Voici les prix de la Dacia Spring en France, avec une surprise à la clef

Dacia vient de lever le voile sur les prix de la voiture électrique la moins chère de France : la Dacia Spring. Elle est disponible à partir de 18 900 euros en finition d'entrée de gamme. Bonne (ou mauvaise ?) surprise : le moteur le moins puissant disparaît de la gamme.

Ça y est, on connaît enfin les tarifs de la nouvelle Dacia Spring restylée, la voiture électrique la moins chère de France. On avait déjà eu un aperçu de ceux-ci avec la fuite des prix en Grande-Bretagne. C’est par le biais d’un communiqué de presse que le constructeur français dévoile les prix, la gamme et les équipements.

À partir de 18 900 €, mais sans petit moteur

Les tarifs démarrent donc à 18 900 euros en finition Expression, avec le moteur de 65 ch. En finition Extreme et avec le même moteur, il faut compter à partir de 19 900 euros. Contrairement à la version précédente, les clients français ne peuvent pas acheter la version Expression dotée du « petit » moteur de 45 ch.

Dacia Spring Prix en € Expression Electric 45 - Expression Electric 65 18 900 Extreme Electric 65 19 900

Un choix étonnant, puisque cette motorisation est toujours vendue au Royaume-Uni, ce qui permet de tirer les prix un peu plus vers le bas pour la version d’entrée de gamme. Mais le constructeur français se défend en expliquant que ce choix permet « de répondre au mieux aux exigences des clients français« .

Dacia annonce toutefois que la consommation est maîtrisée, avec une valeur de 14,6 kWh / 100 km. Ce n’est pas exceptionnel, mais c’est dans la bonne moyenne des voitures électriques. Pour l’autonomie, il faudra tabler sur 225 km sur le cycle d’homologation mixte WLTP.

En termes d’équipements, la version Expression propose un tableau de bord numérique de 7’’, de roues de 15’’, de la climatisation manuelle et de lève-vitres électriques à l’avant, le Media Control (un système multimédia pilotable depuis les commandes au volant, avec affichage des informations média et des appels téléphoniques sur le tableau de bord numérique), deux haut-parleurs, une connexion Bluetooth et un port USB. L’écran tactile Media Nav Live de 10 pouces est proposée en option.

Pour la version Extreme, on retrouve cet écran de série, ainsi que les rétroviseurs et vitres arrière électriques, 2 ports USB, la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto et le fameux chargeur bidirectionnel permettant d’alimenter des appareils électriques depuis la batterie de la voiture.

Disponibilité, bonus et concurrence

Il sera bientôt possible de passer commande, puisque Dacia annonce « l’ouverture des commandes de nouvelle Spring en France prochainement » alors que les premières livraisons sont attendues pour la rentrée, dès septembre.

Rappelons que la Dacia Spring n’est pas éligible au bonus écologique, à cause de sa fabrication chinoise. Elle aura donc du mal à venir se frotter aux concurrentes. On peut citer la Citroën ë-C3, à partir de 23 300 euros hors bonus, et la future Renault 5 E-Tech, avec son prix de départ à 25 000 euros, hors bonus également.

Des voitures électriques un peu plus chères, il est vrai, mais avec un rapport qualité / prestations / prix largement plus intéressant. Nous étions montés à bord de la Dacia Spring restylée pour vous la présenter et vous donner notre avis.