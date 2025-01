En 2025, Apple devrait enfin se lancer dans une nouvelle catégorie de produits avec son « Hub »

Cette année, Apple a prévu de frapper fort dans le secteur de la domotique. Au delà des rumeurs autour d’une nouvelle Apple TV et d’un nouveau HomePod, c’est l’éventualité d’un nouvel écran connectée qui fait parler d’elle.

Crédit : Apple

Au milieu des très nombreux projets qu’Apple a dans les tuyaux pour 2025 : iPhone Air, nouvelle Apple Watch, AirTag 2, un ressort un peu du lot : l’écran connecté Made in la Pomme. Concurrent au Nest Hub ou à l’Amazon Echo Show, ce gadget signerait la première fois depuis le Vision Pro qu’Apple se lance dans une nouvelle catégorie de produits.

Et si ce « HomePad », comme certains l’appellent, a déjà fait parler de lui il y a quelques semaines, le toujours très bien informé Mark Gurman de chez Bloomberg nous en apprend un peu plus dans sa dernière newsletter. En effet, alors qu’on attendait potentiellement le joujou dans les premiers mois de 2025, il semblerait que sa commercialisation ait été repoussée en fin d’année.

Fer de lance de « homeOS »

En effet, pour s’intégrer correctement à l’écosystème Apple, l’écran connecté aurait besoin de briques logicielles qui ne devrait pas arriver sur iPhone et iPad avant la sortie d’iOS 18.4 ou carrément iOS 19. Cela veut dire qu’une sortie en fin d’année 2025 serait envisageable, potentiellement au même moment que les nouveaux iPhone ou nouveaux Mac.

Il faut dire qu’Apple joue gros sur ce produit et n’a pas le luxe de se louper. L’écran de 7 pouces avec module photo et batterie intégrée serait non seulement la première incursion d’Apple sur le marché des « hub » domotiques avec écran, mais aussi le fier représentant d’un nouveau système d’exploitation surnommé « homeOS ».

Crédit : Apple

En plus d’offrir une prise en charge pour de nombreuses applications Apple (dont FaceTime bien évidemment), l’appareil serait aussi capable de faire tourner les outils Apple Intelligence.

Un écran puis un robot ?

Après le succès très relatif du Apple Vision Pro, la marque n’a pas non plus tellement le loisir de se prendre les pieds dans le tapis avec une nouvelle catégorie de produits. Si le hub est un pari biens moins risqué que le casque de réalité augmentée, il y a fort à parier qu’Apple aimerait tout de même bien renouer avec le succès au-delà des ses iPad, iPhone et Mac.

Pour aller plus loin

« Ils n’ont rien inventé depuis l’iPhone » : Mark Zuckerberg atomise Apple

Ce gadget serait effectivement la première brique d’un écosystème bien plus large axé autour de la domotique, qui pourrait culminer dans quelques années avec la sortie d’un « robot » pommée.