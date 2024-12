Microsoft donne un avertissement musclé à ceux qui emploient Windows 11 sur des PC non compatibles

Microsoft monte en gamme dans les avertissements donnés aux utilisateurs forçant l’installation de Windows 11 sur des PC ne respectant pas la configuration minimale requise.

Touche Windows sur un clavier // Source : Tadas Sar / Unsplash

« À vos risques et périls ». C’est en substance ce que Microsoft assène désormais aux utilisateurs tentés de forcer l’installation de Windows 11 sur un PC ne respectant pas la configuration minimale requise pour l’OS.

La firme a mis à jour sa page de support relative à l’utilisation de Windows 11 sur du matériel non compatible. Cette dernière affiche désormais, en gras, une longue clause de non-responsabilité, faisant office de mise en garde musclée aux utilisateurs concernés. Voyez plutôt :

Cet ordinateur ne répond pas à la configuration minimale requise pour l’exécution de Windows 11 (…). L’installation de Windows 11 sur cet ordinateur n’est pas recommandée et peut entraîner des problèmes de compatibilité. Si vous procédez néanmoins à l’installation de Windows 11, votre PC ne sera plus pris en charge et ne pourra plus recevoir de mises à jour. Les dommages causés à votre PC en raison d’un manque de compatibilité ne seront pas couverts par la garantie du fabricant. En sélectionnant Accepter, vous reconnaissez avoir lu et compris cette déclaration. Page de support actualisée de Microsoft

Microsoft mettra fin au support de Windows 10 d’ici quelques mois…

Cette nouveauté intervient alors que Microsoft joue un jeu trouble. D’un côté, l’entreprise facilite désormais un peu plus l’installation de Windows 11 sur une machine non compatible, de l’autre elle serre toujours un peu plus la vis pour les utilisateurs ayant déjà sauté le pas.

Cette mesure s’inscrit aussi dans un contexte de quasi fin de vie pour Windows 10. L’ancienne version de Windows doit en effet tirer sa révérence en octobre 2025, ce qui pourrait tenter plus d’utilisateurs de forcer l’installation de Windows 11 sur un PC trop ancien, du moins au regard de (l’exigeante) configuration minimale requise par Microsoft.

La firme cherche d’ailleurs avant tout à pousser les derniers utilisateurs de Windows 10 à migrer vers Windows 11 par les canaux officiels si leur machine est compatible ; ou dans le cas contraire à acheter carrément un nouveau PC. Cette stratégie relativement brutale, largement critiquée, a contribué au manque de popularité de Windows 11… autant peut-être que les propres errances de Microsoft en termes de communication.