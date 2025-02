8 ans de mises à jour Android : pourquoi vos smartphones peuvent vivre plus longtemps grâce à Qualcomm

Huit ans de mises à jour Android ? Qualcomm donne un coup de boost à la longévité de nos téléphones.

Pendant longtemps, les iPhone ont été les champions de la longévité logicielle, avec des mises à jour garanties pendant cinq à sept ans. Du côté d’Android, c’était un peu la loterie : certains appareils recevaient des mises à jour pendant deux ou trois ans, d’autres étaient vite abandonnés. Mais les choses bougent ! Google et Samsung ont déjà relevé la barre avec sept ans de support sur certains modèles. Et maintenant, Qualcomm enfonce le clou avec une promesse encore plus ambitieuse : huit ans de mises à jour grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 3.

Concrètement, cette puce, qui équipe déjà des smartphones haut de gamme sortis avec Android 15, va permettre aux fabricants de garder leurs appareils au goût du jour beaucoup plus longtemps. Et ce n’est pas une exception : Qualcomm prévoit d’étendre ce programme aux cinq prochaines générations de ses processeurs, y compris les séries Snapdragon 8 et 7.

Mais comment Qualcomm et Google arrivent-ils à ce tour de magie ? Tout repose sur une collaboration bien huilée. Qualcomm fournit ce qu’on appelle des mises à niveau du « noyau commun Android » (ou ACK, pour Android Common Kernel). Il s’agit du cœur du système Android, une base solide que les fabricants peuvent utiliser pour déployer de nouvelles versions sans tout reprogrammer de zéro. Avec deux grosses mises à jour de ce noyau prévues sur huit ans, le boulot des constructeurs devient plus simple.

Mais attention, petit disclaimer : Qualcomm pose les bases techniques, mais c’est aux fabricants (Samsung, Xiaomi, Oppo, Honor, etc.) de décider s’ils jouent le jeu. En gros, la balle est dans leur camp ! Cela dit, cette initiative pourrait bien les pousser à revoir leurs habitudes et à offrir un support plus long. Et ça, c’est une victoire pour nous tous.