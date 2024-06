Alors qu’il est condamné à mort, le Car Thing de Spotify n’a jamais fait autant parler de lui

Spotify va tuer son Car Thing en fin d'année, trois ans seulement après sa mise en service. Les acheteurs sont très mécontents et le font savoir, ce qui force l'entreprise à mettre en place un processus de remboursement pour le moins peu clair.

Le Car Thing n’a pas fini de faire parler de lui, au grand dam de Spotify. Cet accessoire permettant de contrôler la musique Spotify jouée sur son smartphone en voiture n’avait pas rencontré le succès escompté. Si vous n’en avez jamais entendu parler, c’est normal : le produit n’avait été commercialisé qu’aux États-Unis. C’est ainsi qu’il y a près de deux ans, Spotify avait annoncé arrêter sa production. Récemment, l’entreprise a déclaré vouloir mettre fin à son support le 9 décembre 2024, ce qui revient à le tuer en le rendant inutilisable. Résultat : des utilisateurs mécontents et qui tentent de se faire rembourser.

90 dollars pour un Car Thing qui ne va bientôt plus fonctionner

Ce qui fâche nombre d’utilisateurs qui s’expriment sur les réseaux sociaux, c’est que Spotify décide de tuer le Car Thing seulement quelques années après sa mise en service : il avait été lancé en février 2022. Le tout pour un accessoire qui était au départ vendu à 90 dollars. Face à des ventes qui n’ont jamais décollé, Spotify avait arrêté la production à peine quelques mois après. L’entreprise avait promis de garder le système fonctionnel, promesse qui aura tenu moins de deux ans.

C’est pourquoi de nombreux utilisateurs tentent de faire plier Spotify pour allonger la durée de vie du Car Thing, ou au moins de percevoir un remboursement. D’autant plus que les solutions proposées par la société ne convainquent pas : Spotify propose de passer à Android Auto ou CarPlay. Le problème, ce que si les utilisateurs s’étaient procuré un Car Thing, c’est en partie justement parce qu’ils n’avaient pas accès à ces systèmes d’infodivertissement. Spotify invite aussi les propriétaires de Car Thing de le réinitialiser et de le jeter dans une benne de déchets électroniques. Ce qui est également dénoncé, c’est que Spotify n’ouvre pas son accessoire : cela permettrait aux propriétaires de le modifier, et pourquoi pas de le faire fonctionner après le 9 décembre prochain. De quoi éviter le gaspillage électronique que cela va engendrer (bien que Spotify n’en ait pas beaucoup vendu).

Spotify sous pression, propose timidement un remboursement

D’ailleurs, on apprend auprès de Bilboard qu’un recours collectif a été déposé auprès du tribunal fédéral du district sud de New York. Les consommateurs qui se sentent lésés affirment que Spotify les a trompés en vendant un produit obsolète sans proposer de remboursement. Enfin, entre les augmentations de tarifs et les suppressions de fonctionnalités pour les utilisateurs qui ne paient pas d’abonnement, ça gronde d’autant plus contre Spotify.

Les réponses de Spotify ne sont pas claires, en ce sens qu’elles sont multiples. Plusieurs internautes rapportent que Spotify leur a proposé plusieurs mois d’abonnement à Spotify Premium. Le service client indique à d’autres qu’aucun remboursement ne serait effectué. Pour clarifier les choses, Spotify a déclaré à TechCrunch qu’un processus de remboursement a été mis en place. Les utilisateurs seront intégralement remboursés, à condition qu’ils aient une preuve d’achat. Cependant, dans la page d’assistance de Spotify, aucun remboursement n’est promis, il faut individuellement contacter le service client.

