Peugeot nous montre un concept de vélo électrique assez fou

Aux ProDays 2023, la marque Peugeot a présenté plusieurs exclusivités qui débarqueront dans le courant de l’année 2023 et 2024. Parmi elles, un concept de vélo électrique très premium au design qui tape dans l’œil.

Le Peugeot Concept Digital eCity. En voilà un qui a clairement fait son effet aux ProDays 2023, organisés à Paris. La marque française a présenté en exclusivité ce modèle « quasiment terminé », nous a-t-on confié, qui sortira en 2024. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa fiche technique est de haute volée.

Pour débuter, sachez que ce vélo électrique est conçu par la société partenaire Beweelsociety. C’est aussi cette entreprise qui chapeaute la connectivité de l’engin, au travers d’une application mobile éponyme qui cherchera à accompagner l’utilisateur tout au long de son expérience.

Un design très singulier

Données de conduite et météorologiques, GPS, partage de trajet : cette application a pour but d’être complète, et va même plus loin que d’autres. « On veut intégrer une dimension multimodale, avec la possibilité de louer une voiture électrique après son trajet en vélo si l’utilisateur a besoin de le déposer quelque part pour enchaîner avec un trajet en voiture », nous indique un représentant de la marque.

« L’idée, c’est que l’application soit une passerelle entre deux modes de transport. Ce n’est pas les vélos électriques contre les voitures électriques, mais les vélos électriques et les voitures », poursuit notre interlocuteur. Une prise de position relativement novatrice qui souhaite faire le lien entre deux mondes.

Visuellement, le vélo en lui-même a de quoi interloquer. De par la forme de son cadre notamment, mais aussi son guidon très courbé et relativement haut qui appellera à une position de conduite droite. Globalement, le vélo est très épuré et les finitions sont vraiment réussies. Un petit régal à observer.

Deux moteurs très coupleux au choix

La fiche technique a elle aussi de quoi impressionner : tout est tout bonnement haut de gamme. Ce concept fait appel à Shimano pour l’ensemble de ses composants structurels. Au choix, le client pourra se tourner vers un moteur central EP6 (3 kg, 85 Nm) ou EP8 (2,6 kg, 85 Nm), soit les motorisations parmi les plus puissantes de la marque. Le cadre en aluminium accueillera lui aussi une batterie amovible signée Shimano.

À l’arrière, il faudra compter sur une transmission à variation automatique toujours de chez Shimano. Avec, le vélo est capable de comprendre votre vitesse et fréquence de pédalage, pour ajuster le rapport de vitesse à votre rythme. Le tout est bien évidemment associé à une courroie en carbone, peu salissante.

Spécificité de ce modèle, son montage en mulet avec une roue avant de 29 pouces et une roue arrière de 26 pouces, qui sont chaussées sur des pneus Kendall. En option, une fourche suspendue sera disponible pour apporter un peu plus de confort. Un support Quadlock ou SP Connect est aussi au menu pour fixer son téléphone… mais sans charge sans fil pour le moment.

Quel prix Peugeot Concept Digital eCity ?

Quant aux prix, Peugeot et Beweelsociety n’ont pas d’informations très précises à nous communiquer. « Mais c’est un vélo qui ne coûtera pas 6000 euros. Ce sera certes du premium, mais pas du luxe non plus », nous souffle-t-on. On peut donc s’attendre à un tarif voguant autour des 4500 voire 5000 euros. On a qu’une hâte, c’est de l’essayer.

