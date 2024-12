TF1 rappelé à l’ordre, une révolution pour l’écran de l’iPhone 17 Pro et Microsoft qui avertit les utilisateurs de Windows 11 – L’actu tech de la semaine

Après des reportages à charge contre les véhicules électriques, TF1 est rappelé à l’ordre, un écran largement amélioré pour les futurs iPhone 17 Pro et Microsoft qui prévient les utilisateurs qui tentent de forcer l’installation de Windows 11 sur des machines ne respectant par la configuration minimale. Voici le résumé des actus tech de la semaine.

L’Arcom qui rappelle à l’ordre TF1 pour son traitement des véhicules électriques

Cet été, le journal télévisé de TF1 a présenté plusieurs reportages sur la voiture électrique, en se concentrant notamment sur les longs trajets effectués avec ce type de motorisation. Ces reportages, qui contenaient de nombreuses imprécisions, ont suscité de vives réactions. L’autorité de régulation de l’audiovisuel s’est impliquée dans cette affaire. Alors que le marché de la voiture électrique connaît une croissance rapide, les ventes en Europe montrent actuellement une certaine stagnation.

Une nouvelle technologie pour les écrans des iPhone 17 Pro ?

Apple envisagerait d’introduire un nouvel écran nettement amélioré sur ses iPhone 17 Pro, continuant ainsi d’offrir des affichages de haute qualité. Malgré la qualité des écrans actuels, il est à noter que les iPhone 16 et iPhone 16 Plus sont encore limités à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, une limitation qui pourrait être levée avec les modèles non Pro de l’iPhone 17, qui adopteraient un taux de 120 Hz. Par ailleurs, Apple prévoit de différencier davantage ses gammes en introduisant une nouvelle technologie d’écran pour les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Microsoft prévient : « vous aurez des problèmes de compatibilité »

Microsoft renforce ses avertissements à l’endroit des utilisateurs qui tentent d’installer Windows 11 sur des PC qui ne répondent pas aux exigences minimales de configuration. Le message de l’entreprise est clair : « À vos risques et périls ». Cette mise en garde est désormais accentuée sur la page de support de Microsoft, où une clause de non-responsabilité, mise en évidence en gras, sert d’avertissement sérieux à ceux qui choisissent d’installer le système d’exploitation sur du matériel non compatible.