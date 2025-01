Apple aurait des années de retard sur Google et Meta pour ce futur produit

Alors que les principales entreprises tech américaines cherchent désormais à développer des lunettes de réalité augmentée, Apple semble particulièrement en retard.

Les lunettes Orion de Meta pour illustration // Source : Meta

En ce début d’année, la tendance semble être marquée par les annonces autour des lunettes de réalité augmentée. Après les casques ou les lunettes connectées, c’est l’une des principales innovations attendues dans le courant de l’année 2025.

Outre Meta qui a déjà présenté son projet « Orion » en fin d’année dernière, Samsung et Google ont annoncé travaillé en commun sur un nouveau système, Android XR, qui équipera non seulement des casques, mais aussi des lunettes de réalité augmentée (RA). Des prototypes sont déjà opérationnels et ont déjà été montrés outre-Atlantique à certains journalistes.

Trois ans de retard chez Apple

Face à cette tendance, il semble cependant qu’Apple soit particulièrement en retard. En effet, dans la dernière édition de sa newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman indique qu’il est peu probable qu’Apple lance un autre appareil à porter sur la tête cette année :

Apple espérait d’abord lancer ses lunettes de RA comme des successeurs du Vision Pro, mais les défis techniques étaient trop importants. Un tel produit est encore lointain et l’entreprise est encore en train de peaufiner les technologies nécessaires.

Selon les informations du journaliste de l’agence Bloomberg, il faudra encore patienter plusieurs années avant qu’Apple ne se décide à lancer des lunettes de réalité augmentée, et ce malgré les ambitions de la marque dans ce domaine : « La demande tiède pour le Vision Pro a renforcé la croyance d’Apple selon laquelle les lunettes RA sont le meilleur format. Mais les dirigeants impliqués dans la tâche ne pensent pas qu’un tel produit sera prêt avant au moins trois ans ».

Le prototype de lunettes connectées de Google // Source : Google

D’ici là, Apple semble travailler d’arrache-pied pour développer de nouveaux produits à porter sur soi.

D’autres produits pour la tête en développement chez Apple

Si les lunettes de réalité augmentée accusent un retard certain, Apple pourrait déployer ses efforts vers d’autres types de produits :

Apple travaille déjà sur une version de VisionOS qui fonctionnera sur des lunettes. Il explore d’autres types de produits à porter, y compris un concurrent des Meta Ray-Ban et même des AirPods équipés d’une caméra.

Pour l’heure, on ignore encore quand ces produits pourront être lancés. On peut cependant imaginer une commercialisation à partir de l’année prochaine.