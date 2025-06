Ces constructeurs automobiles chinois sont financièrement plus solides que leurs concurrents étrangers selon BYD

Alors que certains accusent BYD de gonfler les ventes de ses voitures électriques afin d’afficher des chiffres plus élevés, le constructeur se défend. Ce dernier a tenu à rétablir la vérité sur ses résultats, et affirme que les marques chinoises sont plus solides que les autres.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

BYD est au sommet. Et cela dure depuis plusieurs semaines déjà, puisque le constructeur chinois est officiellement devenu le numéro 1 mondial de la voiture électrique au mois d’avril 2025. Et la firme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle a levé le voile très récemment sur sa nouvelle voiture électrique, la Dolphin Surf.

BYD face aux accusations

Mais tout n’est pas rose non plus pour la firme, dont le siège est basé à Shenzhen. Et pour cause, depuis quelques semaines, cette dernière est accusé d’avoir recours à un stratagème pour gonfler artificiellement ses chiffres de ventes. Il s’agit des ventes tactiques, qui consiste à immatriculer des véhicules qui n’ont pas été vendus à des clients. Ils sont ensuite proposés comme des occasion zéro kilomètres, à des prix plus bas. Une stratégie qui permet d’attirer des acheteurs, alors que le constructeur a beaucoup de stocks à écouler.

Mais cela ne plaît pas du tout au gouvernement chinois, qui a convoqué plusieurs marques pour qu’elles s’expliquent là dessus. Et ce n’est pas tout, car BYD doit désormais faire face aux accusations du patron de Great Wall Motor, Wei Jianjun. Ce dernier a comparé son rival à Evergrande, un géant immobilier chinois qui traverse de grandes difficultés. L’homme d’affaires indique qu’un « Evergrande de l’industrie automobile » existe déjà, même s’il n’a pas encore « explosé ».

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Il vise directement BYD, l’accusant de mentir sur ses chiffres. Et forcément, le numéro 1 mondial a décidé de se défendre. Cela par l’intermédiaire de Li Yunfei, responsable des relations publiques de la firme chinoise.

Dans un post publié sur sa page Weibo, il estime que la santé financière des des principaux constructeurs automobiles chinois est supérieure à celle de leurs homologues étrangers. Pour lui, il n’existe pas d’« Evergrande de l’industrie automobile » et il dénonce une campagne de diffamation malveillante.

Afin d’appuyer ses propos et réfuter les allégations, le porte-parole de l’entreprise a cité de nombreux chiffres clés de la marque. Il indique notamment que si les critiques ont souligné que le ratio actif-passif de 70 % de BYD était un signe de risque élevé, ce n’est pas réellement le cas. Il rappelle que ce dernier est de 84 % pour Ford, et atteint même les 102 % pour Boeing. En ce qui concerne les constructeurs chinois, il est de 68 % pour Geely et de 76 % chez Seres.

Une défense précise

De plus, Li Yunfei rappelle que la dette du constructeur est de « seulement » 580 milliards de yuans (environ 70 milliards d’euros), ce qui est peu par rapport à certains rivaux. Et pour cause, celle de Volkswagen s’élève à 3,4 billions de yuans, soit environ 415 milliards d’euros. La dette est également plus élevée chez SAIC, puisqu’elle est de l’ordre de 74 milliards d’euros. Sur la dette portant intérêt, qui représente les emprunts qui génèrent des intérêts, tels que les prêts bancaires ou les obligations, la situation n’est pas non plus catastrophique.

BYD rappelle que la sienne est de trois milliards d’euros, contre 220 milliards d’euros pour Toyota. Ce qui prouve que la situation financière des marques chinoises est plus saine que celle des constructeurs étrangers. Certaines critiques soulignent que la dette de la marque de Shenzhen est principalement due aux dettes fournisseurs. Li Yunfei répond que c’est normal. Car les grandes entreprises avec des revenus plus élevés ont naturellement des volumes d’approvisionnement plus importants. De plus, il rappelle que les délais de paiement des fournisseurs sont dans la moyenne.

Enfin, le porte-parole du constructeur rappelle le rapport financier de ce dernier, avec un bénéfice de 40,3 milliard de yuans en 2024. Ce qui représente environ 4,9 milliard d’euros. Sans parler des investissements en recherche et développement particulièrement élevés, de même que les réserves de trésorerie. Il décrit ainsi cela comme « la meilleure performance opérationnelle de BYD depuis 30 ans ». Et cela ne semble pas fini, car la croissance des constructeurs chinois se poursuit.

Ces derniers représentent désormais plus de 60 % du marché intérieur. De plus, la firme cartonne aussi à l’étranger, ayant dépassé Tesla en Europe. Ce qui permet à BYD d’être premier ou deuxième, selon les périodes, du marché de la voiture électrique dans le monde, au coude à coude avec Tesla.