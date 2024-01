Le top 3 des meilleures voitures électriques testées par Frandroid en 2023

L'année 2023 a été plus que jamais celle de la voiture électrique. La rédaction de Frandroid s'est efforcée de vous proposer des tests et essais des différents modèles disponibles sur le marché. Voici les 3 meilleures voitures électriques que nous avons pu tester.

Le marché de la voiture électrique a connu de nombreux chamboulements en 2023, notamment avec l’arrivée de nouveaux constructeurs chinois, mais pas seulement. Le leader du marché Tesla est resté actif avec le restylage de sa Model 3 ainsi que la présentation de son tout nouveau Cybertruck. Toutefois, l’année 2024 pourrait compliquer la dynamique d’un marché florissant en France. En effet, le gouvernement a modifié les modalités du bonus écologique tant et si bien que seule une liste restreinte de voitures électriques peut désormais en bénéficier.

Afin de vous donner une première tendance des véhicules électriques sur le marché, nous avons mis en avant ici les 3 meilleures voitures que nous avons pu tester durant toute l’année 2023.

Tesla Model 3 (2024) La meilleure voiture électrique de 2023

Comme évoqué plus haut, la nouvelle version de la Model 3 gomme les défauts présents sur le modèle précédent tout en améliorant les points forts. Cette itération de 2024 bénéficie en premier lieu d’un design un peu plus acéré et plus sportif. Tesla fait parler son savoir-faire au niveau de l’habitabilité, mais aussi des technologies embarquées. Surtout, le constructeur américain reste maître dans l’expérience de conduite. Les sensations au volant sont très agréables, à en faire pâlir certaines thermiques. Le côté sportif permet à cette voiture électrique de réaliser le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes. La consommation est très maîtrisée avec une mesure de notre part à 13,2 kWh/ 100 km, pour une autonomie totale de 554 kilomètres. La version Propulsion est facturée à 42 990 euros — sans pouvoir bénéficier du bonus écologique.

Il s’agit tout de même de la meilleure voiture électrique du marché d’après nous. Notre essai complet de la Tesla Model 3 (2024) est disponible à la lecture.

Dacia Spring Electric 65 (2023) La voiture électrique pas chère

Là encore, il s’agit d’une version actualisée du premier modèle sorti deux ans plus tôt. La Dacia Spring 65 donne une impression générale de robustesse et surtout, le constructeur ménage de l’espace à ses passagers, pour un confort amélioré en comparaison avec la version précédente. En termes de technologies embarquées et d’aides à la conduite, la voiture se contente du strict minimum afin de diminuer ses coûts. La conduite se révèle être tout de même très polyvalente avec un véhicule capable de répondre aux attentes en ville comme en dehors. La Dacia Spring est un savant alliage entre confort et dynamisme sur route. Il en va de même pour la consommation qui est plutôt maîtrisée d’après nos mesures, avec une moyenne à 14,1 kWh/ 100 km.

C’est la voiture électrique la moins chère du marché puisque celle-ci est facturée à 22 300 euros… sans la possibilité de profiter du bonus écologique. Pour lire notre essai de la Dacia Spring, rendez-vous ici.

Volvo EX30 Le SUV proche de la perfection

Volvo est connu, à la base, pour la fiabilité de son catalogue de voitures thermiques. L’EX30 est un SUV électrique aux dimensions plutôt compactes, mais qui reste résolument esthétique. À l’intérieur, une véritable sensation d’espace est donnée au conducteur et ses passagers. On regrettera simplement un coffre plutôt petit au regard de son gabarit. Quelques partis pris sont aussi assez étonnants sur la Volvo EX30 : l’absence d’un tableau de bord, mais aussi une tablette placée à la verticale.

En fonction des versions choisies, les performances proposées sont intéressantes, notamment sur la maîtrise de la consommation. En effet, la Volvo se décline en trois niveaux de finitions et trois niveaux de configurations. Elle débute à 37 500 euros pour monter jusqu’à 52 200 euros. Là aussi, cette voiture n’est pas éligible au bonus écologique pour 2024, mais devrait y avoir droit l’an prochain. Notre essai de la Volvo EX30 est bien sûr disponible à la lecture pour en savoir plus.

