Quelques semaines après sa révélation, la nouvelle DS N°4 officialise ses tarifs. La voiture électrique française est affichée à partir de 46 990 euros, un prix qui la rend éligible de peu au bonus écologique.

DS N°4 // Source : DS Automobiles

La situation n’est pas vraiment rose chez DS, qui pourrait être sur la sellette au sein du groupe Stellantis, comme Alfa Romeo et Lancia. Mais la firme tricolore continue tout de même à développer son catalogue, et surtout à l’électrifier. C’est ainsi qu’elle avait levé le voile sur sa nouvelle N°8, qui joue le rôle de vaisseau-amiral. Et plus récemment de la DS N°4.

Un prix enfin connu

Cette dernière prend la forme d’une berline compacte, qui est en fait chargée de remplacer la précédente DS 4, lancée en 2021 et élue Plus belle voiture de l’année 2022. Autant dire que la nouvelle venue avait la pression, et a donc fait le choix de ne pas trop faire évoluer le design. Mais si l’on connaît déjà l’intégralité de sa fiche technique, son prix n’avait pas encore été dévoilé. C’est désormais chose faite, dans un communiqué tout juste publié par le constructeur français.

Dans sa version d’entrée de gamme hybride, elle démarre à partir de 39 000 euros. Mais ce qui nous intéresse évidemment ici, c’est le tarif de la variante électrique. Celle-ci est affichée à partir de 46 990 euros. Un montant qui ne doit rien au hasard, et qui permet à la voiture d’avoir le droit au bonus écologique. Pour mémoire, ce dernier est réservé aux autos électriques de moins de 47 000 euros et est compris entre 2 000 et 4 000 euros.

Mais alors, à quoi a-t-on le droit pour ce prix-là, qui n’est tout de même pas vraiment donné ? Et bien la berline se décline en plusieurs finitions, avec notamment la variante d’entrée de gamme Pallas. Cette dernière est livrée de série avec de nombreux équipements de sécurité et de confort. Parmi eux, citons notamment l’aide au stationnement avant, arrière et la caméra de recul, les feux de route automatique, le démarrage mains-libres et la climatisation automatique bi-zone.

La DS N°4 est aussi livrée avec un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, l’alerte de franchissement involontaire de ligne et la reconnaissance étendue des panneaux de circulation. Il est également possible d’opter pour la finition supérieure, baptisée Etoile. Celle-ci ajoute notamment un intérieur en Alcantara, la détection de trafic arrière ou encore la surveillance des angles morts longue distance. Elle démarre à partir de 51 290 euros en électrique et n’est donc plus éligible au bonus écologique.

Une seule motorisation électrique

Deux autres finitions sont disponibles dans la gamme de la nouvelle DS N°4. Citons la version Etoile Cuir Nappa, qui ajoute un intérieur habillé de ce matériau de même que quelques équipements, comme un affichage tête-haute. Mais celle-ci n’est pas proposée en version E-Tense électrique, seulement en hybride. Pour finir, le constructeur a aussi lancé la version Jules Verne, qui se caractérise par des badges spécifiques un peu partout, à l’intérieur et à l’extérieur. Cette finition est affichée à partir de 49 190 euros en électrique.

Sous son capot, la berline électrique ne propose qu’une seule alternative zéro-émission (à l’échappement), comme nous avons pu le voir lors de notre première rencontre avec elle. Elle affiche une puissance de 213 chevaux pour 343 Nm de couple, mais le 0 à 100 km/h n’a pas été confirmé. Dotée d’une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 58,3 kWh, la DS N°4 affiche une autonomie d’environ 450 kilomètres selon le cycle WLTP. C’est nettement moins que les 554 kilomètres de la Tesla Model 3.

La recharge s’effectue de 20 à 80 % en 30 minutes à une puissance de 120 kW. À noter que la voiture est livrée avec une pompe à chaleur, un planificateur d’itinéraire et le pré-conditionnement de la batterie. Elle a aussi le droit à la charge bidirectionnelle tandis que la conduite autonome de niveau 2 est aussi disponible. À bord, la voiture est équipée d’un écran tactile de 10 pouces, associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces.