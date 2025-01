Bonne nouvelle, Dacia casse les prix de sa petite voiture électrique

La version d’entrée de gamme de la Dacia Spring fait son grand retour, rendant cette petite voiture électrique plus accessible. Elle démarre désormais à partir de 16 900 euros, mais elle n’a toujours pas le droit au bonus écologique.

Le prix reste encore l’un des principaux obstacles à l’achat d’une voiture électrique pour de nombreux automobilistes. Et pour cause, cette motorisation demeure encore trop chère pour beaucoup, même si cela devrait finir par changer. Car de nombreux modèles abordables font arriver sur le marché, contribuant à un rebond des ventes prévu dès 2025.

Une baisse de prix bienvenue

Mais une auto abordable est déjà commercialisée depuis un petit bout de temps, puisqu’elle est arrivée chez nous en 2021. Il s’agit de la Dacia Spring, qui fut l’une des premières voitures électriques « pas chères » à voir le jour. Pour mémoire, celle-ci démarrait à l’époque à seulement 16 990 euros et surtout, elle était éligible au bonus écologique. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, et son prix a considérablement augmenté.

En effet, il faut désormais compter 18 900 euros. Une forte inflation que l’on doit au fait que la variante d’entrée de gamme de 45 ch a été supprimée avec le restylage, de même que la finition d’entrée de gamme Essential. Seule la version 65 ch était alors proposée, en finition Expression. Sauf que voilà, la citadine électrique a subi une forte baisse de ses ventes, et surtout, elle doit faire face à une concurrence de plus en plus forte. Le constructeur vient ainsi d’annoncer une baisse de son prix.

Dans un communiqué de presse tout juste publié, Dacia annonce que sa petite Spring est désormais accessible à partir de 16 900 euros. Si nous sommes encore loin des 10 240 euros qu’on retrouve en Belgique, nous revenons à un tarif identique à celui affiché à son lancement. Comment cela est-il possible ? Tout simplement grâce au retour de la version 45, qui affiche, comme son nom l’indique, une puissance de 45 chevaux. Celle-ci embarque une petite batterie de 26,8 kWh qui lui permet de parcourir jusqu’à 230 kilomètres selon le cycle WLTP.

Notons que la charge rapide, disponible en option sur le moteur 65 ch et permettant de passer de 20 à 80 % en 45 minutes à une puissance maximale de 30 kW, n’est pas proposée sur ce petit moteur, limitant cette Spring aux trajets quotidiens. Les performances sont modestes, avec un 0 à 100 km/h effectué en 19,1 s.

Une concurrence de plus en plus rude

Ce n’est pas tout, car la finition Essential fait aussi son grand retour sur la petite Spring, avec une dotation minimale mais qui reste tout de même assez intéressante, comme le détaille le constructeur.

La citadine électrique est livrée de série avec un combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces et un système multimédia pilotable depuis les commandes au volant. Celui-ci est notamment équipé d’un port USB et d’une connectivité Bluetooth. La Spring a aussi le droit à un volant réglable en hauteur et à de nombreuses aides à la conduite afin de répondre à la norme européenne GSR2. Parmi elles, citons le freinage automatique d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore le système de surveillance de l’attention du conducteur et l’appel d’urgence.

À noter également que cette nouvelle version est disponible à la location, via deux offres. La première est affichée à 79 euros par mois avec un premier loyer de 3 000 euros, tandis que la seconde est accessible moyennant 145 euros par mois sans apport. Ces tarifs sont valables pour un contrat de 37 mois et 30 000 kilomètres. Il faut cependant savoir que l’auto n’est toujours pas éligible au bonus écologique, en raison de sa production en Chine. Ce qui a eu pour effet de faire chuter ses ventes.

La Dacia Spring a intérêt à tout faire pour relancer ces dernières, alors qu’elle doit faire face à la concurrence de la Leapmotor T03 et de la Citroën ë-C3, sans parler de la nouvelle Hyundai Inster et de la Fiat Grande Panda. Ce qui inquiète également d’autres constructeurs comme Peugeot, qui a pris la décision de revoir à la baisse le prix de sa 208 électrique, afin d’être plus compétitive face à cette grande offensive. Reste à savoir si cela fonctionnera !

