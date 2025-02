Clap de fin pour cette usine Vokswagen vielle de 76 ans qui laisse sur le carreaux 3 000 employés

Audi annonce la fermeture de son usine de Bruxelles, qui produisait notamment le Q8 e-tron, premier véhicule électrique de la marque.

Aerial View Audi Site Brussels, Belgium

Audi, filiale du groupe Volkswagen, a pris une décision majeure : fermer son site de production de Bruxelles. En effet, le véhicule produit dans l’usine, le Q8 e-tron, arrivant en fin de carrière et faisant face à des difficultés structurelles, le constructeur aux anneaux a choisi d’arrêter les frais. Toutefois, cette fermeture entraînera la suppression de 3 000 emplois.

Une fermeture imminente

Les salariés de l’usine Audi de Bruxelles perdront leur emploi. En effet, le site fermera ses portes le 28 février, mettant fin à une histoire de 76 ans. La première voiture sortie de cette usine remonte à 1949, à l’époque sous le blason Volkswagen, avec la production de modèles emblématiques comme la Golf, la Passat et la Polo.

C’est en 2007 que l’usine est officiellement devenue Audi Brussels, dédiée à la production de l’Audi A1, avant que la fabrication de la citadine ne soit délocalisée en Espagne, chez Seat.

Depuis 2018, Audi Brussels avait reçu une nouvelle mission : assurer la production des véhicules électriques de la marque, à commencer par l’Audi e-tron, rebaptisée par la suite Audi Q8 e-tron.

Un problème de taille

Selon les informations d’Electrive, des problèmes structurels affectent cette usine. La proximité d’une ligne de chemin de fer limite les possibilités d’agrandissement, pourtant nécessaires pour installer un atelier de carrosserie. Les panneaux de carrosserie devaient donc être livrés depuis d’autres usines, ce qui augmentait les émissions de CO₂ liées à la production, un véritable problème à l’heure où les institutions cherchent à réduire au maximum l’impact de l’automobile sur la planète et le climat.

Toutefois, cette décision est loin d’être acceptée par les employés de l’usine.

Une vive opposition malgré une indemnité doublée

Comme on pouvait s’y attendre dans une telle situation, Audi fait face à une vive opposition et tente d’atténuer l’impact de sa décision en proposant à ses employés une indemnité légale de licenciement, assortie d’une prime supplémentaire financée par l’entreprise. Dans son communiqué de presse, la marque aux anneaux souligne qu’elle « versera plus du double de l’indemnité légale de licenciement aux salariés », une façon d’adoucir le choc pour les travailleurs concernés.

Selon les informations du journal belge Nieuwsblad, les employés affichant 30 ans d’ancienneté pourront bénéficier d’une indemnité de départ brute totale comprise entre 200 000 et 400 000 euros, un montant qui varie en fonction du poste occupé et du niveau de rémunération.

En complément de ces compensations financières, Audi met en place un ensemble de dispositifs visant à accompagner ses employés dans leur reconversion professionnelle. Des programmes de coaching ainsi que des services d’outplacement sont proposés pour maximiser leurs chances de retrouver un emploi dans d’autres entreprises. Un soutien spécifique est également prévu pour les salariés de plus de 60 ans, qui pourront bénéficier de dispositifs de retraite adaptés.