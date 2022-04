Le « Car Thing » de Spotify va vous filer un coup de main avec vos appels

Conçu pour les véhicules n'embarquant ni Apple CarPlay ni Android Auto, le « Car Thing » de Spotify va bientôt devenir plus utile en gérant les appels... et plus uniquement la lecture de contenus audio.

Lancé l’année dernière auprès d’une petite portion d’utilisateurs et commercialisé à plus grande échelle depuis février dernier, mais seulement aux États-Unis, le « Car Thing » de Spotify prend la forme d’un petit écran tactile s’installant à proximité du tableau de bord. Conçu spécifiquement pour les véhicules « anciens », ne disposant ni d’Apple CarPlay ni d’Android Auto, cet accessoire se connecte en Bluetooth à votre smartphone. L’idée ? Ne pas avoir à gérer un téléphone au volant pour lancer des contenus sur Spotify ou d’autres lecteurs de médias.

On apprend aujourd’hui de XDA Developers, qu’une mise à jour de ce petit dispositif va lui permettre d’être plus utile encore. Cette dernière apportera en effet la prise en charge du téléphone, avec la possibilité de voir les appels, mais aussi de décrocher ou au contraire d’ignorer un appel entrant.

Le « Car Thing » de Spotify… n’est pas encore disponible en France

Notons que cette mise à jour apporte aussi de nouvelles fonctions pour Spotify sur le Car Thing. Il sera possible d’ajouter de la musique ou des podcasts à la file d’attente. Trois manières de le faire : cliquer sur « Ajouter à la file d’attente » à côté d’une chanson ; maintenir la molette physique enfoncée lorsqu’une chanson est sélectionnée ; ou simplement passer par la commande vocale en prononçant « Hey Spotify, ajoute [telle chanson] à la file d’attente ».

Disponible à 89,99 dollars aux États-Unis (à la condition d’être un abonné Premium), le Car Thing de Spotify n’est pas encore commercialisé en France. Plusieurs alternatives existent, comme l’Anker Roav Bolt (compatible Google Assistant), ou l’Echo Auto (compatible Amazon Alexa). Ces accessoires sont toutefois moins perfectionnés que le Car Thing de Spotify (ils ne disposent pas d’écrans), mais ils ont le mérite de n’être liés à aucune plateforme de streaming en particulier.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.