Ce blockbuster a été tourné à l’iPhone 15 Pro et c’était un meilleur choix qu’une caméra de cinéma

Si l’iPhone s’est toujours placé du côté des vidéastes grâce à sa qualité matérielle impressionnante, son utilisation dans le prochain blockbuster de Danny Boyle lui permet d’allier technicité et vision artistique.

Si 28 jours plus tard de Danny Boyle utilisait en partie un caméscope grand public, sa suite 28 ans plus tard utilise pour sa part un iPhone 15, s’offrant des images alliant qualité et respectant une vision artistique du réalisateur.

Un choix artistique cohérent

Ce n’est pas la première fois qu’Apple s’immisce dans le monde du cinéma. En 2017, Michel Gondry à filmer un court-métrage à l’iPhone 7 pour montrer ses capacités. Depuis, Apple n’a cessé de communiquer sur la qualité matérielle de ses objectifs, en adoptant diverses fonctionnalités utilisés dans le milieu du cinéma pour séduire des professionnels. Ici, avec 28 ans plus tard, Danny Boyle suit une vision artistique développé dans 28 jours plus tard. Wired nous rapporte que le film de 2002 utilisait alors un Canon XL-1, un caméscope grand public qui enregistrait en MiniDV. L’iPhone prend ici tout son sens.

Une caméra professionnelle

Wired nous confirme par le biais de plusieurs personnes liées au film que le modèle utilisé sur le tournage était l’iPhone 15 Pro Max agrémenté d’accessoires tels que des cages ou encore des téléobjectifs. Si l’iPhone 15 a été utilisé comme caméra principale, c’est grâce à ses compétences filmiques. En effet, le smartphone, offre des possibilités d’enregistrement en ProRes avec une gestion des couleurs poussées tout en adoptant une résolution en 4K.

Le ProRes est un codec vidéo d’Apple, sorti en 2007 et largement adopté par la suite par les professionnels de la vidéo et du cinéma. On retrouvera d’ailleurs ce codec sur le prochain iPhone 16 Pro.

En plus d’utiliser l’iPhone 15 Pro Max comme caméra principale, certaines scènes de 28 ans plus tard auraient été tournées avec des Action cam attachées à des animaux de ferme. Un film résolument dans son ère.