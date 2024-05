Spotify gratuit : encore une fonctionnalité en moins, que reste-t-il ?

La version gratuite de Spotify voit une fonctionnalité disparaître sur l'application : les paroles des morceaux. Encore une fonctionnalité en moins dans un modèle sans abonnement de moins en moins intéressant, alors que les tarifs de Spotify augmentent.

L’exaspération des utilisateurs de la version gratuite de Spotify grandit. Selon eux, la plateforme fait tout pour les forcer à passer à Spotify Premium. En témoigne la disparition récente de l’affichage des paroles des morceaux, qui n’est désormais accessible qu’à ceux qui paient.

« Paroles et paroles et paroles », oui, mais plus pour tout le monde

L’affaire remonte en réalité à septembre dernier : Spotify testait le retrait des paroles à certains utilisateurs gratuits. Autrement dit, ils ne pouvaient plus lire les paroles des morceaux sur leur application. Plusieurs mois après ses tests, Spotify a pris sa décision : les paroles seront dorénavant réservées aux abonnés à Spotify Premium.

C’est donc la fin pour une grande partie des utilisateurs du service de streaming musical de l’accès à une fonctionnalité qui était présente depuis des années. Derrière cela, il y a évidemment une logique commerciale : ceux qui étaient attachés aux paroles vont devoir souscrire l’abonnement.

« Encore des mots toujours des mots, les mêmes mots » : Spotify ne convainc plus

Comme l’a rapporté Android Authority, les utilisateurs ont exprimé leur frustration face à une énième restriction de Spotify pour ceux qui ne veulent pas payer. Les contraintes subies avec la version gratuite sont de plus en plus nombreuses : publicités, lecture en aléatoire, impossibilité de télécharger des morceaux, six sauts de piste par heure, etc.

D’autant plus que de l’autre côté, Spotify augmente ses tarifs. La prochaine augmentation prévue est liée à la « taxe streaming » en France, alors que l’abonnement coûte 11 euros par mois (6 euros pour les étudiants). Parmi les alternatives possibles, on pense à Deezer ou encore YouTube Music, bien qu’elles ne soient pas exemptes de défauts. Par exemple, YouTube Music est très flexible (pas de lecture aléatoire notamment), sauf sur un point : impossible d’écouter de la musique en arrière-plan sans payer.