DS N°4 : la rivale française de la Tesla Model 3 déçoit sur un point clé

Annoncée depuis plusieurs mois déjà, la nouvelle DS N°4 se dévoile aujourd’hui. Rivale de la Tesla Model 3, la voiture électrique française affiche une autonomie théorique de 450 kilomètres, ce qui reste assez peu.

DS n’est pas à la fête. Si les autres marques françaises du groupe Stellantis s’en sortent plutôt bien en termes de ventes, la firme haut de gamme fait grise mine. Cependant, ce n’est pas uniquement à cause de ses voitures électriques, mais plutôt de sa stratégie tarifaire.

Résultat, le constructeur pourrait être sur la sellette, tout comme Lancia et Alfa Romeo. Pourtant, ce ne sont pas les modèles qui manquent au sein de la gamme, et notamment les versions zéro-émission (à l’échappement).

Une nouvelle berline électrique

On pense à la DS 3 E-Tense que nous avions essayé, ainsi que la nouvelle DS N°8, qui joue le rôle de vaisseau-amiral. Et voilà que la firme tricolore, qui a pris son indépendance de Citroën en 2014 lève le voile sur une nouvelle arrivant dans le catalogue. Il s’agit de la DS N°4, qui devrait tout simplement remplacer l’actuelle DS 4, lancée en 2021. Elue plus belle voiture de l’année 2022, la berline offre quelques-uns de ses traits à la nouvelle version, qui conserve son ADN. C’est notamment visible au niveau de la face avant.

Celle-ci est toujours très anguleuse, et elle affiche une signature lumineuse inspirée de la version actuelle. Les feux sont alors complétés par une bande rétro-éclairée qui descend vers le bas et qui se prolonge également dans la calandre pleine. Là, nous retrouvons de petits pointillés lumineux, tout comme le logo de la marque. Le capot, allongé de 12 millimètres est très nervuré, afin de donner un style dynamique à la voiture, dont la silhouette est très élégante. La ligne de toit est en effet légèrement inclinée, sans pour autant lui donner des airs de coupé.

Ce qui permet également de préserver l’habitabilité pour les passagers à l’arrière. La nouvelle DS N°4 affiche des dimensions assez compactes, avec une longueur de 4,40 mètres pour 1,87 mètre de large et 1,47 mètre de haut. Elle se chausse de roues jantes de 19 pouces de série, mais une monte de 20 pouces est aussi proposée en option sur la version hybride rechargeable. À noter que le Cx (coefficient de traînée) n’a pas encore été précisé par le constructeur français.

La partie arrière puise logiquement son inspiration dans celle de la précédente génération. Bien sûr, l’ensemble a été modernisé et remis au goût du jour. Le nom de la marque est ici inscrit en toutes lettres avec une typographie inédite. Le nom du modèle figure quant à lui juste en dessous. Les feux affichent des dizaines de triangles, un motif récurrent sur les voitures de la marque française. Enfin, le toit peint en noir se termine par un petit becquet qui complète son style.

Un esprit préservé dans l’habitacle

Comme pour l’extérieur, la nouvelle DS N°4 affiche un poste de conduite fortement inspiré de la précédente version. Le dessin de la planche de bord est similaire, et nous retrouvons toujours le même esprit haut de gamme. Deux nouvelles finitions font leur apparition, à savoir Pallas et Etoile, qui coiffe la gamme. Celle-ci inclut notamment les sièges massants, le volant chauffant et l’affichage tête-haute à réalité augmentée. Plusieurs selleries sont également au catalogue, avec du tissu, du cuir ou encore de l’Alcantara.

Inspiré de la haute horlogerie, l’intérieur de la berline électrique s’offre notamment une finition réalisé avec un guillochage Clous de Paris. De quoi donner un aspect encore plus haut de gamme à ce poste de conduite. Celui-ci a également le droit à un éclairage d’ambiance personnalisable. Le conducteur profite d’un écran tactile de 10 pouces installé sur la planche de bord.

Si cela n’a pas été précisé, il est très probable qu’il soit toujours compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il intègre aussi l’intelligence artificielle de ChatGPT pour jouer le rôle d’assistant virtuel.

Le système d’infodivertissement DS IRIS System est quant à lui reconduit. On note cependant que celui situé juste en dessous au niveau de la console centrale a désormais disparu. Il semble avoir été remplacé par un rangement. Un tout nouveau combiné d’instrumentation fait son arrivée sur la DS N°4, avec une diagonale de 10,25 pouces. Les passagers peuvent s’installer dans des sièges à la confection bracelet de montre bien connue chez DS. De plus, ils profitent d’un système audio Focal Electra avec 14 haut-parleurs livré de série.

L’espace à bord est également très généreux. En effet, la berline affiche un empattement de 2,67 mètres et elle offre beaucoup de place pour les jambes aux passagers de la banquette arrière. La garde au toit semble également très correcte. Le volume de coffre est de 390 litres sur la version 100 % électrique, tandis que la variante hybride standard a le droit à 430 litres. Il semblerait que la DS N°4 soit en revanche dépourvue de frunk (coffre avant), ce qui est un peu dommage.

Une autonomie correcte, sans plus

La nouvelle DS N°4 repose sur la plateforme EMP2 bien connue au sein du groupe Stellantis. Elle équipe de nombreux modèles des différentes marques, dont la Citroën C5 X, la Peugeot e-408 et l’Opel Astra, entre autres. Celle-ci permet notamment l’intégration de multiples motorisations, notamment électrifiées. La berline se décline pour le moment en une seule version électrique, qui affiche une puissance de 213 chevaux pour 343 Nm de couple. Cependant, les chiffres du 0 à 100 km/h et de la vitesse maximale n’ont pas encore été dévoilés par le constructeur.

La voiture a le droit à une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) affichant une capacité de 58,3 kWh, qui lui offre une autonomie de 450 kilomètres selon le cycle WLTP. C’est correct mais un peu déçevant, surtout face aux 554 kilomètres de sa rivale, la Tesla Model 3, qui peut même atteindre 720 km avec la grande batterie.

Heureusement, une autonomie de plus de 400 km associée à une recharge rapide permet de traverser la France assez rapidement, comme nous l’avons déjà prouvé sur le trajet Paris – Marseille.

Il faut savoir que la DS N°4 est livrée de série avec une pompe à chaleur. Elle a aussi le droit à trois modes de régénération au freinage, tandis que l’aérodynamisme a été particulièrement travaillé. Et cela notamment avec une garde au sol réduite.

La berline est équipée d’un chargeur embarqué de 11 kW et peut se recharger de 20 à 80 % en 30 minutes environ à une puissance de 120 kW. Il est possible de récupérer jusqu’à 100 kilomètres en 11 minutes seulement. Là encore, c’est bien, mais il n’y a rien de révolutionnaire pour autant. Car si cela n’est pas précisé, il semble que la voiture fasse l’impasse sur l’architecture 800 volts. Il faut savoir que la DS N°4 est livrée avec un planificateur d’itinéraire intégré à la navigation et avec le pré-conditionnement de la batterie.

Il est également désormais possible de bloquer la charge à 80% afin de préserver cette dernière, notamment lors des charge rapides. La voiture est aussi équipée de la charge bidirectionnelle V2L, ainsi que de la conduite semi-autonome de niveau 2 avec le système DS Drive Assist 2.0. Le conducteur bénéficie aussi des feux à LED DS Matrix LED Vision, qui offrent une portée maximale de 300 mètres. Pour le moment, DS n’a pas encore communiqué sur les premières livraisons, et rien n’a été dit au sujet des prix pour la berline électrique. Celle-ci chasse également sur les terres des Volkswagen ID.7 et autre BYD Han.