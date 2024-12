Nakamura E-Century 500 : ce vélo électrique à l’allure sportive et 100 km d’autonomie plaît davantage avec 200 € de moins

Le Nakamura E-Century 500 est un vélo aux allures sportives, mais qui reste utilisable pour tous les trajets du quotidien. Vous le retrouvez chez Intersport avec une économie de 200 euros.

Nakamura E-Century 500 // Source : Frandroid

Avec un vélo comme le Nakamura E-Century 500, vous êtes paré pour le Tour de France, même si vous allez être immédiatement disqualifié, car l’assistance électrique est interdite. Mais pour aller vous promener sur les routes autour de chez vous ou pour aller au travail, c’est totalement autorisé. Avec son cintre de vélo de route, vous aurez l’allure d’un vrai coureur, l’effort en moins puisqu’il a 4 niveaux d’assistance électrique pour vous aider même dans les montées. Si jamais il vous intéresse, vous pouvez le retrouver chez Intersport, qui a créé la marque Nakamura, avec une réduction de 200 euros.

Les points forts du Nakamura E-Century 500

Son autonomie de 100 km en usage normal

La transmission SRAM 11 vitesses est super agréable

Il ne pèse que 17 kg même avec la batterie, c’est light

Jusqu’à il y a peu, le Nakamura E-Century 500 coûtait 1999,99 euros. En ce moment chez Intersport, il y a 200 euros de réduction, ce qui permet de le commander pour 1799,99 euros. N’oubliez pas aussi les différentes aides de l’État qui permettent de le payer encore moins cher.

Une motorisation performante adaptée à tous les usages

Le Nakamura E-Century 500 est un vélo électrique avec un moteur central Naka E-Power Max de 250 W. Celui-ci dégage un couple de 80 Nm et ajuste automatiquement l’assistance au pédalage. C’est mieux que les vélos qui proposent la même assistance dès le premier pédalage. Là, vous avez vraiment l’impression d’être accompagné. Avec ça, vous pouvez gravir des pentes bien raides tout en conservant une vitesse constante.

Bon, cette motorisation montre ses limites si vous recherchez une assistance au-delà de 25 km/h, qui est la vitesse maximale autorisée pour les VAE en Europe. Un autre point à noter : bien que performant, ce moteur pourrait ne pas convenir à ceux qui privilégient une assistance minimaliste pour un effort plus sportif. En bref, ça reste un vélo pour un usage quotidien, malgré son look sportif, ce n’est pas un modèle de compétition.

100 km d’autonomie avec une conception ergonomique

Le vélo pèse seulement 17 kg, avec un cadre en aliminium. Un poids assez léger malgré sa batterie intégrée, ce qui permet de le porter facilement si vous le stockez en hauteur. Ou si vous devez le porter un peu dans les transports en commun par exemple. En plus, il est disponible en tailles S, M et L, donc peu importe votre morphologie, il y a un modèle pour vous.

Côté autonomie maintenant, la batterie intégrée de 375 Wh assure jusqu’à 100 km en mode Eco. Elle est facile à retirer et à recharger en 4 h 30 maximum. Par contre, si vous la laissez sur le vélo, l’accès au branchement n’est pas si évident. Aussi, l’affichage sur le guidon est un peu petit et trop sombre quand vous roulez en plein soleil. Mis à part ça, c’est un bon choix si vous cherchez un VAE au look sportif.

