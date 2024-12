Le gendarme de l’audiovisuel rappelle TF1 à l’ordre après plusieurs reportages à charge contre la voiture électrique

Cet été, le JT de TF1 avait diffusé plusieurs reportages consacrés à la voiture électrique, et notamment aux longs trajets avec cette motorisations. Des sujets qui avaient vivement fait réagit, car truffés d’approximations. Et aujourd’hui, le gendarme de l’audiovisuel s’en mêle.

Si vous suivez l’actualité, vous savez que le marché de la voiture électrique se développe à vitesse grand V, même si les ventes stagnent un peu en Europe à l’heure actuelle. Cependant, cette motorisation a encore son lot de détracteurs, qui y voient de nombreux défauts et inconvénients.

De nombreux reportages à charge

On lui reproche notamment un prix trop élevé, mais surtout une autonomie trop faible, qui rendrait tout simplement les longs trajets impossibles, ou du tout moins très difficiles. Or, on sait que cela n’est plus du tout le cas à l’heure actuelle. Cependant, cet été, le JT de TF1 avait diffusé une série de reportages consacrés à la voiture électrique, qui avaient vivement fait réagir. Sur le principe, l’idée n’était pas mauvaise. Dans l’un d’eux, le journaliste se mettait à la place d’un novice et réalisait un long voyage au volant d’une Volkswagen ID.3.



Le but ? Comparer l’électrique, l’essence et le diesel. Et selon le reportage, le trajet avait été fortement rallongé avec la compacte allemande, en raison de nombreux soucis aux bornes. Sauf que ce voyage aurait pu être réalisé sans avoir besoin de se recharger. L’auteur du sujet avait ensuite été contraint de s’expliquer face à la protestation grandissante. Il avait alors reconnu que son trajet retour s’était nettement mieux déroulé. Sauf que cela n’avait jamais été montré à l’image.

Mais ce n’est pas tout, car la Une a rapidement récidivé. Quelques jours plus tard, un autre reportage était diffusé au 20 Heures, encore plus à charge. Dans ce dernier, l’idée d’un retour en arrière sur l’électrique était évoqué, avec une dégringolade du marché au cours des prochains mois. Dans ce sujet, nous avions alors pu voir le témoignage d’une automobiliste qui dépensait pas moins de 13 euros pour effectuer seulement 100 kilomètres avec son Volvo EX30.

La conductrice affirmait ne pas avoir voulu installer de wallbox chez elle, en raison du prix, tournant autour des 1 500 euros. Si ce dernier est correct, TF1 a toutefois omis de préciser que l’État propose des aides sous forme de crédits d’impôts, qui permettent de réduire le prix. De plus, nous avions évoqué la prise Green’Up, qui est aussi une solution plus abordable qui aurait pu aussi être mise en avant dans le reportage.

Surtout, rouler en voiture électrique avec une recharge à domicile s’élève à environ 3 euros / 100 km. Surs les bornes rapides, c’est entre 5 à 10 euros / 100 km. A comparer avec les essence et diesel, qui sont entre 12 et 10 euros / 100 km. Mais ce n’est pas tout, car la chaîne avait également diffusé des reportages alarmants sur les risques d’incendies de batteries.

TF1 se fait taper sur les doigts

Or, une récente étude avait prouvé que ces derniers étaient en fait particulièrement rares. Sauf que dans l’imaginaire collectif, cela reste encore un sujet de craintes très fort. Autant dire que ces reportages n’ont sans doute pas fait du bien à la réputation de la voiture électrique, dans une période où les ventes sont déjà en berne, en raison notamment des prix jugés trop élevés. Et ces sujets pointant du doigt les difficultés pour se recharger en ont probablement rajouté une couche.

Mais voilà que le gendarme de l’audiovisuel, l’Arcom (ex-CSA) a été mis au courant des reportages diffusés par TF1 par des téléspectateurs mécontents. Et il n’a pas tardé à réagir, comme l’expliquent les journalistes du site Automobile Propre, qui relaient l’information. Mais ne vous attendez pas une quelconque sanction, même si la première chaîne s’est toutefois un peu fait taper sur les doigts par l’organisation et a écopé d’un petit avertissement.

Crédit : Volkswagen

Voici la réponse de l’Arcom : « Si elle a considéré qu’un manquement n’était pas établi au cours de ce reportage, l’Autorité a fait part à la chaîne de l’émoi qu’il a suscité et l’a invitée à traiter les questions relatives à l’écologie et au développement durable, essentielles, avec toute la rigueur et la mesure requises ». Pas de punition, mais espérons que cette prise de parole incite TF1 à plus de prudence, surtout à une heure de grande écoute comme le 20H.