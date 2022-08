BMW i4 M50 : un problème de surchauffe réduit drastiquement ses performances sur autoroute

La première BMW M électrique, l'i4 M50, fait l'objet d'un comportement anormal sur longues distances. En effet, sa puissance maximale est réduite de moitié et le temps de recharge sur borne rapide allongé.

Les longs trajets en voitures électriques ne sont pas toujours faciles et l’expérience varie grandement selon les modèles comme nous l’avons récemment analysé sur un Paris – Marseille. Nous avons étudié les longs trajets avec la BMW i4 eDrive 40 de 340 ch qui s’en sort plutôt bien en théorie face à la concurrence. Mais c’était sans compter sur la pratique, avec un voyage de 1 000 km réalisé à travers la Norvège, sur autoroute, par le célèbre YouTubeur Bjørn. Dans sa dernière vidéo, le norvégien teste la BMW i4 en version M50 de 544 ch et tout ne se passe pas comme prévu…

En effet, deux problèmes majeurs sont apparus durant le road trip du Norvégien. Lors de ce dernier, le YouTubeur a réalisé plusieurs arrêts de recharge rapide : quatre au total. Après son premier arrêt recharge qui lui a permis de dépasser les 200 kW de puissance de charge, le conducteur a eu la mauvaise surprise, en repartant, d’avoir une puissance moteur extrêmement faible malgré une batterie quasiment pleine. Ainsi, à l’accélération, la BMW ne proposait plus les 544 ch de départ, mais moins de la moitié ! Dommage pour une voiture baptisée M50 en référence à la division hautes performances Motorsport du constructeur allemand.

Une vitesse de charge en baisse elle aussi !

Le deuxième problème, dont la cause semble être similaire au premier, est la vitesse de recharge. Si celle-ci a bien atteint la puissance maximale de 200 kW, elle a rapidement dégringolé pour atteindre 64 kW à 46 % de charge au lieu des 125 kW prévu en théorie. En cause : une mauvaise gestion de la chaleur au sein de la batterie qui lui empêche d’être rechargée et déchargée rapidement. Après 25 minutes de conduite sur autoroute, la pleine puissance de la voiture est revenue. Lors du second arrêt de charge, la voiture n’a même pas dépassé les 200 kW de charge pour s’arrêter à un maximum de 150 kW.

Vers un rapidgate pour la BMW i4 M50 ?

Il semblerait donc que la BMW i4, et notamment la version M50, souffre d’un problème dans la gestion de la température de la batterie. On espère que celui-ci puisse être réglé de manière logicielle, mais rien n’est moins sûr. Nous avons contacté BMW France afin d’en savoir plus et mettrons à jour cette actualité dès que nous aurons une réponse.

Malgré sa puissance de charge dégradée, la BMW i4 M50 s’en tire plutôt bien en terminant le trajet de 1 000 km en 9h40 (en tenant compte des arrêts de charge) contre 9h20 pour sa petite sœur la BMW i4 eDrive 40 et 9h15 pour la Tesla Model 3 Performance.

