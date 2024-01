Cette batterie révolutionnaire affiche une incroyable durée de vie, mais pas seulement

L'entreprise chinoise Eve Energy vient de dévoiler une toute nouvelle batterie lithium-ion dont la durée de vie peut atteindre les 12 000 cycles de charge. Mais ce n'est pas son seul atout, puisque cette dernière affiche également un coût réduit, qui pourrait se répercuter dans le prix des batteries qui en seront équipées.

Alors que le marché de la voiture électrique continue de se développer, ces dernières ne cesse d’évoluer. Les constructeurs et les équipementiers multiplient les innovations, que ce soit autour des technologies embarquées comme la conduite autonome que des batteries.

Un grande durée de vie

Et pour cause, l’autonomie reste encore un sujet de crainte pour de nombreux automobilistes, et ce même si l’on sait que c’est souvent un raisonnement erroné. C’est notamment pour cela que les constructeurs installent souvent de grosses batteries sous le plancher de leurs voitures électriques, ce qui n’a pas que des avantages, comme nous l’expliquions dans un précédent article. En plus de la consommation, il faut également prendre en compte l’aspect financier.

Car une batterie représente environ 40 % du prix total d’une voiture électrique, et il est donc primordial pour les marques de tout faire pour réduire le coût de celle-ci. Et pour cela, la firme chinoise Eve Energy vient de dévoiler sa dernière innovation en date, qui pourrait changer la donne. Mais de quoi s’agit-il vraiment ? On vous explique tout sur cette nouvelle batterie révolutionnaire.

Cette dernière est connue sous le nom de LF560K et adopte la technologie Cell to TWh (CTT), conçue pour optimiser le stockage de l’énergie avec des coûts réduits. Et cela en utilisant moins de composants que pour une batterie standard. Mais quelle est la spécificité de cette nouvelle innovation de l’entreprise chinoise ? Et bien cette dernière affiche une durée de vie particulièrement élevée, puisqu’elle peut atteindre les 12 000 cycles de charge/décharge.

Ce qui peut véritablement changer la donne, puisque la durée de vie de l’accumulateur est aussi un critère à prendre en compte lors de l’achat d’une voiture électrique, au vu de son coût. Surtout que l’on sait que la charge rapide utilisée trop souvent et sans précaution peut endommager prématurément la batterie, obligeant alors le propriétaire à la remplacer. Ce qui peut rapidement coûter très cher.

Un prix bas

Cette nouvelle batterie adopte la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) et affiche une capacité de 560 Ah, le tout dans une taille relativement réduite. Ce qui permet d’afficher un poids plus raisonnable, mais également d’abaisser les coûts. Et pour cause, ce nouvel accumulateur nécessite 47 % moins de composants que la précédente LF280K et peut stocker 6,5 % d’énergie en plus selon le communiqué de l’entreprise : jusuq’à 1 792 kWh !

Et ce même si l’on sait que la densité de ce type de batterie est inférieure à celle d’un pack NMC (nickel – manganèse – cobalt), qui coûte cependant plus cher. Autant dire que cette nouvelle batterie présente de nombreux avantages, et devrait aider les constructeurs qui s’en équiperont à rivaliser avec Tesla. Le constructeur indique en effet que sa Model S ne perd que 12 % de capacité après environ 321 800 kilomètres. Ce qui a été confirmé par un exemplaire frôlant les 2 millions de kilomètres.

Il faudra cependant patienter avant de voir arriver cette nouvelle batteries conçue par Eve Energy dans une voiture de série. En effet, les premières livraisons sont prévues au cours du 2ème trimestre 2024. Mais attention, car cette nouvelle batterie est dédiée au stockage stationnaire d’énergie : les fameuses batteries, comme les Megapack de Tesla. 12 000 cycles pourraient se traduire par environ 30 ans de durée de vie. C’est énorme !

Rappelons toutefois que l’entreprise chinoise commercialise aussi des batteries destinées aux voitures électrique. BMW a signé un accord avec Eve Energy pour sa prochaine Série 3 électrique. La firme allemande devrait utiliser ses batteries cylindriques pour ses voitures reposant sur la plateforme Neue Klasse. De quoi leur permettre notamment de se recharger en seulement 12 minutes. Quelques mois plus tôt, l’entreprise chinoise CALB a également dévoilé son accumulateur capable de durer plus de 25 ans et de ne subir aucune dégradation pendant les 1 000 premiers cycles.