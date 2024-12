Test des Teufel Stereo M2 : l’excellence acoustique made in Berlin

Avec ses Stereo M2, le fabricant berlinois Teufel entend bousculer les codes de la hi-fi connectée. Ces enceintes actives bibliothèque, à l’architecture technique ambitieuse, conjuguent performances acoustiques et facilité d’usage. Entre tradition audiophile et streaming moderne (AirPlay, Chromecast), elles promettent un plaisir d’écoute sans compromis.

Les enceintes hi-fi connectées Teufel Stereo M2 // Source : Tristan Jacquel

Fondée en 1979 à Berlin, Teufel s’est établie comme une référence incontournable de l’audio haute fidélité en Allemagne. À ses débuts, la marque offrait des kits d’enceintes en composants séparés, permettant aux passionnés de construire eux-mêmes leur système sonore idéal. Au fil des années, Teufel a élargi sa gamme pour inclure des enceintes hi-fi, des systèmes Home Cinéma, des casques audio et des haut-parleurs sans fil. En adoptant une stratégie de vente directe sans intermédiaires, la marque ambitionne d’offrir des produits de qualité à des prix compétitifs.

Les enceintes actives Teufel Stereo M2 appartiennent à la gamme Wi-Fi du fabricant, qui compte également les Stereo L2, versions colonne des M2 et équipées de transducteurs identiques, mais en plus grand nombre pour jouer plus fort. Teufel dispose également à son catalogue de barres de son, d’enceintes Home Cinéma, de caissons de basses ou encore d’une enceinte festive.

Spécifications techniques

Modèle Teufel Stereo M2 Nombre de haut-parleurs 4 Caisson de basse Oui Wifi Oui Compatibilité OS Android, iOS, Windows, Mac OS Couleur Noir, Blanc Poids 10 kg Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des enceintes prêtées par Teufel.

L’approche audiophile face au tout-connecté

Les enceintes connectées grand public (Sonos, Bose…) et les enceintes hi-fi connectées partagent certaines fonctionnalités, mais leur philosophie de conception diffère fondamentalement. Les premières mettent l’accent sur un design épuré et compact, ainsi qu’une intégration harmonieuse dans l’habitat moderne. Cette approche « lifestyle » s’accompagne d’une interface utilisateur intuitive et d’une connectivité sans faille, pour répondre aux attentes d’un public à la recherche d’une solution audio pratique et élégante.

La base de l’enceinte Teufel Stereo M2 // Source : Tristan Jacquel

À l’inverse, les enceintes hi-fi connectées comme les Stereo M2 placent les performances acoustiques au cÅ“ur de leur conception. Si leurs lignes peuvent être séduisantes, c’est l’excellence sonore qui détermine leur design. Le volume des enceintes, le nombre et la disposition des haut-parleurs, ou encore la présence d’évents bass-reflex résultent d’impératifs acoustiques plutôt que de considérations esthétiques. Cette approche « sans compromis » vise les amateurs de musique exigeants et les mélomanes, pour qui la fidélité de reproduction et le plaisir auditif priment sur l’aspect pratique.

Une élégance germanique assumée

Les Teufel Stereo M2 affichent des proportions généreuses pour des enceintes dites compactes, avec une silhouette résolument classique aux angles marqués. Leurs dimensions de 43 cm de hauteur, 21 cm de largeur et 27 cm de profondeur, associées à un poids de 10 kg par enceinte, témoignent d’une construction robuste. L’ébénisterie en MDF (sciure compressée-collée) est habillée d’un revêtement en PVC laqué mat sur l’ensemble des faces. Un soin particulier a été apporté aux grilles de protection : les cache-haut-parleurs en tissu acoustique se fixent par un système d’aimants invisibles. Cette solution élégante permet d’utiliser les enceintes sans leurs grilles tout en préservant la pureté des lignes, sans les disgracieux points de fixation habituels.

Les Teufel Stereo M2, avec ou sans grille // Source : Tristan Jacquel

La face avant de chaque enceinte intègre trois haut-parleurs dans une configuration étudiée : un transducteur dédié aux basses fréquences occupe la partie inférieure, tandis qu’un ensemble coaxial combine deux autres haut-parleurs dans la section supérieure. Des LED discrètes couronnent l’enceinte et s’illuminent pour indiquer le niveau sonore lors des ajustements de volume. L’enceinte gauche, qui fait office d’unité principale, se distingue par son panneau de commandes tactile doté d’un rétro-éclairage élégant.

Une architecture technique sans concession

Dans l’univers des enceintes compactes, les Teufel Stereo M2 se distinguent par une caractéristique plutôt rare : leur configuration à trois voies. Là où la grande majorité des modèles compacts se contentent d’une architecture à deux voies, limitée par les contraintes dimensionnelles, Teufel a relevé un défi technique impressionnant. En intégrant trois transducteurs distincts, chacun spécialisé dans sa bande de fréquences spécifique (graves, médiums et aigus), les M2 promettent une reproduction sonore plus précise et naturelle.

La vue éclatée des transducteurs Teufel // Source : Teufel

Cette approche à trois voies permet de surmonter plusieurs limitations techniques typiques des systèmes plus simples. Dans une enceinte à deux voies, le haut-parleur de grave-médium doit gérer une plage de fréquences très étendue, ce qui entraîne des phénomènes de compression dynamique et des colorations sonores indésirables. De plus, la membrane plus large nécessaire pour reproduire les basses fréquences est aussi plus lourde, ce qui la rend mécaniquement plus lente à revenir à sa position initiale, avec, à la clé, un moins bon régime transitoire dans les fréquences moyennes. Cette inertie accrue compromet sa capacité à retranscrire fidèlement les subtilités des sons moyens, qui nécessitent des mouvements rapides et précis. Avec trois voies, chaque transducteur peut être optimisé pour sa plage de fréquences : un woofer pour les graves, un médium à la membrane plus légère et réactive pour les voix, et un tweeter pour les aigus.

Le cœur battant des M2

La conception des Teufel M2 repose sur une solution technique sophistiquée : un transducteur coaxial qui réunit les registres médium et aigu. Au cÅ“ur du dispositif, un tweeter à dôme souple en tissu de 25 mm reproduit les hautes fréquences. Une membrane métallique l’entoure et prend en charge les fréquences médiums.

Le transducteur coaxial et son tweeter à dôme tissu // Source : Tristan Jacquel

Cette architecture coaxiale offre un avantage acoustique majeur : les deux registres émanent d’un point source unique, ce qui assure une parfaite cohérence spatiale, sans flottement des voix ou des instruments. Cette approche se démarque des configurations traditionnelles où les haut-parleurs, physiquement séparés, peuvent générer de légers décalages temporels selon la position d’écoute.

Des transducteurs taillés sur mesure

Le haut-parleur de graves utilise une membrane ultra-rigide en Kevlar de 16,5 cm de diamètre avec une suspension souple. Sa conception, dédiée aux basses fréquences, se caractérise par l’absence de dôme central de dispersion des hautes fréquences. Le transducteur exploite un volume d’air interne couplé à un évent Bass Reflex. Ce tunnel, qui débouche à l’arrière de l’enceinte, amplifie les basses fréquences par résonance.

La membrane en Kevlar du transducteur grave-médium // Source : Tristan Jacquel

Avec ses 15 cm de diamètre, le transducteur coaxial propose une surface d’émission remarquable pour une enceinte de ce format. Pour assurer une reproduction précise des médiums tout en réduisant la distorsion, Teufel a opté pour une membrane annulaire plate en aluminium, un matériau rigide qui limite la distorsion et réduit les duretés. Au centre, le tweeter est un dôme en tissu de 25 mm de diamètre, une solution classique dont la souplesse naturelle favorise une reproduction douce des aigus.

Chaque enceinte intègre une amplification dédiée par transducteur, totalisant 100 Watts en continu avec la capacité de gérer des pics de puissance supérieurs. L’alimentation peut ainsi délivrer jusqu’à 250 W ponctuellement à plein volume, ce qui témoigne d’une belle réserve dynamique. La consommation reste toutefois très raisonnable au quotidien : 2×5 W en écoute à faible volume, et à peine 1 Watt en veille pour la paire d’enceintes.

L’analogique et le numérique en harmonie

La configuration des Teufel Stereo M2 repose sur un système maître/esclave. L’enceinte principale centralise les connexions essentielles : une entrée ligne RCA stéréo pour les sources analogiques et une entrée optique Toslink compatible avec les téléviseurs et lecteurs CD, DVD ou Blu-ray. La communication entre les deux enceintes s’effectue sans fil par défaut, avec une synchronisation parfaite, mais une connexion optique Toslink reste possible en alternative.

La connectique de l’enceinte principale // Source : Tristan Jacquel

Chaque enceinte intègre un port USB-C dédié à la maintenance, tandis qu’un port Ethernet assure la connexion au réseau. À noter que l’absence de préampli phono nécessite soit l’utilisation d’une platine vinyle équipée d’un préampli intégré, soit l’ajout d’un préampli phono externe.

Du Bluetooth au multiroom : aucune limite

Les Teufel Stereo M2 offrent une connectivité sans fil exhaustive grâce au Bluetooth et au Wi-Fi. Le fabricant berlinois a fait le choix d’une compatibilité étendue avec les principaux standards de streaming : AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect et Tidal Connect. Cette polyvalence garantit une diffusion optimale depuis tout appareil, qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un smartphone Android ou d’un ordinateur. Les protocoles AirPlay 2 et Chromecast permettent également d’intégrer les Stereo M2 dans une installation multiroom pour diffuser de la musique dans plusieurs pièces simultanément.

Une app plutôt qu’une télécommande

Le contrôle des Stereo M2 s’effectue via le panneau tactile de l’enceinte principale ou depuis un smartphone. La configuration réseau s’opère simplement via l’application Teufel Home, après activation d’un bouton dédié à l’arrière de l’enceinte. L’application permet d’ajuster finement les paramètres sonores : réglages des graves, médiums et aigus, balance gauche/droite, et égalisation adaptée au placement des enceintes (proximité d’un mur ou d’un angle).

Screenshot Screenshot Screenshot

L’application intègre également TuneIn pour l’accès aux radios web et offre trois emplacements de présélection pour mémoriser ses playlists favorites.

Une signature sonore de référence

Les Teufel Stereo M2 révèlent leur excellence acoustique avec des titres inattendus, chamboulant les repères établis lors d’écoutes sur du matériel plus conventionnel. La restitution sonore se distingue par une justesse remarquable, où voix et instruments trouvent naturellement leur place. Cette cohérence sonore résulte d’une conception minutieuse, de la sélection des transducteurs à leur intégration, en passant par les performances de l’électronique embarquée. On peut confier aux Teufel Stereo M2 ses titres les plus difficiles (mixage dense, dynamique limitée, voix pincées…) et les redécouvrir sous un nouveau jour.

Une cohérence sonore exemplaire

Le registre grave est une belle surprise. Malgré leur format compact, les Teufel Stereo M2 atteignent bel et bien les 32 Hz annoncés, qui plus est avec brio. La puissance à cette fréquence extrême reste mesurée, mais elle enrichit clairement chaque coup de grosse caisse et toutes les lignes de basse appuyées. Cette performance est d’ailleurs sans contrepartie pour le haut-grave, qui conserve sa précision et donne aux percussions une présence et un impact plutôt naturels, sans excès de traînage. C’est très propre.

L’évent bass reflex de l’enceinte // Source : Tristan Jacquel

Le registre médium est bien placé, en très léger retrait du grave en matière de volume, avec une partie basse légèrement proéminente, qui donne de l’incarnation aux voix masculines et féminines. Celles-ci sont très naturelles, tout comme la plupart des instruments couvrant les fréquences moyennes. Pas une once de dureté, ni de de coloration. C’est vraiment étonnant et l’on se dit que Teufel a bien fait d’opter pour une solution à trois voies car la séparation des trois registres est impeccable.

L’aigu est remarquablement bien placé et transparent, avec une marge dynamique utile à la restitution des micro-détails.

Les courbes de réponse à volume modéré (bleue) et maximal (rose) des enceintes Teufel Stereo M2 // Source : Tristan Jacquel

Un coup d’œil technique à la courbe de réponse des Teufel Stereo M2 laisse voir la zone de renforcement du résonateur bass-reflex, entre 30 et 40 Hz, en retrait donc du reste des fréquences, mais avec suffisamment de volume pour être audible et apporter des informations dans l’infra-grave. À pleine puissance (courbe rose), cette partie du grave est un peu atténuée, mais là encore l’équilibre reste valable. Teufel annonçait 109 dB d’intensité sonore, mais je n’ai mesuré que 105 dB à 1 m en AirPlay. Peut-être l’entrée ligne est-elle plus sensible et permet de gagner quelques décibels ; toutefois 105 dB est un niveau très impressionnant pour des enceintes compactes ! Pour le reste, la montée en fréquence est bien équilibrée, légèrement descendante du grave vers l’aigu ce qui est toujours plaisant à l’oreille, surtout à volume soutenu. Plus que des accidents, les petits pics d’intensité relèvent plus d’accents voulus par le fabricant pour souligner certaines plages stratégiques. Car à l’oreille, aucune fréquence ne semble favorisée.

Une spatialisation grand format

Au-delà de la balance tonale, le comportement dynamique des Stereo M2 est tout à fait exemplaire. La micro-dynamique est excellente et c’est là clairement un atout sur des enceintes plus grand public. Conséquence directe, l’étagement des plans sonores est remarquable, avec une aération palpable.

Le panneau de commande de l’enceinte Stereo M2 // Source : Tristan Jacquel

Si des cuivres sont mixés tout au fond de la scène et jouent paisiblement, ils seront restitués comme tels, sans être écrasés par d’autres instruments. Il est fréquent que l’attention de l’auditeur soit captée par une petite mélodie annexe, une respiration inhabituelle d’un cuivre, une note de piano mieux tenue… Le centrage des sons mono entre les deux enceintes est parfait, avec un sweet spot assez large, manifestement dû à l’emploi de transducteurs coaxiaux.

Impressions d’écoutes

La reprise de Porque te vas par Arely Vega est un titre que j’écoute fréquemment pour les tests d’écouteurs ou de casques, car la section rythmique est puissante et permet d’évaluer les performances des transducteurs dans le grave (extension, poids, rapidité). Les M2 cognent fort et proprement, mais ce n’est pas cet aspect qui retient le plus l’attention. La diction de la chanteuse et l’écho variable appliqué à sa voix sont ici captivants. Tantôt la voix est lointaine, s’élève en s’atténuant, tantôt elle semble tout près du micro. Ce mixage est finalement plus riche qu’on ne l’imagine et, avec les Stereo M2, vraiment atmosphérique. Autre salle autre ambiance, Enjoy The Silence (Live in Barcelona) de Depeche Mode est un redoutable test pour le respect des fins écarts dynamiques et l’étagement des plans sonores (car le mixage est très compressé). Bien des enceintes peinent à restituer le public chantant le refrain avec ce qu’il faut d’articulation pour que l’on comprenne le texte, mais aussi de profondeur pour apprécier le gigantisme du stade. Là aussi, les Teufel font mouche. On suit par ailleurs le jeux de la batterie sans forcer son attention. Autre titre exigeant, Midnight City de M83 est joué sans agressivité et malgré tout une très forte immersion.

Verdict acoustique

On résume, les Teufel Stereo M2 produisent un son superbement équilibré, qui se démarque par la neutralité de ses hautes fréquences. Leur comportement micro-dynamique est excellent, avec à la clé une très vaste scène sonore très bien peuplée. Elles s’écoutent des heures sans frustration et sont aussi douées en classique, en jazz ou en pop qu’en métal. Malgré leur compacité, elle sont capables de jouer très fort. Et très juste.

Prix et disponibilité

Les enceintes actives Teufel Stereo M2 sont disponibles en coloris blanc ou noir et proposées à 849 euros. Leur rapport qualité /prix est très bon dans l’absolu et meilleur encore si on les compare à des références telles que les KEF LS50 Wireless II ou les Technics SC-CX700, commercialisées à près de 2500 euros et pourtant moins capables dans le registre des graves.