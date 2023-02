Quelle est l’autonomie réelle des voitures électriques en hiver ?

Le média norvégien Motor.no a organisé un grand test opposant 28 voitures électriques afin de comparer leur autonomie par temps très froid. Et c'est finalement la Tesla Model S qui s'est illustrée, ayant réussi à parcourir pas moins de 530 kilomètres en une seule charge. Une vraie performance.

Si les choses se sont très nettement améliorées au fil des années, l’autonomie reste encore aujourd’hui l’un des principaux freins à l’achat d’une voiture électrique. Pourtant, les constructeurs et équipementiers ne cessent de développer de nouvelles batteries permettant de stocker plus d’énergie, comme les accumulateurs semi-solides. Une sorte de transition en attendant l’essor des batteries solides, qui n’arriveront pas avant plusieurs années selon les spécialistes.

Le froid : l’ennemi des voitures électriques

En attendant, il est encore impossible d’atteindre la barre symbolique des 1 000 kilomètres, bien que certaines voitures comme la Zeekr 001 ou la Lucid Air s’en rapprochent. Cela, on le doit aux innovations de certaines entreprises comme CATL, qui a conçu la batterie Qilin CTP 3.0 capable d’offrir une autonomie record, ainsi qu’un temps de charge ultra-court. Car il est également important de réduire le temps passé à la borne, afin d’aller plus loin, de manière plus rapide.

C’est ce que démontre notamment le YouTubeur norvégien Bjørn Nyland avec son test des 1 000 kilomètres où le Nio ES8 a particulièrement brillé, de même que le Volkswagen ID. Buzz. Mais ce test mesure l’autonomie des voitures dans des conditions très variables, avec des températures parfois négatives ou allant jusqu’à plus de 20 degrés. Ce qui peut alors fausser les résultats.

Car on le sait, le froid et les voitures électriques ne font pas bon ménage. En effet, les batteries ont besoin d’être à une température optimale pour fonctionner, ce qui demande beaucoup d’énergie. Ainsi, l’autonomie baisse à vue d’œil, surtout si vous utilisez en plus le chauffage et que vous n’avez pas de pompe à chaleur. Mais il est parfois difficile de quantifier concrètement l’évolution de l’autonomie entre l’été et l’hiver, alors que les tests d’homologation se font généralement dans des conditions optimales.

Le média norvégien Motor.no a souhaité mener l’enquête. Pour cela, les journalistes ont comparé 29 voitures électriques, en les faisant rouler jusqu’à la panne sous des températures négatives, entre – 5 et -10 degrés celsius. Tous les segments et constructeurs étaient alors représentés durant ce test grandeur nature, avec les Nio ET7, Volkswagen ID.5, Mercedes EQE ou encore la Renault Mégane E-Tech, entre autres.

Un très bon score pour Tesla

Bien sûr, les voitures de Tesla sont également passées sur le grill. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles s’en sont plutôt bien sorti. Enfin, surtout une, la Model S en l’occurrence. En effet, la berline électrique aura réussi à parcourir 530 kilomètres en une seule charge, durant ce test ayant eu lieu entre Oslo et Hjerkinn. Ainsi, il s’agit du seul véhicule à avoir dépassé la barre des 500 kilomètres.

Le site InsideEVs précise que le précédent record était détenu en 2021 par la Tesla Model 3 Grande Autonomie, avec 521 kilomètres. Durant ce test, la Model S n’a perdu que 16,4 % d’autonomie par rapport à la valeur WLTP annoncée, à 634 kilomètres. Néanmoins, le média norvégien précise que la berline aurait pu aller encore plus loin, mais qu’un souci technique a empêché de remplir la batterie à plus de 98 %.

La Model S est alors suivie par la BMW i7 xDrive60 avec 424 kilomètres, soit 27,74 % de moins que son autonomie annoncée, à 595 kilomètres selon le cycle WLTP. Arrive ensuite la Mercedes EQE 300 qui s’en est également très bien sortie, ayant alors pu parcourir jusqu’à 409 kilomètres. Néanmoins, la différence avec le chiffre homologué est de l’ordre de 33,39 %, alors que la berline électrique promet normalement une autonomie de 614 kilomètres.

Tout en bas du classement, nous retrouvons le Maxus Euniq 6, un grand SUV qui n’est pour l’heure pas commercialisé en France mais qui l’est en Norvège, comme les modèles Nio, BYD ou encore Xpeng. Celui-ci a alors pu parcourir seulement 317 kilomètres, contre 354 annoncés. Le MG Marvel R s’en sort un peu mieux, en ayant roulé sur 308 kilomètres, alors que son autonomie est promise à 370 kilomètre WLTP. Enfin, le break MG 5 complète le bas du tableau, avec 313 kilomètres.

Voiture Autonomie WLTP Autonomie en hiver Différence Tesla Model S Standard 634 530 −16,40% Mercedes EQE 300 614 409 −33,39% BMW i7 xDrive60 595 424 −28,74% NIO ET7 580 434 −25,17% BMW i4 eDrive40 565 434 −23,19% Tesla Model X Plaid 543 444 −18,23% Nissan Ariya 2WD 533 400 −24,95% Volkswagen ID.5 Pro 526 378 −28,14% Byd Han 521 406 −22,07% Hongqi E-HS9 prototype 120 kWt 515 389 −24,47% Skoda Enyaq Coupe RS 510 338 −33,73% Toyota BZ4X 2WD 503 323 −35,79% Voyah Free 501 391 −21,96% Hongqi E-HS9 465 303 −34,84% Kia Niro EV 460 343 −25,43% Tesla Model Y 2WD 455 337 −25,93% Hyundai Ioniq 5 4WD 454 345 −24,01% Mercedes EQB 250 452 334 −26,11% MG ZS LR 440 352 −20,00% JAC e-JS4 433 323 −25,40% BMW iX1 428 337 −21,26% Renault Megane 428 318 −25,70% MG 4 425 338 −20,47% Kia EV6 GT 424 349 −17,69% BYD Atto 3 420 311 −25,95% Volkswagen ID Buzz 408 310 −24,02% MG 5 380 313 −17,63% MG Marvel R 370 308 −16,76% Maxus Euniq6 354 317 −10,45%

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.