteurs, d’y accepter le CLUF et enfin d’intégrer son flux RSS.

Enfin, iTunes, via son service iTunes Connect offre lui aussi la diffusion de podcast. Attention cependant, vous aurez besoin d’un compte iTunes.

Vous êtes maintenant parés pour un lancement de podcast réussi : c’est parti !

