Le Nakamura E-City 170, un vélo électrique avec 80 km d’autonomie, coûte 300 € de moins pour le pré-Black Friday

C’est le moment ou jamais de vous mettre au vélo électrique avec cette offre chez Intersport sur le Nakamura E-City 170 qui bénéficie d’une réduction de 300 euros pour le Black Friday.

Intersport, par le biais de sa marque Nakamura, propose un vélo de ville électrique parmi les plus abordables de sa gamme. Il s’agit du Nakamura E-City 170, un modèle avec des roues de 26″ et une autonomie de 80 km. L’idéal pour faire des petits trajets en ville, au quotidien ou des excursions le week-end à la campagne. Surtout qu’il est en ce moment à 999,99 euros chez Intersport au lieu de 1299,99 euros, pendant la période dite du Black November.

Ce qu’il faut retenir du Nakamura E-City 170

Un vélo à moteur central, le Naka E-Power ONe 250W

Quatre niveaux d’assistance électrique, en fonction du besoin

Des freins à disques hydrauliques très efficaces

Alors qu’il coûte normalement 1299,99 euros, le Nakamura E-City 170 par Intersport, sur le site du même nom, est disponible aujourd’hui à 999,99 euros.

Un design moderne pour ce VAE polyvalent

Le Nakamura E-City 170 intègre un cadre en aluminium avec un col de cygne profond, facilitant l’accès et l’enjambement. Que vous soyez en tenue de travail ou habillé de manière décontractée, vous montez et descendez facilement de ce modèle. Le vélo combine une selle, des poignées ergonomiques, et un phare LED avant qui optimise la visibilité et donc la sécurité. Et de toute façon, c’est obligatoire pour tout déplacement que ce soit en ville ou ailleurs.

Le Nakamura E-City 170 inclut également un cintre conçu pour une position de conduite confortable, réduisant la tension au niveau du cou et des épaules. Ses pneus Chadyang de 26″ permettent de bien adhérer sur l’asphalte, pour une conduite stable et sécurisée. En résumé, il présente des caractéristiques adaptées aux trajets urbains, mais pourrait ne pas convenir pour les longs parcours ou les terrains trop exigeants. Ça reste un produit de loisir, pas de sport.

Un vélo électrique plutôt adapté pour la ville

Doté d’un moteur central Nakamura E-Power avec un couple de 70 Nm, le E-City 170 vous offre une assistance fluide et efficace sur les terrains légèrement vallonnés, mais pas plus. N’espérez pas faire des sorties type VTT, ça reste un vélo de ville. Sa batterie lithium-ion de 36 V, d’une capacité de 345 Wh, offre jusqu’à 80 km d’autonomie. L’écran TFT affiche toutes les informations nécessaires, comme la vitesse et le niveau de batterie.

Avec ses freins à disque hydrauliques, vous allez pouvoir freiner efficacement, même par temps de pluie. Toutefois, l’autonomie pourrait ne pas convenir à ceux qui envisagent des trajets plus longs ou une utilisation intensive. Le E-City 170 est donc pour vous si vous souhaitez découvrir ces appareils et que vous allez en faire une utilisation majoritairement urbaine.

Pour vous aider à vous y retrouver dans le vaste monde des vélos électriques, vous pouvez consulter notre guide d’achat comparatif avec un top 3 pour vous aiguiller vers des valeurs sûres.

