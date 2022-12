Voiture électrique : le prochain SUV européen de Ford commence à faire parler de lui

Ford dévoile un premier teaser pour son futur SUV compact, développé en partenariat avec Volkswagen. Celui-ci devrait voir le jour dès l'année prochaine, en attendant le Puma électrique prévu pour 2025.

Plus que quelques années avant que Ford ne devienne une marque 100 % électrique. En effet, la marque à l’ovale bleu a annoncé qu’elle ne vendrait plus aucune voiture thermique à partir de 2030, soit cinq ans avant l’échéance imposée par l’Union Européenne pour tous les constructueurs, hormis quelques exceptions. Si la firme ne possède pour l’heure qu’un seul modèle électrique dans sa gamme, à savoir le Mustang Mach-E, cela ne devrait pas tarder à changer. Et voilà que l’on commence justement à en savoir un peu plus.

Lancement en 2023

En début d’année, Stuart Rowley, le patron de Ford Europe annonçait aux journalistes d’Auto Express qu’un nouveau modèle allait voir le jour en 2023. Et celui-ci possède une petite particularité, puisqu’il sera conçu en partenariat avec Volkswagen. En effet, les deux constructeurs ont signé en 2020 une collaboration portant sur les véhicules utilitaires et électriques.

Cette alliance se concrétisera donc l’an prochain avec l’arrivée d’un tout nouveau SUV compact dans la gamme de la marque à l’ovale bleu. Si son nom n’a pas encore été dévoilé, un communiqué publié par Ford nous donne une petite idée de son positionnement, alors qu’une première image a déjà été publiée. Vous vous en doutez, celle-ci ne montre pas toutes les lignes du SUV, mais seulement sa silhouette.

Seule la signature lumineuse est alors visible, bien différente de celle du Mach-E, qui s’inspire de la pony-car thermique. Mais si cette photo donne donc assez peu d’informations sur le style du SUV, Martin Sander, dirigeant de la branche « E » de Ford a décidé d’en montrer un peu plus, en levant littéralement un coin du voile de ce nouveau modèle.

C’est sur LinkedIn que le patron a posté cette photo, montrant que celui-ci semble très proche de la production. La marque ne donne aucun détail sur son SUV électrique, mais explique que ce dernier, comme tous ses futurs modèles adopteront un positionnement marqué, mettant la passion au premier plan. La firme souhaite en effet rendre ses véhicules électriques désirables et veut mettre en avant ses origines américaines.

Un coeur d’ID.4 ?

Ce nouveau modèle, dont le nom n’a donc pas encore été dévoilé par Ford sera le premier de la marque à reposer sur la plateforme MEB de Volkswagen, qui équipe tous les modèles électriques du groupe, de l’ID.3 à la Cupra Born en passant par l’Audi Q4 e-tron, entre autres. Il se pourrait que le SUV à l’ovale bleu hérite des motorisations de l’ID.4, alors qu’il devrait afficher un gabarit similaire.

Les puissances pourraient alors s’échelonner de 150 à 300 chevaux, tandis que trois niveaux de batteries pourraient être proposées, à savoir 45, 58 et 77 kWh utiles. Bien sûr, des réglages spécifiques seraient appliqués au SUV de Ford afin d’afficher un comportement différent de son cousin allemand.

Néanmoins, si les deux partageront leurs dessous, la production du SUV Ford se fera bel et bien dans une usine de la marque américaine. Il s’agira du site de Cologne, qui subira quelques évolutions afin de s’adapter à la stratégie d’électrification de la marque. C’est dans cette usine que sera produite la Ford Fiesta jusqu’à l’été prochain, date à laquelle elle cédera donc sa place au futur modèle de la firme de Dearborn.

Alors que les rumeurs évoquent le nom de Cougar pour le SUV, la marque prévoit déjà le lancement d’autres modèles électriques dans un futur proche. À commencer en 2024 ou 2025 par une nouvelle version du Puma. Au total, plus de 600 000 véhicules reposant sur la plateforme MEB devraient sortir des chaînes de production de Ford au cours des prochaines années.

