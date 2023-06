1000 km d’autonomie et une recharge presque instantanée été comme hiver : c’est la promesse de cette batterie révolutionnaire

Une jeune entreprise chinoise vient de dévoiler sa dernière innovation. Il s'agit d'une batterie révolutionnaire qui serait capable d'offrir des performances identiques que ce soit en été et en hiver, même par temps très froid, avec 1 000 km d'autonomie. Elle pourrait également se recharger plus rapidement qu'un plein d'essence.

Les ventes de voitures électrique s’accélèrent, à tel point que la Tesla Model Y était la voiture la plus immatriculée dans le monde, toute motorisations confondues, en début d’année. Cependant, plusieurs aspects refroidissent encore certains automobilistes. C’est le cas du prix bien sûr, mais également de l’autonomie. En effet, beaucoup de conducteurs seraient prêts à opter pour cette motorisation, si celle-ci était plus grande. Ce qui est en fait une erreur.

Une solution intéressante

On sait que la voiture électrique n’est pas encore parfaite et que quelques inconvénients subsistent encore, comme le temps de charge. Hormis les Kia EV6 et autres Ioniq 5 avec leur architecture 800 volts ultra-rapide, la plupart des véhicules électriques nécessitent environ une demi-heure pour remplir leur batterie. Mais cela est en train de changer. Plusieurs entreprises dévoilent des bornes très performantes, comme Nio et ses 500 kW, mais pas seulement.

Car pour les exploiter, encore faut-il une batterie capable d’encaisser cette puissance. On pense par exemple à la Qilin CTP 3.0 dévoilée par CATL qui équipe notamment les voitures de la marque chinoise Zeekr, capable, en théorie, de se recharger en 10 minutes. Mais voila qu’une autre firme originaire de l’Empire du Milieu va venir faire de l’ombre à l’équipementier. Il s’agit de Greater Bay Technology, qui appartient au constructeur GAC Motor.

Fondée en 2020, la start-up a récemment dévoilé une cellule capable de se recharger en 15 minutes, qui équipe déjà certains modèles de la marque Aion. Mais voilà que l’entreprise revient avec une nouvelle batterie, qui porte le nom de Phoenix et qui affiche de grandes ambitions et des caractéristiques très intéressantes.

En effet, celle-ci serait en mesure de se recharger de 10 à 80 % en seulement six minutes, ce qui équivaut à une capacité de charge de 8C selon Cnevpost. En d’autres termes, la puissance maximale de charge serait de 800 kW pour une capacité de 100 kWh et 400 kW pour une batterie de 50 kWh. C’est énorme.

La batterie serait compatible avec un large spectre de tensions, allant de 300 à 1 000 volts. À titre de comparaison, la future batterie du géant chinois CATL pourrait se recharger en seulement cinq minutes, mais CATL n’a pas précisé la puissance nécessaire, qui doit cependant être pharaonique. Pour mémoire, les automobilistes français doivent actuellement se contenter de 360 kW grâce à Lidl et Kallista Energy. Tandis que XCharge a dévoilé des bornes atteignant les 420 kW.

Plus de problèmes

Mais ce n’est pas tout. Car Greater Bay Technology affirme également que sa batterie Phoenix pourrait afficher une autonomie allant jusqu’à 1 000 kilomètres en une seule charge. Un chiffre incroyable, qui serait toutefois annoncé selon le cycle chinois CLTC, bien plus optimiste que notre WLTP européen. Reste à savoir quelle est la capacité de cet accumulateur, qui doit sans doute être assez grand et lourd, au détriment de la consommation.

Mais là où Greater Bay Technology réalise un vrai tour de force, c’est que cette batterie ne serait pas sensible au froid. Car on sait que les basses températures ont un impact très négatif sur l’autonomie et le temps de charge. Ce que des journalistes norvégiens avaient d’ailleurs prouvé cet hiver lors d’un test opposant plusieurs modèles et remporté par la Tesla Model S.

Ainsi, l’autonomie des voitures équipées de cette batterie ne changerait pas, quelle que soit la température extérieure. Pour cela, celle-ci utiliserait des matériaux supraconducteurs pour ses cellules, comme l’explique l’entreprise sur WeChat. Associés à une gestion thermique innovante, celles-ci peuvent passer de -20 à 25 degrés en cinq minutes. De quoi optimiser la recharge, qui nécessite une certaine température pour un résultat optimal.

Pour aller plus loin

À l’inverse, la batterie serait capable d’encaisser des sessions de recharges rapides et des sessions de décharges (lors d’accélérations rapides, sur circuit par exemple), sans que la puissance ne dégringole. On sait que c’est un problème courant, comme avait pu le prouver BMW avec sa i4 sur autoroute, ou encore Porsche et Tesla lors des sorties sur circuit. Dans ce genre de cas, la puissance disponible diminue au fur et à mesure.

Une arrivée dès 2024

Selon Greater Bay Technology, cette nouvelle batterie devrait être installée sur une voiture de série dès l’année prochaine, notamment sur un modèle de la marque Aion. Avec sa conception associant plusieurs couches de matériaux, cette solution serait également plus résistante et maximiserait la durée de vie des voitures électriques. L’entreprise serait en discussions avec d’autres marques pour fournir ses cellules innovantes.

Pour aller plus loin

La batterie serait garantie 10 ans et 800 000 km. Ce qui prouve que l’entreprise a extrêmement confiance en sa batterie. D’ailleurs, lors d’un précédent dossier sur le sujet, nous avions justement abordé la durée de vies des batteries de voitures électriques. C’est d’ailleurs GAC qui avait dévoilé en 2022 une batterie LFP résistante au froid et garantie 1,5 million de kilomètres.

