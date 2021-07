Audacity : pourquoi il faut chercher une alternative à ce logiciel MAO

Très aimé des amateurs de créations de musique et de podcast, le logiciel Audacity prend une tournure inquiétante.

Audacity est un logiciel très connu. Open source et gratuit, il permet d’enregistrer et de monter facilement du son sur plusieurs pistes. C’est donc un outil privilégié des musiciens en herbes et des podcasteurs pour réaliser facilement des pistes mp3 à partager sur le web.

En mai 2021, le logiciel a été racheté par Muse Group qui a commencé à apporter des modifications au logiciel.

Audacity commence à récolter des données

L’entreprise a le mérite de ne pas masquer son objectif puisqu’elle a mis à jour les conditions d’utilisation, et notamment concernant la vie privée des utilisateurs. La nouvelle version indique que Audacity pourra désormais récolter et envoyer des données sur les utilisateurs. Elle indique aussi que le logiciel est désormais déconseillé aux moins de 13 ans, ce qui vient à l’encontre de la licence GPL utilisée pour le développement.

Par ailleurs la page indique que les données personnelles resteront stockées sur les serveurs européens, mais pourront être « occasionnellement » envoyées en Russie ou aux États-Unis. Notez que la liste des données récoltées est pour le moment assez légère : version de l’OS, processeur utilisé ou encore le pays d’utilisation basé sur l’adresse IP. Il s’agit de données qui peuvent servir au développement d’un logiciel et à la correction de bugs. Reste que l’on parle d’un simple logiciel d’édition audio utilisable sans connexion à Internet. L’usage déconseillé aux moins de 13 ans a aussi de quoi interroger sur le futur usage de ces données.

Les alternatives à Audacity existent

En attendant un éventuel nouveau projet open source fork basé sur Audacity, il existe des alternatives à Audacity.

Malheureusement, elles sont souvent payantes comme le logiciel Adobe Audition ou le logiciel Reaper.

Du côté des logiciels gratuits, on pointera Wavosaur et Ocenaudio. Ce dernier est disponible sous Windows, Mac OS X et GNU/Linux.