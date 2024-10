Le meilleur de Bosch dans un vélo électrique de ville : Cannondale dégaine du lourd

Cannondale survolte la mobilité urbaine avec son nouveau Mavaro, un vélo électrique haut de gamme pensé pour les déplacements quotidiens et les utilisateurs en quête de puissance. Le Mavaro se destine aux velotaffeurs urbains : il allie puissance, autonomie et ergonomie.

Cannondale est connue pour ses VTT et aussi ses vélos de route. Mais le géant du vélo d’origine américaine ne veut pas laisser les cyclistes urbains de côté. Ainsi, le nouveau Mavaro propose tout un tas d’innovations, mais aussi un nouveau moteur puissant !

Une puissance signée Bosch

Dans le communiqué de presse diffusé par la marque, on apprend que le Mavaro est propulsé par le dernier moteur Bosch Performance Line CX que nous avons essayé. Ce dernier offre jusqu’à 85 Nm de couple et une puissance de 600 watts. Ses nouvelles batteries PowerTube de 600 ou 800 Wh permettent une autonomie étendue jusqu’à 185 km sur une seule charge (dans les meilleures conditions), de quoi satisfaire aussi bien les trajets quotidiens que les balades du dimanche.

Un point de montage discret sous le moteur peut accueillir le module Bosch Connect pour le suivi GPS, la protection antivol et la désactivation à distance, ajoutant un niveau de sécurité non négligeable pour un vélo haut de gamme pouvant attirer les convoitises.

Cannondale intègre également la connectivité Bluetooth pour accéder aux données de trajet et aux paramètres via l’application Cannondale ou Bosch Flow. Grâce au système SP-Connect Plus Intellimount, le Mavaro permet de fixer un smartphone directement sur la potence pour un affichage tête haute, idéal pour suivre un guidage par GPS.

Confort et précision de conduite avec le système HeadShok

Le Mavaro affiche le savoir-faire de Cannondale en matière d’amortissement. Les vététistes connaissent bien la fourche Lefty étant une spécialité de la marque américaine, les urbains découvrent la fourche HeadShok, elle offre une « suspension exceotuinnellement douce » et « sans friction » selon Cannondale grâce à des roulements à aiguilles linéaires intégrés dans le tube de direction. Il faudra tester le vélo pour s’en assurer.

Cette conception unique permettrait alors une absorption des chocs optimisée, tout en maintenant une rigidité accrue pour une direction précise et réactive. Cette stabilité se couple à un cadre en aluminium annoncé comme robuste.

Praticité et polyvalence pour les cyclistes urbains

Conçu pour répondre aux exigences de la vie quotidienne, le Mavaro propose des solutions intelligentes de transport. Le support de tube de direction peut accueillir jusqu’à 15 kg de charge, idéal pour un panier avant ou des accessoires de transport. À l’arrière, le porte-bagages RackLock permet de supporter jusqu’à 27 kg, rendant le transport d’un siège enfant ou de sacoches compatibles avec le système Racktime 2.0. Un rangement dédié pour un antivol en U est intégré, permettant de garder l’équipement de protection avec soi sans s’encombrer dans un sac à dos.

Le Mavaro s’équipe également d’un entraînement par courroie Gates Carbon, garantissant une transmission silencieuse et nécessitant peu d’entretien, parfait pour un usage intensif en ville. Ce système est combiné au choix entre la transmission Enviolo Trekking ou un moyeu Shimano Nexus à 5 vitesses.

Conçu pour le confort en toute circonstance

Pour arriver au bureau propre même lorsque la route est grasse comme en automne, le Mavaro inclut des garde-boues. Des éclairages avant et arrière permettent une visibilité des autres utilisateurs de la route.

Son guidon courbé et sa tige de selle suspendue assurent une posture de conduite confortable, capable de filtrer aussi bien les vibrations que d’éviter les douleurs musculaires dûes à une position trop sportive.

Disponible en deux versions, le Mavaro 1 équipé de la transmission Enviolo et le Mavaro 2 avec le moyeu Nexus, ce modèle propose des cadres standard ou bas pour convenir à différents styles et gabarits. Plusieurs tailles sont disponibles S, M, L et XL. Une version à cadre bas est disponible facilitant la montée sur le vélo. Pour un style plus racé, le cadre haut est le bon choix.

Cannondale n’a pas encore annoncé les prix du Mavaro.