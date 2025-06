5 pépites à saisir de toute urgence avant la fin des promos d’été AliExpress

Les promos d’été d’AliExpress touchent à leur fin. Il ne reste plus que deux jours pour se faire plaisir et accéder au meilleur de la tech à prix réduit. Voici notre sélection des incontournables de l’été à ne surtout pas manquer.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Entre les voyages et les sorties, l’été il est essentiel d’être bien équipé pour éviter les mauvaises surprises : un bon photophone pour faire le plein de souvenirs, une tablette pour regarder ses séries préférées, une banque d’alimentation pour ne jamais être à court de batterie, ou encore une pompe pour regonfler ses pneus en cas d’urgence.

Pour vous procurer tout ce qu’il vous manque à petit prix, mais sans compromis sur la qualité, c’est vers AliExpress qu’il faut se tourner. Jusqu’au 25 juin à 23h59, la plateforme affiche des remises exceptionnelles sur une large sélection de produits tech. Voici les meilleures affaires à saisir :

Samsung Galaxy A55 : un excellent photophone à prix plancher

Noté 8/10 par Frandroid, le Galaxy A55 5G profite de l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. En plus d’être élégant, ce smartphone est performant et doué en photos. La marque coréenne l’a en effet pourvu d’un triple capteur arrière de 50 + 12 + 5 mégapixels, avec stabilisation optique pour la caméra principale. Comptez aussi sur une caméra frontale de 32 mégapixels. Si vous êtes plutôt branché TikTok qu’Instagram, le Galaxy A55 5G a tout ce qu’il vous faut puisqu’il peut filmer jusqu’en 4K avec une grande netteté.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Parfaitement taillé pour le multimédia avec son lumineux écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,6 pouces, ce smartphone vous aidera aussi à passer le temps en attendant votre vol ou tout simplement lorsque vous profitez du soleil au bord de la piscine. Et pas question de tomber inopinément en rade de batterie, le Galaxy A55 5G offrant jusqu’à 2 jours d’autonomie.

Jusqu’au 25 juin inclus, ce modèle phare de Samsung est accessible à seulement 265,99 euros au lieu de 330 euros chez AliExpress.

Redmi Pad SE : une tablette polyvalente à moins de 150 euros

Et si vous investissez dans une tablette tactile au lieu d’emporter votre PC en vacances ? Dotée d’un large panneau FHD+ de 11 pouces, la Redmi Pad SE vous permet de lire et de regarder des vidéos dans le plus grand confort. Et grâce à sa webcam de 5 mégapixels ainsi qu’ à son quadruple haut-parleur, vous pouvez garder facilement le contact avec vos proches.

La Redmi Pad SE // Source : Xiaomi

Légère et ultra-fine (478 g et 7,36 mm d’épaisseur), la Redmi Pad SE vous accompagne sans encombre dans tous vos déplacements et ne vous lâchera pas en cours de route sachant qu’elle peut tenir jusqu’à 14 heures avec une charge complète.

Saluée à sa sortie pour son excellent rapport qualité-prix, la Redmi Pad SE devient plus abordable que jamais, AliExpress la proposant à seulement 136,07 euros au lieu de 201 euros.

iScooter i9 Max : une puissante trottinette pour faciliter vos déplacements

Si vous hésitiez jusqu’alors à passer à la trottinette électrique pour vos trajets citadins et pour vos loisirs, AliExpress a de quoi vous convaincre. Pour seulement 207,12 euros au lieu de 369 euros avec le code SSFR20, la plateforme d’e-commerce propose l’iScooter i9 Max, un puissant modèle de 500 W.

La trottinette électrique iScooter i9 Max // Source : iScooter

Équipé de larges pneus de 10 pouces anti-crevaison et de doubles suspensions avant et arrière, l’iScooter i9 Max offre une bonne stabilité et un confort appréciable pour les petits comme pour les longs trajets. Car l’autre force de cette trottinette, c’est son endurance. Avec une batterie pleine, vous pouvez parcourir jusqu’à 35 km.

Et pour ces moments où vous avez besoin de prendre les transports en commun, l’iScooter i9 Max peut se replier et reste facilement transportable avec son poids modéré de 16 kg.

Xiaomi Air Compressor 2 : pour ne jamais rester à plat

À domicile comme en rase campagne, il est toujours pénible de découvrir que les pneus de sa voiture, de son vélo ou de sa trottinette électrique sont à plat. Pour ne plus faire face à ce type d’imprévus, rien ne vaut une pompe à air mobile. AliExpress propose justement la Xiaomi Air Compressor 2 à 24,59 euros au lieu de 59,99 euros avec le code SSFR04.

La pompe portative Xiaomi Air Compressor 2 // Source : Xiaomi

En plus d’être ultra-compacte, cette pompe s’avère très pratique à l’usage et bénéficie d’une large compatibilité grâce aux adaptateurs fournis. Voilà un outil parfait pour surveiller la pression de ses pneus, puis les regonfler à tout moment et en tout lieu en cas de besoin. Mieux, l’appareil s’arrête automatiquement une fois le bon niveau atteint afin d’éviter tout surgonflage.

Et pour la recharger, rien de plus simple, il suffit de la brancher en USB-C.

Retrouver la Xiaomi Air Compressor 2 sur AliExpress SSFR04

Avec cette banque d’alimentation Baseus, exit les pannes de batterie

En vacances, il est parfois difficile de trouver un lieu adapté pour recharger son smartphone. Opter pour une batterie externe peut donc vous sauver la mise. Ça tombe bien, durant ses promos d’été, AliExpress affiche de belles remises sur les banques d’alimentation de la marque Baseus, un spécialiste en la matière.

Cette banque d’alimentation de 20 000 mAh peut recharger vos appareils jusqu’en 65 W // Source : Baseus

En saisissant le code SSFR08, pour à peine 41,39 euros, vous pouvez obtenir un modèle de 20 000 mAh compatible avec la charge rapide 65 W. Parfait pour recharger son smartphone, sa tablette ou même son PC portable en un clin d’œil.

Équipée d’un port USB-C Power Delivery de 65 W, d’un port micro-USB et de deux sorties USB-A de 30 W, cette batterie peut d’ailleurs recharger simultanément plusieurs appareils.

Retrouver la Baseus 20 000 mAh de 65 W sur AliExpress SSFR08

Le plein de remises avec ces codes promo

Durant ses promos d’été, AliExpress propose jusqu’à 80 % de remises sur l’ensemble de son rayon tech. Que vous soyez à la recherche d’une montre connectée, d’un casque audio, d’une trottinette électrique, d’une console de jeu ou encore d’un aspirateur-robot, la plateforme vous permet de vous équiper à moindre coût grâce à cette série de codes promos :

le code promo SSFR02 offre 2 euros de remise dès 15 euros d'achat ;

le code promo SSFR04 offre 4 euros de remise dès 29 euros d'achat ;

le code promo SSFR10 offre 10 euros de remise dès 69 euros d'achat ;

le code promo SSFR20 offre 20 euros de remise dès 139 euros d'achat ;

le code promo SSFR40 offre 40 euros de remise dès 279 euros d'achat ;

le code promo SSFR50 offre 50 euros de remise dès 349 euros d'achat ;

le code promo SSFR60 offre 60 euros de remise dès 439 euros d'achat.

À usage unique et non cumulatifs, ces codes promo sont à indiquer directement lors du paiement de la commande. Voilà une bonne opportunité de réduire encore plus le montant de son panier.