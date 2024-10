Trop chère la nouvelle Renault 5 électrique ? Pas si sûr avec cette offre qui la rend plus intéressante qu’une Clio

Alors qu’elle arrive officiellement dans les concessions, la nouvelle Renault 5 E-Tech vient de dévoiler ses tarifs définitifs. Et bonne nouvelle, elle est finalement moins chère que la Clio grâce à une offre très alléchante.

Renault R5 // Source : Renault

Dévoilée pour la toute première fois en 2021 dans le cadre de l’annonce de la Renaulution et sous la forme d’un concept, la R5 E E-Tech entame désormais enfin sa commercialisation. Une bonne nouvelle pour la marque, qui mise beaucoup sur sa citadine électrique.

Une offre très alléchante

Et pour cause, cette dernière va rivaliser frontalement avec la nouvelle Citroën ë-C3, qui a subi un important retard à l’allumage. Sans parler de la future Volkswagen ID.2 qui se prépare ainsi que la nouvelle Fiat Grande Panda que nous avions récemment pu découvrir en avant-première. Mais la nouvelle citadine au losange possède de nombreux atouts, à commencer par son look néo-rétro, et pas seulement. Comme nous avons pu le voir durant notre essai, elle est également convaincante sur de nombreux autres points.

Et notamment sur le prix, tandis que la gamme de tarifs définitive a été annoncée par le constructeur quelques jours plus tôt. Pour l’heure, seules deux versions sont disponibles dans le catalogue, à savoir les Iconiq Five et Techno avec la grosse batterie de 52 kWh et une puissance de 150 chevaux. Mais d’autres arriveront un peu plus tard. Dont plusieurs équipées de la petite batterie, affichant une capacité de 40 kWh. Et ces dernières devraient être particulièrement intéressantes pour les clients.

Renault R5 image bank media Test-Drive, from September 21 to 23th 2024 at Nice, France – Photo Yannick Brossard / DPPI

C’est justement ce que rappelle le constructeur, qui précise que « dans les conditions 2024 de bonus écologique, avec un apport client équivalent de 3 000 €, pour un contrat de 3 ans, 30 000 kilomètres, l’offre Renault 5 autonomie urbaine version Evolution revient à moins de 10 euros de plus qu’une Clio E-Tech version Evolution sans compter les gains de carburant associés ». Pour mémoire, cette finition sera l’une des moins chères de la gamme, juste au-dessus de la variante Five à moins de 25 000 euros.

La déclinaison Evolution sera disponible dès la fin de l’année avec la petite batterie, qui offre une autonomie maximale de 300 kilomètres selon le cycle WLTP. Le tout avec une puissance de 120 chevaux et à un prix affiché à partir de 27 990 euros seulement. Un montant qui ne prend pas en compte le bonus écologique de 4 000 euros, qui permet de descendre à 23 990 euros. Un tarif alléchant, tandis que la Clio Evolution est quant à elle affichée à partir de 23 900 euros en achat comptant.

Des économies à la clé

Si la Renault 5 E-Tech est déjà à peine plus chère que la Clio E-Tech hybride, il faut également prendre en compte un facteur clé : le coût à l’usage. On sait déjà que rouler en voiture électrique est plus avantageux qu’en thermique, quelle que soit la motorisation. Ce qui avait encore récemment été prouvé dans le cadre d’une étude, et ce, malgré l’augmentation du prix de l’électricité. On doit cela au fait que l’entretien est moins lourd et donc moins cher sur un véhicule zéro-émission (à l’échappement), mais pas seulement.

En effet, c’est également le cas du prix de l’assurance, même si cela pourrait finir par changer. De plus, et comme le rapporte une étude menée par France Stratégie, la décote d’une voiture électrique à la revente est moins importante que pour une auto essence ou diesel. Cependant, cela reste à nuancer, notamment en cas de progrès technique particulièrement rapide. Mais au fait, à quoi a-t-on le droit sur cette nouvelle Renault 5 E-Tech dans cette version Evolution très intéressante ?

Renault R5 image bank media Test-Drive, from September 21 to 23th 2024 at Nice, France – Photo Simon Barthès / DPPI

Cette dernière est livrée de série avec une dotation particulièrement généreuse, qui inclut notamment le système OpenR Link sur l’écran tactile de 10,1 pouces, ainsi que l’aide au stationnement arrière et la climatisation automatique. Ce n’est pas tout, car elle est vendue avec la pompe à chaleur, mais surtout avec la charge bidirectionnelle V2G et V2L, qui permet d’alimenter notamment sa maison. Ce qui présente un avantage lors des heures pleines, alors que Renault précise que « pour rappel, l’offre V2G divise elle-même par deux la facture d’électricité ».