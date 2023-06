On est montés à bord du Volvo EX30 et nous sommes convaincus que ce SUV compact électrique a de l’avenir

Volvo a offert aux journalistes la possibilité d'examiner sa nouvelle voiture électrique, l'EX30, avant sa sortie officielle. Malgré sa taille compacte, l'EX30 a toute l'allure d'un SUV, prêt à rivaliser avec des concurrents au positionnement tarifaire plus agressif. Nous avons eu l'opportunité d'explorer les moindres détails de l'intérieur et de l'extérieur, même si les premiers essais sur route sont prévus à la fin de l'année.

Design et finition soignés

L’EX30, ne vous méprenez pas, possède une taille plus modeste sur le papier, mais elle est sans aucun doute un véritable SUV. Bien qu’elle soit plus compacte que ses confrères de la marque Volvo, elle conserve pleinement son statut de SUV. Ses dimensions généreuses et sa hauteur considérable font écho à sa lignée tout-terrain, soulignant sa place légitime dans cette catégorie de véhicules.

Malgré sa taille qui semble indiquer le contraire, l’EX30 joue parfaitement son rôle de SUV, mettant en évidence sa conception pour faire face à toutes sortes de terrains avec aplomb et compétence… y compris les défis hautement « extrêmes » que sont les dos d’âne et les nids-de-poule urbains.

En personne, l’EX30 est beaucoup plus attrayante que ce que les rendus initiaux suggéraient. Sa silhouette emprunte des éléments stylistiques à l’EX90 tout en incorporant des traits des modèles XC40 et C40. Le résultat est un mariage réussi de styles avec une esthétique minimaliste scandinave.

Les détails comme la carrosserie, l’intégration du logo, et les formes sont finement travaillés, prouvant que Volvo ne fait pas de compromis sur la qualité, même pour un véhicule moins cher.

Certaines économies de coûts sont néanmoins perceptibles. Les poignées sont plus grandes que ce que l’on pourrait attendre, elles ne sont pas affleurantes, la climatisation n’est pas disponible à l’arrière, et certains éléments structurels du châssis sont visibles.

Cependant, l’ensemble présente une finition soignée avec un intérieur sobre et épuré. L’espace intérieur est intelligemment organisé, avec des rangements bien pensés, un accoudoir central coulissant, des emplacements de recharge sans fil, et même un espace pour un sac entre les sièges avant.

Sans entrer dans les détails, vous prendrez plaisir à personnaliser votre EX30 grâce au configurateur Volvo. Vous disposerez d’un large choix de matériaux pour l’habillage intérieur, allant du tissu à la laine mélangée pour les sièges. La planche de bord et les portières ne sont pas en reste, avec des options d’incrustations variées.

Volvo a fait l’effort d’intégrer des matériaux respectueux de l’environnement, tels que le Denim recyclé et la fibre de lin tissée. Il n’y a pas de possibilité de choisir du cuir, qu’il soit d’origine animal ou végétal. Pour ceux qui préfèrent une touche plus moderne, des inserts étoilés en matériaux synthétiques sont également disponibles. C’est la finition que j’ai préférée.

Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid

Un écran de contrôle de style Tesla

L’influence de la Tesla Model 3 est évidente dans le tableau de bord de l’EX30, dominé par un grand écran en format portrait sans boutons physiques. L’interface présente un bandeau rappelant les fonctions classiques et rappelle indéniablement le style de la marque américaine.

J’aurais vraiment apprécié la présence d’un affichage tête haute. C’est un outil précieux pour améliorer l’expérience de conduite, permettant aux conducteurs de garder les yeux sur la route tout en ayant accès aux informations clés du véhicule. C’est une caractéristique qui manque sur l’EX30, surtout qu’il n’y a pas d’écran derrière le volant qui pourrait jouer le rôle de combiné d’instrumentation.

Volvo a élaboré une interface personnalisée pour Android Automotive (qui tourne avec une puce Snapdragon de Qualcomm), distincte de celle que l’on retrouve sur les modèles XC40 et EX90. Elle offre une esthétique séduisante, une facilité d’utilisation et une intuition qui surpassent celles des versions précédentes.

Pour l’instant, cette interface est uniquement visible en mode démo, mais les fonctionnalités essentielles y sont déjà intégrées. Elle se révèle moins brutale et plus raffinée que ce que l’on a pu observer sur les XC40 et C40, rappelant davantage l’expérience smartphone Android à laquelle beaucoup d’utilisateurs sont habitués.

L’interface joue un rôle crucial dans l’expérience globale d’utilisation d’un véhicule, il est donc encourageant de voir que Volvo a pris des mesures significatives pour l’améliorer sur l’EX30, sans aller jusqu’à reprendre celle de l’EX90.

Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid

L’intérieur de l’EX30 est net et bien intégré. Les matériaux, comprenant des composants recyclés, sont de qualité et le système de son Harman Kardon est subtilement dissimulé derrière un tissu. Le coffre est bien plus spacieux et bien conçu que l’on avait pu le dire, avec un espace de rangement supplémentaire en dessous, tandis que l’espace à l’avant, le frunk, est suffisant pour stocker un câble de charge.

Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid Volvo EX30 // Source : Frandroid

Un confort relatif pour les passagers à l’arrière

Les sièges arrière de l’EX30 semblent prometteurs en termes de confort. Ils offrent un espace généreux qui devrait convenir à la plupart des passagers. Les sièges sont assez moelleux, mais certaines parties sont plus dures.

Cependant, leur capacité à offrir un confort optimal pourrait varier en fonction de la taille des occupants. Pour ceux qui sont particulièrement grands, l’espace peut sembler un peu restreint. Par exemple, un passager de plus d’1,90 m pourrait trouver le voyage moins confortable pour les longs trajets. Malgré cela, pour la majorité des passagers, l’EX30 semble offrir un environnement arrière agréable et accueillant pour les trajets courts comme longs.

Des inquiétudes subsistent sur l’autonomie et les options

L’autonomie de la version Single avec sa batterie LFP est une préoccupation, ainsi que le comportement du véhicule sur la route dans diverses situations. Selon les finitions choisies, certaines aides à la conduite supplémentaires peuvent être disponibles, améliorant le confort sans compromettre la sécurité. La version Ultra offre même une vision à 360 degrés, une caractéristique typiquement réservée aux véhicules haut de gamme.

Un premier avis

L’EX30 de Volvo charme immédiatement par son design élégant et minimaliste. Chaque ligne, chaque courbe est pensée et exécutée avec une précision méticuleuse, créant une esthétique épurée qui attire le regard. Son attention aux détails est visible dans les éléments les plus modestes, comme les poignées de porte intérieures.

À l’intérieur, les matériaux de l’habitacle, qu’ils soient naturels ou recyclés incarnent l’engagement du constructeur envers la qualité. Ensemble, ces éléments constituent un véhicule qui n’est pas seulement fonctionnel, mais aussi remarquablement bien conçu. L’EX30 prouve que la qualité ne doit pas être sacrifiée au nom de la fonctionnalité, au contraire, elle démontre comment ces deux aspects peuvent se compléter et créer une expérience aboutie.

Pour terminer, laissez-nous vous présenter un cliché de l’édition Cross Country de l’EX30. Avec son allure robuste et aventurière, elle se positionne parfaitement aux côtés d’une Ami Buggy. Cette version sera commercialisée avec une série d’accessoires supplémentaires, toutefois, en raison de sa conception orientée tout-terrain, elle pourrait afficher une aérodynamique légèrement inférieure à celle des autres modèles. Un compromis peut-être, mais un petit prix à payer pour ceux qui sont prêts à sortir des sentiers battus.