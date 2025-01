Le vélo électrique Nakamura Roadster+ est soldé à -700 €, l’occasion de se lancer avec ce VAE urbain sportif

Intersport propose de super vélo avec assistance électrique, comme le Nakamura Roadster+ que vous retrouvez pendant les Soldes à 1299,99 euros.

Avec sa gamme Nakamura, Intersport a réussi à démocratiser le vélo, classique ou comme ici avec une assistance électrique. Le modèle proposé ici est le Roadster+, qui est en fait une évolution du Vélomad Sport+, en introduisant notamment un moteur pédalier et une puissance de couple de 80 Nm. Ce vélo conçut pour les loisirs, pour un usage citadin, sur route, a l’avantage d’être proposé pendant les Soldes chez Intersport avec 35% de réduction.

Les points forts du Nakamura Roadster+

Son autonomie poussée jusqu’à 100 km

La puissance de couple du moteur de 80Nm est bien utile

De très bons pneus pour une bonne tenue de route

Grâce aux Soldes chez Intersport, le vélo électrique Nakamura Roadster+ passe de 1999,99 euros à 1299,99 euros. Sans oublier que vous pouvez aussi prétendre à des aides de l’État pour économiser quelques centaines d’euros supplémentaires.

Un VAE séduisant avec son cadre fermé et son look sportif

Le Nakamura Roadster+ est un vélo avec assistance électrique créé pour une utilisation en ville, avec un look de vélo de route, un poids relativement contenu de 19,5 kg, un cintre plat et un moteur Naka E-Power qui délivre une puissance de couple de 80 Nm. Avec ça, vous profitez d’un moteur à capteur de couple intégré qui vous aide à grimper les pentes sans avoir à faire trop d’efforts.

Pour la batterie et l’autonomie, vous avez un modèle tube de 460 Wh qui permet une autonomie d’environ 80-100 km, en fonction de votre morphologie, du type de route empruntée et des conditions météorologiques. Le vélo propose trois types d’assistance électrique : Sport, Boost et Smart. Ce dernier est une petite nouveauté qui adapte automatiquement l’assistance en fonction de votre cadence, votre vitesse et la pression exercée sur le pédalier.

Un écran qui permet de consulter toutes les infos nécessaires

Au niveau du guidon, vous retrouvez un écran couleur de petite taille, placé au-dessus des commandes qui permettent de passer d’un mode d’assistance à un autre à la volée. Un écran classique sur les vélos Nakamura, avec une luminosité élevée pour bien voir votre vitesse, même en plein soleil. Par contre, les autres informations, inscrites en plus petit, sont plus dures à voir, surtout si vous êtes lancé à pleine vitesses et que vous devez voir où vous allez.

Comme on l’a dit plus haut, il est vendu de base à 1999,99 euros. Un tarif qui, pour un VAE, se veut relativement agressif. Pour proposer ce tarif, Intersport a dû faire quelques concessions sur l’équipement. Ainsi, vous avez des garde-boues, mais ceux-ci sont des modèles classiques, qui peuvent manquer d’un peu de longueur, notamment à l’avant. La béquille, très pratique, est, elle aussi, très simple et jure un peu avec l’aspect sportif du vélo. Mais sinon, vous avez là un vélo électrique de bonne facture, confortable, avec une autonomie digne de ce nom, qui peut monter jusqu’à 27 km/h sans forcer et c’est tout ce qu’on lui demande.

N’hésitez pas à comparer le Nakamura Roadster+ avec les autres modèles répertoriés dans notre guide d’achat des meilleurs vélos électriques du moment, pour voir si vous trouvez pédale à votre pied

