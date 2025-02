« Les nouvelles ne sont pas bonnes » pour les constructeurs automobiles, Elon Musk réussit « l’impensable » et la voiture électrique aux 960 km d’autonomie – Récap’ Survoltés

La semaine du 17 février 2025 fut intense dans le domaine de la mobilité électrique. Un avertissement a été donné aux marques automobiles historiques, Elon Musk a complètement retourné l’opinion publique et une voiture électrique arrive (presque) aux 1 000 km d’autonomie en Europe. C’est l’heure du récap’ Survoltés.

Lucid Air // Source : Lucid

Des experts démontent des voitures électriques chinoises et avertissent les constructeurs historiques

Des experts américains ont démonté des voitures électriques chinoises ainsi que des Tesla pour tenter de comprendre comment ces derniers arrivent à vendre à des tarifs aussi serrés. La simplicité de la conception, les économies d’échelle et la rapidité de développement rendent les constructeurs traditionnels à la traîne.

Suite aux déclarations controversées et aux prises de positions politiques d’Elon Musk, l’opinion publique américaine se retrouve plus que jamais divisée sur l’homme d’affaire et les voitures électriques : Musk est désormais plus populaire chez les propriétaires de véhicules thermiques qu’électriques.

La barre des 1 000 km d’autonomie est presque franchie en Europe avec cette voiture électrique

La Lucid Air, une voiture électrique américaine, vient de recevoir plusieurs nouveautés, lui conférant une autonomie de 960 km en Europe, et même 1 104 km en ville. Le tout sans sacrifier les performances et les technologies embarquées. Malheureusement indisponible en France, elle se facture 129 900 euros en Allemagne.