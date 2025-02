Nakamura E-City 110 : ce vélo électrique urbain avec 80 km d’autonomie plaît davantage avec 250 € de remise

Envie d’un vĂ©lo Ă©lectrique endurant pour effectuer vos trajets maison-boulot ? Le Nakamura E-City 110 semble une bonne option, notamment pour son prix qui passe de 1 199 euros Ă 949 euros sur Intersport.

Intersport propose aujourd’hui une large gamme de vélos électriques Nakamura, dont les E-City. Des modèles conçus pour les déplacements en ville, comme la référence 110, qui soigne le confort et les équipements pour plaire aux utilisateurs urbains. Pour les intéressés, le voilà qui passe sous les 1 000 euros après 250 euros de remise immédiate.

Les points forts du Nakamura E-City 110

Un vélo confortable et bien équipé

Un capteur de couple de 80 Nm

Une autonomie confortable

Vendu habituellement à 1 199,99 euros, le vélo électrique Nakamura E-City 110 se négocie actuellement à 949,99 euros sur le site officiel.

Une conception confortable, avec son lot d’Ă©quipements

L’E-City 110 de Nakamura veut avant tout ĂŞtre un vĂ©lo Ă©lectrique confortable. Pour cela, le vĂ©lo s’appuie sur un cadre ouvert, en forme de U, pour simplifier l’enjambement du vĂ©lo. Que vous soyez en tenue de travail ou habillĂ© de manière dĂ©contractĂ©e, vous montez et descendez facilement de ce modèle.

Ses pneus de 26 pouces participent grandement au confort de conduite, et assurent une bonne stabilitĂ©. Le vĂ©lo combine une selle, des poignĂ©es ergonomiques, et un phare LED avant qui optimise la visibilitĂ© et donc la sĂ©curitĂ©. On apprĂ©cie la prĂ©sence d’un garde-boue, d’un porte-bagages arrière avec Ă©lastiques, une bĂ©quille, des rĂ©flecteurs et une sonnette. Ses 23 kg ne font pas de lui le plus lĂ©ger, prĂ©voyez donc de pouvoir l’entreposer chez vous sans avoir Ă monter les escaliers.Â

Adapté pour les trajets urbains

DestinĂ© pour la ville, ce VAE propose un moteur de 250 W, nichĂ© dans la roue arrière, une puissance suffisante pour circuler en ville. Avec un capteur de couple de 80 Nm, l’E-City 110 offre une assistance fluide et efficace sur les terrains lĂ©gèrement vallonnĂ©s, mais pas plus. N’espĂ©rez pas faire des sorties type VTT, ça reste un vĂ©lo de ville. Concernant le freinage, le vĂ©lo d’Intersport s’équipe de freins Ă Vbrake qui assure un freinage progressif et performant, attention en conditions pluvieuses. $

Sa batterie d’une capacité de 375 Wh, offre jusqu’à 80 km d’autonomie. Bien sûr, cette donnée est amenée à varier en fonction du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste très satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement. À noter, pour la recharge, il faudra compter environ 6 h 30.

