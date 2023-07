Peugeot à fond sur les vélos électriques : on a vu ses nouveaux cargos (longtail et biporteur)

Peugeot a présenté en exclusivité deux vélos cargo électriques dans le cadre des ProDays 2023 : un longtail d’un côté, un biporteur de l’autre. Le premier sortira en France dès le mois d’octobre prochain.

Peugeot souhaite visiblement retrouver ses lettres de noblesse sur le terrain des vélos. Mieux : la marque française cherche à se positionner durablement sur le créneau des vélos électriques, qui plus est sur des segments en vogue. Outre son concept assez fou présenté aux ProDays 2023, la firme au lion a exhibé deux VAE de type cargo.

Les vélos cargo sont divisés en trois catégories de produits : les longtails et leur train arrière allongé, les biporteurs et leur train avant allongé, ainsi que les triporteurs et leur triple roue. Du côté de chez Peugeot, c’est sur les deux premières familles que leur dévolu a été jeté. Leur nom ? Le Digital eLongtail et le Concept Digital eFront Load.

Automatique ou manuel, au choix

Le premier est un modèle abouti dont la sortie est prévue dès octobre 2023. Pour l’occasion, Peugeot décide de tout externaliser : la vente est assurée par Cycle Europe lorsque la conception et la production sont chapeautées par Beweelsociety. C’est d’ailleurs cette même société qui gère la partie connectivité du cycle, comme nous vous en parlions dans le concept susmentionné.

Le Peugeot Digital eLongtail s’équipe d’un ensemble de composants Shimano. Le moteur est ainsi un EP6 dans une version spéciale cargo, qui devrait apporter un petit coup de boost au démarrage toujours utile en cas de charge lourde. Pour rappel, cette unité d’entraînement délivre un généreux couple de 85 Nm.

Ce système est associé à la transmission automatique Auto Shift de Shimano. Cette technologie comporte une série de capteurs qui calcule en continu le couple, la vitesse et votre cadence, afin de sélectionner le meilleur rapport de manière automatique. Vous n’avez tout simplement rien à faire.

Un premier retour d’expérience

Là où l’Auto Shift est intéressant, c’est qu’il vous laisse la possibilité de switcher en mode manuel. Dès lors, deux petits boutons vous permettent de jouer avec le positionnement de la chaîne sur la cassette. Bref, une transmission tout ce qu’il y a de plus classique, pour ceux et celles qui aiment jouer et avoir le contrôle sur ses vitesses.

Jérémy « TechNaiche » Benaiche, pigiste pour Frandroid, a eu l’occasion de le prendre en main lors des ProDays 2023. L’occasion pour lui de nous livrer un petit retour d’expérience. « J’ai trouvé que les rapports ne se passaient pas assez rapidement quand on avait une cadence de pédalage élevée », débute-t-il.

Et de poursuivre : « En mode boost avec le moteur EP6, qui est punchy d’ailleurs, je moulinais un peu entre certains rapports, notamment entre la 6e et la 7e vitesse. Il y avait aussi un souci en mode automatique : je n’allais jamais au-dessus de la 8e vitesse alors qu’il y en avait 10. J’ai aussi testé un peu en manuel et c’est plutôt réactif. Mais c’est pas mal sinon ».

Autour de 5000 euros

Batterie de 630 Wh, béquille centrale, barres de maintien de série, freins à disque hydrauliques Formula Cura, porte-bagages en option (aucun prix indiqué) : voilà les autres caractéristiques auxquelles on doit s’attendre. Peugeot nous a indiqué que le Digital eLongtail sera vendu aux alentours de 5000 euros.

Dans l’idée, ce modèle se positionnerait sur le segment du haut de gamme pour venir se frotter aux Equo Cargo Power 7.1 (4999 euros), Moustache Lundi 20.3 (5399 euros) et Tern GSD (5 599 euros).

Sur son stand, Peugeot a aussi exposé un autre cargo (voir photos ci-dessus), mais un biporteur cette fois-ci. Comme son nom l’indique, le Concept Digital eFront Load est un concept dont la production n’interviendra qu’en 2024. Son actuel poids de 140 kg va très clairement être revu à la baisse, pour atteindre une valeur plus décente.

Un avant très modulable selon vos besoins

Là encore, Peugeot s’appuie sur un ensemble Shimano, dont le moteur EP6. Surtout, l’avant du vélo électrique sera ultra modulable pour que le cycle s’adapte aux besoins de chaque personne (transport d’enfant, de courses alimentaires, de marchandises, de fournitures professionnelles).

Entre aujourd’hui et la production finale, tout un travail au niveau du cadre sera aussi effectué. Pour le moment, aucune fourchette tarifaire n’est connue.

