Le Volkwagen ID. Buzz est fait pour les longs trajets, voici la preuve sur 1 000 km

Le Youtubeur norvégien Bjørn Nyland reconduit son test des 1 000 kilomètres en voiture électrique avec le Mercedes EQV et le Volkswagen ID. Buzz. Et ce dernier s'en tire plutôt pas mal malgré son gabarit.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Bjørn Nyland, c’est normal. Et pourtant, ce youtubeur norvégien est devenu une véritable référence dans le domaine de la voiture électrique, avec son challenge des 1 000 kilomètres. Quasiment toutes les nouveautés du marché de la voiture électrique sont passées entre ses mains, dans un but : voir lesquelles parcourent cette distance le plus rapidement possible, charges comprises.

Parmi les modèles plus performants, la Nio ES8, qui ne s’est quasiment pas arrêtée pour se ravitailler et qui a effectué le parcours en 9 heures grâce à son système d’échange de batteries que nous avons pu essayer. La Mercedes EQS s’était également illustrée et se place en 3ème position au classement, avec une durée de 9h05 dans sa version 450+. Le premier modèle est la Kia Ceed dans sa version PHEV.

Un ID. Buzz très performant

Il y a quelques semaines, le Norvégien a décidé de s’attaquer à un tout autre modèle, dévoilé un peu plus tôt. Il s’agit du Volkswagen ID. Buzz, qui rencontrerait déjà un franc succès auprès des clients et qui se déclinera bientôt en de nouvelles versions. Une variante GTX serait en effet prévue, de même qu’une déclinaison à transmission intégrale et à batterie XXL.

Pour l’heure, une seule motorisation est proposée, avec une puissance de 204 chevaux et une batterie de 82 kWh brute, soit 77 kWh utiles lui permettant de parcourir un peu plus de 400 kilomètres selon le cycle WLTP. Durant le test de Bjørn, le van électrique a réussi à parcourir les 1 000 kilomètres en seulement 10 heures et 30 minutes, à une température moyenne de 12 degrés.

Au total, six arrêts ont été nécessaires pour effectuer des recharges, avec une distance moyenne de 132 kilomètres entre chaque pause. Comme le révèle InsideEVs qui relaie ce challenge, la consommation moyenne était de 299 Wh/km, soit l’équivalent de l’Audi e-tron 55 récemment restylé et prenant le nom de Q8 e-tron, ce qui n’est pas forcément très bas mais relativement bon pour un véhicule affichant un poids de 2 482 kilos à vide.

À noter que le van électrique affiche un Cx particulièrement intéressant pour un véhicule de ce gabarit, puisqu’il est de 0,285 pour la version standard et de 0,29 dans sa variante cargo. À titre de comparaison, le modèle de série le plus aérodynamique actuellement en vente est la Mercedes EQS avec un Cx de 0,20, tandis que la voiture de production ayant le chiffre le plus bas au monde est la Lightyear 0 avec ses 0,19 seulement.

Une petite déception pour le Mercedes EQV

Il y a quelques jours, Bjørn retentait le défi avec un autre véhicule : le Mercedes EQV. Un van électrique rival de l’ID. Buzz, qui aura réussi à parcourir les 1 000 kilomètres en 11 heures et 55 minutes, à une température moyenne de 9 degrés. C’est 85 minutes de plus que son concurrent dans des conditions similaires.

Six recharges auront été nécessaires, mais l’EQV ne peut encaisser que 110 kW, contre 180 kW pour l’ID. Buzz. Le van à l’étoile embarque pour rappel une batterie de 100 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 476 kilomètres en une seule charge. Ce dernier a alors pu parcourir environ 105 kilomètres en moyenne entre chaque recharge.

Mais l’EQV avait déjà été testé quelques mois plus tôt par le youtubeur, dans des conditions bien différentes. En effet, en février 2021, le van électrique avait réalisé le défi des 1 000 kilomètres à une température moyenne de -18 degrés, nécessitant alors un total de 14 heures pour arriver à destination.

La consommation atteignait alors les 460 Wh/km, contre 382 Wh/km à 9 degrés, tandis que huit recharges avaient été nécéssaires. Une différence importante, qui prouve une fois encore que la température a un impact crucial sur les performances d’une voiture électrique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.