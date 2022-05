La prochaine génération de l’Audi A3 devrait entrer dans une nouvelle ère

Pour l'heure commercialisée avec des motorisations thermiques essence et diesel, l'Audi A3 deviendra une compacte 100 % électrique dans les prochaines années.

Le temps commence à presser pour les constructeurs. S’il faut encore attendre la validation officielle, l’interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035 devrait bientôt être actée de manière définitive. Une mesure qui inquiète déjà certains constructeurs, qui doivent alors mettre les bouchées doubles pour satisfaire les exigences de l’Union européenne.

Au fil des mois, de plus en plus de marques annoncent vouloir proposer des gammes 100 % électriques, à plus ou moins courte échéance. C’est notamment le cas d’Audi, qui souhaite bannir tous les modèles thermiques de sa gamme d’ici à 2033. Une échéance courte, mais la firme d’Ingolstadt avance bien, puisqu’elle propose déjà plusieurs modèles zéro-émission.

Une nouvelle A3 électrique

Parmi les nouveautés attendues, plusieurs SUV électriques, dont le Q6e-tron ainsi que sa version Sportback. Une A6e-tron ainsi que sa version « Avant » devraient également arriver au cours de l’année prochaine. Mais si la firme aux anneaux semble se concentrer sur ses plus grands modèles, elle souhaite tout de même toujours proposer un modèle d’entrée de gamme plus compact. L’A3 devrait donc survivre, mais pas sous la même forme.

En effet, selon nos confrères allemands du site Auto Motor und Sport, la prochaine génération de la compacte ne serait plus proposée avec des moteurs thermiques, mais seulement en électrique. Si l’on en sait encore très peu au sujet de cette nouvelle mouture, celle-ci devrait abandonner sa plateforme actuelle, la même que la Golf, et ne reprendra pas non plus la MEB, utilisée pas tous les modèles zéro-émission du groupe.

Lancement en 2027

En effet, d’après le média d’outre-Rhin, la compacte électrique devrait adopter la plateforme SSP (Scalable System Platform) qui équipera les futurs modèles du groupe. Celle-ci permettra à la future Audi A3 de profiter de batteries de nouvelle génération, tandis qu’elle devrait également être équipée de la conduite semi-autonome. Les caractéristiques techniques n’ont quant à elles pas encore été détaillées pour l’instant.

Cette nouvelle génération, qui adoptera le suffixe e-tron comme tous les modèles branchés de la marque, devrait conserver une silhouette proche de celle que l’on connaît déjà. Son gabarit ne devrait pas beaucoup changer non plus, afin de ne pas trop déstabiliser la clientèle. Cette nouvelle Audi A3 e-tron verra alors le jour dans le courant de l’année 2027.

