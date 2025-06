BYD lance une nouvelle voiture électrique à un prix particulièrement alléchant

La nouvelle BYD Seal 06 GT démarre enfin sa commercialisation en Chine. La voiture électrique est affichée à moins de 15 000 euros, un tarif qui sera fortement revu à la hausse si elle arrive en Europe.

Crédit : BYD

Le numéro 1 mondial de la voiture électrique continue d’étoffer son catalogue, avec notamment le lancement de la nouvelle Dolphin Surf, que nous avons pu essayer. Même chose en Chine, puisque l’entreprise vient tout juste de lancer la commercialisation de sa nouvelle Seal 06 EV. Très proche de la 06 GT, cette nouvelle venue chasse directement sur les terres de la Tesla Model 3. Et voilà qu’elle annonce désormais ses tarifs, particulièrement alléchants. En effet, la berline électrique démarre à partir de 120 000 yuans, soit environ 14 678 euros.

Crédit : BYD

Un tarif très bas, confirmé par le site CNEVPost, mais ne vous leurrez pas, il ne le sera pas autant si elle fait un jour son arrivée en Europe. Car la firme est soumise à des droits de douane de 17 %, en plus de 10 % déjà en vigueur depuis plusieurs années. Cela concerne toutes les voitures électriques produites en Chine, dont cette 06 GT. Ainsi, cela se traduira par un prix nettement plus salé en France, surtout que l’auto n’aura pas le droit non plus au bonus écologique.

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Le lancement officiel de la berline est prévu d’ici à la fin du mois, ou au cours du 2ème trimestre selon le média chinois. Cette nouvelle arrivante dans le catalogue fait partie de la famille Ocean, aux côtés de la Seal que l’on connaît déjà bien, mais aussi des Dolphin et autre Sealion 7 que nous avions pu essayer. Elle s’offre un style très épuré, dans la lignée du reste de la gamme et affiche des dimensions plutôt généreuses. Elle mesure en effet 4,72 mètres de long pour 1,88 mètre de large et 1,50 mètre de haut.

Crédit : BYD

À bord, la présentation est reprise des autres voitures électriques de la gamme. Nous retrouvons un grand écran tactile, qui devrait afficher une diagonale tournant autour des 15 pouces. Comme sur l’Atto 2 que nous avions récemment pu essayer, ce dernier devrait être rotatif. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique d’un peu moins de 10 pouces. Cependant, tout cela reste encore à confirmer pour le moment. La nouvelle BYD Seal 06 EV affiche un empattement de 2,82 mètres et peut accueillir jusqu’à cinq personnes.

Deux versions au catalogue

Cette nouvelle arrivante dans le catalogue se décline en deux versions, toutes deux équipées d’un seul moteur électrique, comme l’indique le site Car News China. La première affiche une puissance de 148 chevaux tandis que la seconde atteint les 215 chevaux. Les chiffres du 0 à 100 km/h n’ont pas encore été communiqués par le constructeur chinois pour le moment, mais on sait que la vitesse maximale est annoncée entre 160 et 180 km/h selon la variante. La voiture a évidemment le droit à une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate).

Développée en interne par les quelque 110 000 ingénieurs de la marque, cette dernière se décline ici en deux versions. Elles affichent ainsi une capacité de 46,08 et 56,6 kWh, ce qui permet d’offrir une autonomie maximale comprise entre 470 et 545 kilomètres. A noter que ces chiffres sont exprimés selon le cycle d’homologation chinois CTLC, bien plus optimiste que le WLTP européen. Avec cette norme, la berline peut parcourir entre 399 et 463 kilomètres. Ce qui est correct, mais sans plus.

Crédit : BYD

À titre de comparaison, la Tesla Model 3 fait nettement mieux avec 554 kilomètres en cycle mixte. Le temps de charge n’a pas encore été communiqué par BYD. Il est probable que la Seal 06 EV ait le droit à la conduite autonome God’s Eye C dévoilée quelques mois plus tôt par le constructeur basé à Shenzhen. Désormais, reste à savoir quand cette nouvelle venue dans la gamme fera son arrivée en Europe, ce qui est très probable. Aucune date n’a été annoncée pour le moment à ce sujet.