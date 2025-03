Apple retarde la sortie d’un nouveau produit en raison de son retard sur l’IA

Le Siri de nouvelle génération va se faire attendre, tout comme le prochain écran connecté d’Apple. Après une sortie originellement prévue en mars, l’appareil domotique prend du retard.

La fonction « Standby » de l’iPhone qui donne une idée du fonctionnement du futur « Hub » domotique Apple // Crédit : Apple

Cela devait être l’entrée tant attendue d’Apple dans une nouvelle catégorie de produit, ce sera un pétard mouillé pour le moment. Alors que, depuis des mois des rumeurs faisaient état du lancement prochain d’un « Hub » domotique frappé du logo Apple, il n’en sera rien.

D’après des informations obtenues par Bloomberg, le retard pris dans le développement du « nouveau » Siri (désormais prévu pour fin 2025/début 2026 sans doute) aurait aussi retardé le lancement de son nouveau Homepod avec écran.

Pas d’IA, pas d’écran plat

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Fruit de très nombreuses rumeurs, cet écran connecté devait marquer l’entrée sérieuse d’Apple dans le monde de la domotique avec un gadget dédié. Concurrent de l’Amazon Echo Show ou du Nest Hub, ce produit se voulait être le fer de lance d’un nouvel OS maison nommé « homeOS » et une interface pour montrer les prouesses du nouveau Siri.

Mais sans nouveau Siri dans les prochaines semaines, pas de nouvel appareil à annoncer donc. On ne sait pas exactement quand le gadget pourrait réellement arriver sur le marché, mais sans doute qu’Apple n’est pas pressé puisque son assistant vocal dopé au LLM ne risque pas non plus d’arriver tout de suite.

L’animation de la nouvelle version de Siri avec Apple Intelligence sur iOS 18, pour illustration // Source : Apple

Officiellement, ce retard est surtout un souci interne, puisqu’Apple n’avait pas encore annoncé de date de sortie ferme pour son nouvel appareil. La firme semble par contre avoir loupé ses propres projections, si l’on en croit les indiscrétions de Mark Gurman. Un souci plus significatif qu’on pourrait le penser puisque, de son côté, Amazon est déjà en route pour lancer ses nouveaux écrans connectés avec Alexa+.

La concurrence n’attend pas

Ce n’est pas la première fois que de tels retards sont évoqués dans la presse. Fin 2024 déjà, des rumeurs évoquaient plutôt un lancement au troisième trimestre 2025. Un créneau qui pourrait correspondre au lancement des nouveaux iPhone et d’iOS 19, le système d’exploitation mobile d’Apple qui devrait enfin embarquer tous les changements promis par la firme depuis juin 2024.

Pour aller plus loin

Apple larguée dans la course à l’IA ? L’attente pour un Siri vraiment intelligent pourrait être longue

Quoi qu’il en soit, Apple patauge dans la course à l’IA et cela semble porter préjudice à ses ambitions technologiques. Sans doute qu’Apple saura de toute façon créer l’évènement autour de son produit, mais qui sait où en sera la concurrence d’ici là.