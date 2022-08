Audi nous donne un sublime aperçu de ses futures voitures électriques

Audi a profité de la Monterey Car Week et notamment de l'évènement The Quail pour réunir les trois concepts électriques de la famille Sphere : grandpshere, skypshere et urbansphere. La marque dévoile également un teaser pour un 4ème membre, l'activesphere.

Organisée tous les ans, la Monterey Car Week a lieu sur la côte californienne et attire des milliers de spectateurs ainsi que de nombreux constructeurs. Un rendez-vous incontournable qui se déroule dans plusieurs lieux et qui se divise en plusieurs évènements, telles que le concours d’élégance de Pebble Beach ou encore The Quail. C’est justement à cette occasion qu’Audi a décidé de réunir trois de ses derniers concepts-cars électriques devant les yeux du public, comme le détaille le constructeur dans son communiqué.

Audi grandsphere concept

Ce dernier a donc pu avoir à nouveau un aperçu du futur de la marque à travers ces trois études de style, issues de la famille Sphere. Aux côtés de la nouvelle Audi S1 e-tron quattro Hoonitron, dévoilée à la Rolex Monterey Motorsports Reunion organisée sur le circuit de Laguna Seca, les visiteurs ont notamment pu admirer le grandsphere concept, premier à avoir vu le jour, en septembre dernier.

Ce dernier prend la forme d’une grande berline de luxe 100 % électrique dotée d’un système de conduite autonome de niveau 4. Sous son capot, celle-ci embarque un moteur de 710 chevaux et 960 Nm de couple, lui permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en un peu plus de quatre secondes. Basé sur la plateforme PPE développée avec Porsche, le concept embarque une batterie de 120 kWh lui permet alors de parcourir plus de 750 km.

Audi skysphere : cabriolet électrique

Le public a également pu admirer et approcher l’Audi Skysphere Concept, qui prend quant à lui la forme d’un grand cabriolet électrique. Profitant d’un empattement variable, allant de 4,94 à 5,19 mètres, cette étonnante création est dotée d’un moteur arrière de 632 chevaux et 750 Nm de couple qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en quatre secondes également, malgré un poids affiché à 1 800 kilos tout de même. La batterie de 80 kWh lui permet de profiter d’une autonomie de 500 km environ. Bien sûr, la conduite autonome de niveau 4 est également de la partie, permettant de se passer de volant et de pédales. Autant dire que ce n’est pas encore demain que l’on pourra tester cette fonctionnalité en France, alors que seule la conduite autonome de niveau 3 sera autorisée dès le 1er septembre.

Audi urbansphere : un long SUV

Enfin, le dernier concept en date, baptisé Audi Urbansphere était également présent sur les pelouses de The Quail : A Motorsport Gathering. Celui-ci préfigure une inédit limousine électrique et autonome, conçue pour les grandes métropoles. Longue de 5,51 mètres, soit 34 centimètres de plus qu’une Audi A8, cette dernière-née, offre de nombreuses fonctionnalités, dont un immense écran OLED intégré dans le plafond. Reposant également sur la plateforme PPE, cette étude de style, qui ne devrait pas voir le jour telle quelle est équipée d’un moteur de 401 chevaux 690 Nm de couple, ainsi que d’une batterie de 120 kWh lui permettrait de parcourir jusqu’à 750 km.

Audi activesphere : un concept inédit

Mais si Audi nous offre une petite rétrospective de ses derniers concepts électriques, elle en profite également pour annoncer l’arrivée d’un quatrième.

Si celui-ci n’a pas été dévoilé physiquement lors de la Monterey Car Week, la marque vient tout juste de présenter un premier teaser. Celui-ci montre alors la silhouette de la voiture, qui prend vraisemblablement la forme d’un modèle surélevé. Pour l’heure, difficile de savoir à quoi ce dernier ressemblera vraiment, alors que la face avant est encore dissimulée. Nul doute qu’il devrait rester dans la même veine que les précédents concepts de la famille Sphere.

Si aucune information technique n’a été dévoilée pour l’instant, cette étude de style est logiquement propulsée par une motorisation électrique dont la puissance n’est pas connue. Il faudra encore patienter quelques mois avant d’en savoir plus, alors que sa présentation officielle n’est attendue qu’au cours de l’année prochaine. La version de série qui en découlera pourrait alors remplacer l’actuelle Audi A6 Allroad.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.