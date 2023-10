Déjà très prometteurs, ces deux scooters électriques 125 cc sont encore plus alléchants pour leur lancement

Murtas, une entreprise basée en France, ouvre les précommandes pour ses scooters électriques 125 cc. Les modifications réalisées avant le lancement rendent les MX1 et MX2 encore plus intéressants.

Murtas Motorcycles a été créé avec l’ambition de profiter de l’essor du marché des scooters électriques. L’entreprise, basée dans la région de Montélimar, avait présenté ses MX1 et MX2 à l’occasion du salon de Lyon. Elle franchit aujourd’hui une nouvelle étape en procédant au lancement commercial de ses scooters.

Les MX1 et MX2 sont en fait deux versions d’un seul et même modèle homologué dans la catégorie des équivalents 125 cc. Depuis leur apparition initiale, ils ont subi quelques petites modifications.

Visuellement, les différences entre la première version et les MX définitifs ne sautent pas aux yeux. On note néanmoins des modifications au niveau du carénage avant et l’apparition d’un nouveau pare-brise aux dimensions plus modestes. Pour le reste, le scooter conserve ses lignes anguleuses et relativement agressives, qui ne sont pas sans rappeler celles du Super Soco CPx.- qui pour rappel, subit un important rappel physique en France.

Un moteur un peu plus costaud

Les changements d’ordre technique sont plus importants. Le moteur n’est plus dans la roue arrière mais dans le bras oscillant, en position latérale. La puissance nominale demeure inchangée, à 4 kW sur les deux versions du scooter. En revanche, la puissance crête grimpe maintenant à 9 kW sur le MX1, et à 11 kW sur le MX2, contre 7 kW auparavant dans les deux cas.

Autre progrès à signaler : une augmentation de la vitesse de pointe. Celle-ci culmine à 105 km/h sur le MX1, et à 115 km/h sur le MX2. Initialement, Murtas avait annoncé 100 km/h pour les deux modèles.

La batterie amovible pèse 15 kilos et affiche une capacité de 2,88 kWh, valeur identique à ce qui avait été promis au début. Elle se recharge en 2h30 et offre une autonomie mixte de 80 km au M1 (55 km en mode Sport, 110 km en mode Eco). Sur le MX2, une seconde batterie porte l’autonomie mixte à 140 km (90 km en mode Sport et 200 km en mode Eco).

Des prix intéressants

Comme beaucoup de scooters électriques, les MX1 et MX2 sont dotés d’une double béquille centrale et latérale. Ils disposent en outre d’un support top-case, d’une prise USB, d’une marche arrière ainsi que d’une alarme.

Les tarifs sont bien placés pour un véhicule de cette catégorie. Le MX1 est vendu 4 990 euros, somme à laquelle il faut soustraire le bonus de 720 euros. Le MX2 coûte quant à lui 5 990 euros et bénéficie d’un bonus de 900 euros. Les précommandes sont ouvertes.