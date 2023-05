Voiture électrique : voici les prochaines bornes de recharge les plus puissantes d’Europe

L'entreprise chinoise Xcharge a dévoilé à Oslo, en Norvège, sa nouvelle borne de recharge baptisée C7. Destinée à l'Europe, elle sera la plus puissante sur le Vieux Continent, dépassant celles de Fastned et Circontrol et mettant une raclée à Tesla.

Recharger sa voiture électrique est aujourd’hui de plus en plus simple en Europe, alors que de nombreux opérateurs font leur arrivée sur le Vieux Continent. La France fait d’ailleurs désormais partie des pays les plus avancés, ayant atteint au début du mois son objectif de rendre accessible 100 000 bornes, avec toutefois pas mal de retard.

Une nouvelle alternative

Le reste du continent n’est pas non plus à la traîne, et notamment les pays nordiques. Ceux-ci sont en effet très friands de voitures électriques et possèdent un marché qui se développe à vitesse grand V. C’est par exemple par la Norvège que les marques comme Nio, BYD et Xpeng commencent leur invasion. Mais les opérateurs de bornes de recharge sont également intéressés.

C’est par exemple le cas de l’entreprise chinoise Xcharge. Encore méconnue en Europe, cette dernière commence toutefois à se développer chez nous et devrait bientôt beaucoup faire parler d’elle. Celle-ci était notamment présente à l’EV Nordic Summit, un grand évènement autour de la voiture électrique qui se déroule à Oslo, en Norvège.

À cette occasion, l’entreprise a dévoilé sa toute dernière innovation en date. Il s’agit sans grande surprise d‘une borne de recharge, connue sous le nom de C7. Dans un communiqué accessible sur son site, l’entreprise dévoile le design de cette dernière, qui s’équipe d’un grand écran de 21,5 pouces et qui possède la particularité de ne pas prendre trop de place. En effet, sa surface au sol est de seulement 800 par 900 millimètres.

Cette nouvelle borne peut être personnalisée aux couleurs de l’opérateur qui sera en charge de la faire fonctionner, tandis que des contenus spécifiques peuvent être uploadés dans l’écran. Elle sera notamment implantée dans des lieux accessibles tels que les parkings de supermarchés et sera ouverte à toutes les voitures électriques, quelle que soit la marque et le modèle. À condition bien sûr qu’elles soient compatibles.

Une puissance record

Chaque borne est équipée de deux câbles, permettant de charger deux véhicules en même temps. Elle est alors capable de délivrer jusqu’à 420 kW, en courant continu devenant l’alternative la plus performante sur le marché européen. Elle bat désormais Fastned et Circontrol, qui proposent des bornes allant jusqu’à 400 kW. En France, il faut se contenter de 360 kW grâce à Lidl et Kallista Energy, ce qui est déjà tout à fait suffisant.

Car pour l’heure, aucune voiture électrique n’est en mesure d’encaisser de telles puissances. Seules celles équipées de la batterie Qilin CTP 3.0 de CATL en seront peut-être capables. On ne sait pas si la puissance délivrée est valable pour chaque voiture ou si elle sera divisée si deux voitures se branchent en même temps.

Dans tous les cas, ces nouvelles bornes devraient mettre un sacré coup à Tesla et ses Superchargeurs. Pour mémoire, ces derniers se limitent actuellement à 250 KW, bien que la nouvelle génération V4 devrait passer à 350 kW, comme chez Ionity. Cela reste dans tous les cas encore bien en dessous de la borne de 500 kW récemment dévoilée par Nio, qui permet de recharger une voiture électrique en seulement 12 minutes.

Pour l’heure, on ne sait pas encore quand les bornes de Xcharge seront opérationnelles. Mais l’entreprise explique que sa nouvelle C7 répond déjà à toutes les exigeantes techniques pour une utilisation en Europe, et notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne ainsi qu’en France.

