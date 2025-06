Xiaomi s’apprête à dévoiler une flopée de nouveaux produits. Voici tout ce qu’on attend entre smartphone pliable, tablette, voiture électrique, écouteurs ou encore lunettes connectées.

Xiaomi Mix Flip 2 // Source : Xiaomi

Chaque année, au début de l’été, le patron de Xiaomi, Lei Jun, prend la parole durant une très longue conférence de presse qui a deux buts. Revenir sur sa vision et ses ambitions pour la firme et présenter une flopée de nouveaux produits. Préparez-vous donc, on va avoir droit à une pluie de nouvelles annonces Xiaomi.

Un smartphone pliant Mix Flip 2, une tablette Pad 7S Pro sont ainsi au programme ainsi qu’une information capitale sur la voiture électrique Xiaomi YU7. Le SUV a encore un mystère non dévoilé, son prix.

Teaser Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

La conférence de Xiaomi et de Lei Jun a ainsi été officiellement annoncé pour le jeudi 26 juin à 13 heures (heure de Paris).

Ces conférences du patron de Xiaomi ont tendance à être très longues. Habituellement, l’homme d’affaires prend la parole pendant une heure avant de laisser la place aux annonces des produits.

Les produits Xiaomi attendus

Le Xiaomi Mix Flip 2 sera l’une des grandes stars du show. Le smartphone pliable se doterait d’un écran de 6,85 pouces avec une définition de « 1,5 K » pour un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La batterie de 5100 mAh profiterait d’une charge rapide de 67 W en filaire et de 50 W sans fil.

Xiaomi Mix Flip 2 // Source : Xiaomi Xiaomi Mix Flip 2 // Source : Xiaomi Xiaomi Mix Flip 2 // Source : Xiaomi Xiaomi Mix Flip 2 // Source : Xiaomi

Deux caméras s’inviteraient à l’arrière avec un capteur principal de 50 Mpx et un ultra-grand-angle également à 50 Mpx. Le Xiaomi Mix Flip 2 embarquerait aussi un Snapdragon 8 Elite et aurait droit à une certification IPX8 pour la résistance à l’eau. Les coloris attendus : bleu, violet, doré et noir.

Du côté de la tablette Xiaomi Pad 7S Pro, c’est une dalle LCD de 12,5 pouces qui est pressentie avec également une puce maison Xring 01 et une batterie de 10 610 mAh pour une charge de 12 W.

Xiaomi Pad 7S Pro // Source : Xiaomi Xiaomi Pad 7S Pro // Source : Xiaomi

À cela s’ajoutera vraisemblablement l’annonce du prix du Xiaomi YU7. En outre, le leaker Digital Chat Station, réputé sur le réseau Weibo, évoque aussi un Redmi K80 Extreme Edition, une Redmi K Pad, des lunettes Xiaomi AI Glasses, des écouteurs sans fil, un bracelet Xiaomi Band 10 et une montre Xiaomi Watch S4 dans une version 41 mm.

Bref, préparez-vous, Xiaomi s’apprête à dévoiler une flopée d’annonce. Le leaker Digital Chat Station évoque même un « one more thing ». Ça promet !