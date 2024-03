Ce hub USB-C 6-en-1 (2x HDMI 2.1, 2x USB-A 3.0…) est à -40 % sur Amazon

VoilĂ un bon plan abordable et vraiment utile avec ce hub USB-C de la marque Ugreen qui dispose de 6 connectiques, dont deux ports HDMI 2.1, et qui coute seulement 30 euros sur Amazon pendant les ventes flash de printemps.

La connectique de votre appareil (laptop, tablette, etc.) laisse à désirer ? C’est là que les docks (ou hub) interviennent. Petits et pratiques, ils se branchent sur un des ports USB-C disponible et comblent le manque de connectique. Certains peuvent même s’avérer indispensables si l’on souhaite utiliser un ou deux moniteurs externes. En ce moment, l’un des meilleurs représentants du genre chez Ugreen est actuellement en promotion avec une belle réduction qui ramène son prix à moins de 30 euros après 40 % de réduction.

Ce que propose le hub 6 en 1 de Ugreen

Un hub 6-en-1

Deux ports HDMI (4K Ă 60Â Hz et 8K 30Â Hz)

Un port compatible Power Delivery jusqu’à 85W

Initialement affiché à 49,99 euros, le Revodock Hub USB-C 6 en 1 de Ugreen est désormais proposé à seulement 29,99 euros sur Amazon.

Une extension naturelle de votre laptop

Le hub USB-C d’Ugreen est un petit objet particulièrement facile Ă transporter avec soi grâce Ă son format compact. Il peut ainsi ĂŞtre glissĂ© dans une pochette d’ordinateur portable sans problème. Son format mini ne l’empĂŞche pourtant pas d’embarquer une tripotĂ©e de ports variĂ©s.

On peut ainsi trouver un port de charge USB-C avec Power Delivery, qui pourra recharger un appareil jusqu’Ă 85W (le hub consomme 15W). Un ordinateur portable puissant peut donc tout Ă fait en profiter. Attention, ce port ne prend pas en charge le transfert de donnĂ©es. Autrement, ce dernier embarque Ă©galement deux ports USB 3.0 pour la transmission de donnĂ©es (5 Gbps), que deux ports HDMI 2.1 qui prennent en charge la 4K60Hz et compatible 8K30Hz. Il y a aussi un autre port USB C 3.0 pour le transfert de donnĂ©es ou pour l’affichage sur un Ă©cran externe pour peu que celui-ci possède un port USB-C en entrĂ©e et compatible avec le protocole DisplayPort Alt mode.

Compatible avec moultes appareils

Le hub USB-C d’Ugreen marque aussi des points grâce Ă sa compatibilitĂ© avec de nombreux appareils, comme les MacBook Pro (de 2016 Ă 2023), les MacBook Air (de 2018 Ă 2023), les iMac, les Dell XPS 13 Ă 17, les Microsoft Surface 8 et 9, ou encore les iPad Pro (2018 Ă 2022), les iPad Air 2020 et 2022 et Mini 2021, les Galaxy Tab S7 Ă S9, le Steam Deck, les Galaxy S24 ou encore les iPhone 15.

Seul dĂ©faut, le hub n’est pas pourvu d’un port Ethernet, il va donc falloir compter exclusivement sur la connexion Wi-Fi de votre appareil pour recevoir le rĂ©seau.

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Consulter notre article en DIRECT, qui s’actualise rĂ©gulièrement pour ajouter au compte-goutte les nouvelles offres

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.