Audi S1 e-tron quattro Hoonitron : la légende des années 80 passe à l’électrique

Audi a profité de la Monterey Car Week pour dévoiler sa nouvelle S1 e-tron quattro Hoonitron. Il s'agit d'un modèle unique destiné au pilote de Gymkhana américain Ken Block.

Qui a dit que les voitures électriques n’étaient pas sportives, ni même séduisantes ? Sûrement pas Audi ! Et sa dernière création, tout juste dévoilée sur le circuit de Lacuna Seca ce week-end lors de la Monterey Car Week, devrait convaincre les plus réticents. Et pour cause, il s’agit d’une incroyable supercar unique au monde, créée sur-mesure pour le pilote américain Ken Block, notamment connu pour ses vidéos de Gymkhana depuis de nombreuses années.

Un modèle hommage

Si les lignes de cette nouvelle Audi S1 e-tron quattro Hoonitron vous disent quelque chose, c’est tout à fait normal. En effet, la marque aux quatre anneaux avait déjà levé le voile sur la sportive quelques mois plus tôt, en décembre dernier plus particulièrement. Mais en cette fin d’été, la voiture prend désormais vie, alors qu’elle a fait ses premiers pas devant le public ce week-end lors de la Rolex Monterey Motorsports aux côtés de l’Audi Sport quattro S1 originelle des années 1980. Si la star historique des rallyes était de la partie, c’est parce que la nouvelle création du constructeur allemand rend hommage à cette période faste du sport auto.

Cette supercar ne sera malheureusement pas visible dans les concessions de la marque. Et pour cause, elle a été créée en un seul exemplaire, à destination du pilote Ken Blocks, connu dans le monde entier pour ses impressionnantes vidéos de drift. Si l’Américain a travaillé pendant 11 ans avec Ford, ce dernier a finalement changé d’écurie pour signer un partenariat en septembre dernier avec la firme d’Ingolstadt. C’est donc dorénavant celle-ci qui est chargée de fournir les voitures pour les séries de vidéos du pilote et la nouvelle S1 e-tron quattro Hoonitron est donc la première pierre de cette collaboration.

Un développement express

Pour l’heure, Audi ne donne encore aucune information sur la fiche technique cette S1 e-tron quattro Hoonitron. Seulement annonce-t-elle dans son communiqué qu’elle est équipée de deux moteurs électriques, d’une transmission intégrale ainsi que d’un châssis en fibres de carbone. Elle est également en accord avec l’ensemble des normes de sécurité de la FIA. Comme l’explique la marque, le développement de cette sportive unique au monde s’est fait très rapidement. S’il faut en moyenne un an pour finaliser une auto de cet acabit, celle-ci a été faite en seulement quatre mois, au sein des locaux d’Audi Sport situés à Neckarsulm en Allemagne.

Nous devrions en savoir plus un peu plus tard sur les spécificités de cette sportive, qui a par ailleurs pour but de montrer tout ce qu’Audi sait faire en termes d’électrification. La marque a d’ailleurs profité de la Monterey Car Week pour montrer ses concepts électriques Skysphere, Grandsphere et Urbansphere, déjà officiellement dévoilés depuis quelques mois. La firme a également bien étoffé sa gamme électrique, désormais composée des e-tron et e-tron Sportback, Q4 e-tron et e-tron GT. D’autres modèles devraient arriver plus tard, dont la prochaine génération de l’Audi A3, qui ne sera plus proposée avec des moteurs thermiques.

